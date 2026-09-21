Adana depremle sallandı, bölgede fay hatları hareketlendi: Peş peşe artçılar

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İstanbul
Adana güne depremle uyandı. Saimbeyli ilçesinde saatler 04.02'yi gösterdiğinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre depremin merkez üssü Saimbeyli. Sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Deprem yalnızca Adana'da değil, Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri ve Gaziantep'te de hissedildi. İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi de ekiplerin çalışmalarına devam ettiğini aktardı.
Adana merkezli 5,0 büyüklüğündeki depremin ardından bölge adeta beşik gibi sallanmaya devam ediyor.
AFAD'ın son depremler listesine göre; 5,0'lık depremin ardından bölgede çok sayıda artçı sarsıntılar meydana geliyor.
Adana'da depremin ardından 13 artçı sarsıntı meydana gelirken Malatya, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta da peş peşe artçılar oluyor.