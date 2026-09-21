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Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 12:18
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 12:21

Adana depremle sallandı, bölgede fay hatları hareketlendi: Peş peşe artçılar

Adana'da meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki deprem bölgede kısa süreli paniğe neden oldu. Çok sayıda ilde de hissedilen depremin ardından incelemeler sürerken bölgede çok sayıda artçı sarsıntı meydana geldi.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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Adana depremle sallandı, bölgede fay hatları hareketlendi: Peş peşe artçılar
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 12:18
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 12:21

güne depremle uyandı. ilçesinde saatler 04.02'yi gösterdiğinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

HABERİN ÖZETİ

Adana depremle sallandı, bölgede fay hatları hareketlendi: Peş peşe artçılar

Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 04.02'de 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin merkez üssü Saimbeyli olup, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Sarsıntı Adana'nın yanı sıra Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri ve Gaziantep'te de hissedildi.
Depremin ardından bölgede peş peşe artçı sarsıntılar meydana geldi.
AFAD verilerine göre Adana merkezli deprem sonrası bölgede 13 artçı sarsıntı kaydedildi.
Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.

ÇEVRE İLLER DE SALLANDI

verilerine göre depremin merkez üssü Saimbeyli. Sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Adana depremle sallandı, bölgede fay hatları hareketlendi: Peş peşe artçılar

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR 

Deprem yalnızca Adana'da değil, , Osmaniye, Kayseri ve Gaziantep'te de hissedildi. İçişleri Bakanı Sayın de ekiplerin çalışmalarına devam ettiğini aktardı.

Adana depremle sallandı, bölgede fay hatları hareketlendi: Peş peşe artçılar

PEŞ PEŞE ARTÇILAR

Adana merkezli 5,0 büyüklüğündeki depremin ardından bölge adeta beşik gibi sallanmaya devam ediyor.

AFAD'ın son depremler listesine göre; 5,0'lık depremin ardından bölgede çok sayıda artçı sarsıntılar meydana geliyor. 

Adana depremle sallandı, bölgede fay hatları hareketlendi: Peş peşe artçılar

BÖLGE BEŞİK GİBİ

Adana'da depremin ardından 13 artçı sarsıntı meydana gelirken Malatya, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta da peş peşe artçılar oluyor.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

Adana depremle sallandı, bölgede fay hatları hareketlendi: Peş peşe artçılar
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#adana
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