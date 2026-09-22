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Ekonomi
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Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 10:21
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 10:21

ABD ile nükleerde yeni iş birliği! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: "Enerji Sepetimizi Çeşitlendirmekte Kararlıyız"

ABD'nin New York kentinde nükleerde yeni bir iş birliği için imzalar atıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu’na katılmak üzere bulunduğu New York’ta, Türkiye ile ABD arasında nükleer enerji alanında yeni bir iş birliği anlaşması imzalandı.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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ABD ile nükleerde yeni iş birliği! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar:
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 10:21
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 10:21

TÜNAŞ ile ABD Ticaret ve Kalkınma Ajansı (USTDA) arasında proje bazlı anlaşma, Türkevi’nde düzenlenen törende imzalandı. Törene Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı refakat ederken, anlaşmaya TÜNAŞ Genel Müdürü Dr. Necati Yamaç ile USTDA Direktör Yardımcısı Thomas R. Hardy imza attı.

TEKNİK, EKONOMİK, MEVZUAT VE LİSANSLAMA AÇILARINDAN DEĞERLENDİRİLECEK.

Anlaşma kapsamında 4 ABD’li şirketin küçük modüler reaktör (SMR) tasarımları ile ABD’li şirketlerin 5 farklı 4’üncü nesil reaktör tasarımı; teknik, ekonomik, mevzuat ve lisanslama açılarından değerlendirilecek.

Yapılacak teknik çalışmada reaktörlerin tasarımsal özellikleri, maliyetleri, lisanslama durumu, tedarik zinciri, SWOT analizi, finansman kaynakları ve finans modelleri incelenecek. Ayrıca yetkilendirme, acil durum, tasarım güvenliği, saha seçimi ve yasal çerçeve konularında değerlendirmeler yapılacak.

ABD ile nükleerde yeni iş birliği! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: "Enerji Sepetimizi Çeşitlendirmekte Kararlıyız"

EN AZ BİR YIL SÜRECEK

Analizlerin ardından teknik raporlar hazırlanacak. Yaklaşık 2 milyon dolar bütçeli anlaşma kapsamında en az bir yıl sürecek teknik çalışmanın finansmanı USTDA tarafından karşılanacak.

GÜÇLÜ VE MODERN BİR ENERJİ ALTYAPISI

Anlaşmaya ilişkin sosyal medyadan bir açıklama yapan Bakan Bayraktar, “ABD temaslarımız kapsamında Türkevi’nde, Türkiye Nükleer Enerji A.Ş. (TÜNAŞ) ile ABD Ticaret ve Kalkınma Ajansı (USTDA) arasında Küçük Modüler Reaktörler (SMR) ve 4. Nesil Reaktörlere yönelik Hibe Anlaşması İmza Töreni'ne katıldık. Şahitlik ettiğimiz bu anlaşma sayesinde yeni nesil nükleer teknolojilerin ülkemiz için teknik, ekonomik ve mevzuat boyutlarındaki uygulanabilirliğini kapsamlı bir şekilde değerlendireceğiz. 2053 Net Sıfır Emisyon ve enerjide tam bağımsızlık hedeflerimiz doğrultusunda, enerji sepetimizi çeşitlendirmekte kararlıyız. Büyük ölçekli nükleer santrallerimizin yanı sıra ülkemizin ihtiyaçlarına en uygun alternatifleri titizlikle çalışarak güçlü ve modern bir enerji altyapısı inşa etmeye kararlılıkla devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı. 

TEMELLERİ GEÇEN YIL ATILDI

Bakan Bayraktar, geçen yıl 25 Eylül’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray’da gerçekleştirdiği görüşmede ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile birlikte Stratejik Sivil Nükleer İşbirliği Mutabakat Zaptı’nı imzaladı. Söz konusu çerçeve anlaşma, bu alanda Türkiye ile ABD’li şirketler arasındaki olası iş birliklerini destekler nitelikteydi.

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ETİKETLER
#Alparslan Bayraktar
#Tünaş
#Ustda
#Dr. Necati Yamaç
#Thomas R. Hardy
#Ekonomi
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