Adana güne depremle uyandı. Saimbeyli ilçesinde saatler 04.02'yi gösterdiğinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Adana depremle sallandı, bölgede fay hatları hareketlendi: Peş peşe artçılar Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 04.02'de 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Saimbeyli olup, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Sarsıntı Adana'nın yanı sıra Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri ve Gaziantep'te de hissedildi. Depremin ardından bölgede peş peşe artçı sarsıntılar meydana geldi. AFAD verilerine göre Adana merkezli deprem sonrası bölgede 13 artçı sarsıntı kaydedildi.

ÇEVRE İLLER DE SALLANDI

AFAD verilerine göre depremin merkez üssü Saimbeyli. Sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Deprem yalnızca Adana'da değil, Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri ve Gaziantep'te de hissedildi. İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi de ekiplerin çalışmalarına devam ettiğini aktardı.

PEŞ PEŞE ARTÇILAR

Adana merkezli 5,0 büyüklüğündeki depremin ardından bölge adeta beşik gibi sallanmaya devam ediyor.

AFAD'ın son depremler listesine göre; 5,0'lık depremin ardından bölgede çok sayıda artçı sarsıntılar meydana geliyor.

BÖLGE BEŞİK GİBİ

Adana'da depremin ardından 13 artçı sarsıntı meydana gelirken Malatya, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta da peş peşe artçılar oluyor.

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