AcnTürk Sigorta'ya operasyon: SEDDK'yi yanıltıp 130 milyon TL'yi zimmete geçirdiler

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından AcnTürk Sigorta A.Ş. isimli şirkete yönelik yürütülen soruşturmada dev bir operasyona imza atıldı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı teknik ve fiziki takiplere göre; AcnTürk Sigorta A.Ş.'nin kuruluş aşamasında 14 milyon TL olan gerçek sermayesinin 94 milyon TL olarak gösterildiği ve Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (SEDDK) yanıltılarak ruhsat alındığı tespit edildi.

130 MİLYON TL ZİMMETE GEÇİRİLMİŞ

İstanbul merkezli 14 ilde düzenlenen operasyonlarda 23 şüpheli gözaltına alınırken, toplamda 130 milyon TL'nin zimmete geçirildiği belirlendi.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan araştırmalarda, “AcnTürk Sigorta A.Ş.” isimli firmanın kuruluş aşamasında 14 Milyon TL olan gerçek sermayesinin 94 Milyon TL olarak gösterildiği, SEDDK'nın yanıltılarak ruhsat alındığı, toplamda 130 Milyon TL nin Örgütlü olarak zimmete geçirildiği anlaşılmış,

Bu kapsamda İstanbul başta olmak üzere Adana (1), Aksaray (1), Ankara (3), Antalya (3), Batman (1), Diyarbakır (2), Eskişehir (1), Gaziantep (1), İzmir (2), Kayseri (1), Konya (2), Mardin (1), Muğla (1), Manisa (1) illerinde toplam (24) şüphelinin gözaltına alınmasına yönelik Başsavcılığımızca verilen talimatlarla 22.09.2026 günü gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. 1 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Soruşturma büyük bir ivedilik ve titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.