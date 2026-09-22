Karaborsa soruşturmasında iddianame hazır! İstenen ceza belli oldu

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Chobani Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş maçı öncesinde stadyumda “Bilet var” diye bağırarak bilet sattıkları belirlenen şüpheliler hakkında soruşturma başlatmıştı.

CEP TELEFONLARI İNCELEMEYE ALINDI

Soruşturma kapsamında şüpheliler Abdullah A, Yunus K, Hayrettin K. ve Emrah Y'nin cep telefonları incelemeye alındı. Hazırlanan bilirkişi raporunda, bazı şüphelilerin telefonlarında çok sayıda bilet satışına ilişkin mesaj ve görüşme kaydı bulunduğu belirtildi.

3 YILA KADAR HAPİS İSTENİYOR

İddianamede, şüphelilerin futbol maçlarına ilişkin biletleri değerinin üzerinde sattıkları belirtilerek, “spor müsabakaları için değerinin üstünde bilet satışı yapma” suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

İddianame düzenlendikten sonra şüphelilerden Abdullah A. ve Emrah Y'nin aynı suçu yeniden işlemeleri üzerine ayrı bir soruşturma başlatıldı. Bu soruşturma kapsamında iki şüphelinin, Fenerbahçe-Sturm Graz arasındaki Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme müsabakasında karaborsa bilet satışı yaptıkları tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.