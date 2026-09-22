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Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 10:11
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 10:11

Adana’da meydana gelen deprem sonrası uyarı! Uzman isim kritik bölgeye dikkat çekti

Adana'da dün gece meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem sonrası uzmanlar bölgeyi uyardı. Jeoloji Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Dr. Mehmet Tatar, bölge ismi vererek artçıların süreceğini belirtti.

Avatar
Editor
 Murat Makas
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 10:11
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 10:11

Türkiye’nin birçok ilinde artçı depremler sürüyor. 'nın ilçesinde dün gece saat 04.02'de 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, Adana'nın yanı sıra , , Kayseri ve 'te de hissedilirken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Uzmanlar meydana gelen deprem için analizlerini açıklıyor.

Adana’da meydana gelen deprem sonrası uyarı! Uzman isim kritik bölgeye dikkat çekti

"DEPREMDEN KAÇIŞ YOK"

Konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Jeoloji Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Dr. Mehmet Tatar, bu depremlerin beklenen depremler olduğunu ifade ederek, "Burada daha önce de depremler olmuştu. Bazı kaynaklara göre 4.8, bazılarına göre ise 5 büyüklüğünde bir depremdi. Sığ depremler olduğu için çevre ilçelerden hissedildi. Orada olan deprem merkezi etkilemez. Bu büyük bir deprem değil. Orta şiddetli bir deprem. Saimbeyli gibi küçük bir ilçede oldu. O nedenle pek bir etkisi olmaz. Bunlar Türkiye'nin gerçekleri. Depremden kaçış yok. Depremle yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Deprem öldürmez bina öldürür. Binanız sağlamsa 5 büyüklüğündeki depremler çok bir etki oluşturmaz" ifadelerini kullandı.

Adana’da meydana gelen deprem sonrası uyarı! Uzman isim kritik bölgeye dikkat çekti

ENERJİ BİRİKİMİ DEVAM EDİYOR

Artçı depremlerin devam edeceğine de vurgu yapan Dr. Tatar, "Yumurtalık-Karataş fayında 1998 depremi gibi bir deprem olursa Güney Adana etkilenecektir. Ancak binanız güvenli bir binaysa korkmanıza gerek yok. Artçı depremler olacaktır. Çünkü enerji birikimi devam ediyor. İrili ufaklı depremler olmaya devam ediyor. Bunun sebebi 6 Şubat 2023 depremleri. Faylar birbirini tetiklediği için burada oluşan bir deprem, başka bir fayı, koca bir bloku tetikliyor. Bu nedenle artçı depremler devam edecektir" şeklinde konuştu.

Adana’da meydana gelen deprem sonrası uyarı! Uzman isim kritik bölgeye dikkat çekti
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