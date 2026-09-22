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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 10:15
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 10:39

UBS emtia piyasasında rotayı çizdi: Gümüşte 80 dolar hedefi!

UBS, enerji dışındaki emtialarda da yatırım fırsatlarının öne çıktığını belirtti. Bakır ve tarım ürünlerinde yükseliş potansiyeline dikkat çeken İsviçreli banka, altındaki kısa vadeli risklere rağmen gümüşün Eylül 2027'de ons başına 80 dolara ulaşmasını bekliyor.

Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş
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UBS emtia piyasasında rotayı çizdi: Gümüşte 80 dolar hedefi!
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 10:15
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 10:39

İsviçre'nin en büyük bankası , emtia piyasalarına ilişkin yeni değerlendirmesinde yatırımcıların yalnızca enerjiye odaklanmaması gerektiğini vurguladı. Bankaya göre , tarım ürünleri, ve gümüşte farklı dinamikler öne çıkarken, geniş bir emtia sepeti hem getiri fırsatı hem de enflasyona karşı korunma imkânı sunuyor. Ancak her emtianın aynı dönemde yükselmesi beklenmiyor. UBS, jeopolitik gelişmeler, stok seviyeleri ve talepteki değişimlerin piyasalardaki dengeleri değiştirebileceğine işaret ederek yatırımcıların emtia tercihlerinde aktif bir yaklaşım benimsemesi gerektiğini belirtti.

HABERİN ÖZETİ

UBS emtia piyasasında rotayı çizdi: Gümüşte 80 dolar hedefi!

Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.
İsviçre'nin en büyük bankası UBS, yatırımcıları emtia piyasalarında yalnızca enerjiye odaklanmamaları konusunda uyararak, bakır, tarım ürünleri, altın ve gümüş gibi farklı dinamiklere sahip varlıklara yönelik değerlendirmelerini paylaştı.
UBS, yapay zeka yatırımları ve elektrifikasyonun bakır talebini destekleyeceğini öngörüyor.
El Nino koşullarının yıl sonuna kadar süper seviyeye ulaşma ihtimali %80 ve bu durumun tarım emtialarında yükseliş potansiyeli yarattığı belirtiliyor.
Altın için merkez bankalarının talebinin uzun vadeli destekleyici olduğu ancak kısa vadede zorlu bir görünüm sergilenebileceği ifade ediliyor.
UBS, gümüşün 2027 Eylül'e kadar ons başına 80 dolara ulaşacağı tahmininde bulunuyor ve bu beklentiyi altındaki gelişmelerle ilişkilendiriyor.
Banka, emtiaların portföy çeşitlendirmesine katkı sağlayabileceğini vurgulayarak yatırımcılara aktif bir emtia tercihi yaklaşımı benimsemeleri tavsiyesinde bulunuyor.
Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.
UBS emtia piyasasında rotayı çizdi: Gümüşte 80 dolar hedefi!

BAKIRDA YAPAY ZEKA VE ELEKTRİFİKASYON ETKİSİ

UBS analistlerine göre yapay zeka yatırımları, sanayi metallerine yönelik talebin önemli destekleyicilerinden biri olmaya devam edecek.
Özellikle yapay zeka altyapısına yapılan harcamalar ve dünya genelinde hız kazanan elektrifikasyon süreci, bakırın uzun vadeli görünümünü destekliyor.

Banka, bu iki alandaki yatırımların sanayi metallerine yönelik talebi canlı tutacağını ve bakırın emtia piyasalarında öne çıkan ürünlerden biri olmayı sürdüreceğini öngörüyor.

UBS emtia piyasasında rotayı çizdi: Gümüşte 80 dolar hedefi!

TARIM EMTİALARINDA EL NİNO ALARMI: YÜZDE 80 İHTİMAL

UBS'nin dikkat çektiği bir diğer alan ise tarım emtiaları oldu. Banka, hava koşullarındaki değişimin tarım ürünlerinin fiyatları üzerinde belirleyici olabileceğine işaret etti. Kurumun tahminlerine göre bu yıl etkili olan koşullarının yıl sonuna kadar "çok güçlü" veya "süper" seviyeye ulaşma ihtimali yaklaşık yüzde 80. Söz konusu hava koşullarının 2027'ye kadar devam etme olasılığı ise yüzde 97 olarak hesaplanıyor. UBS, bu gelişmelerin tarım emtialarında yükseliş potansiyelini artırabileceğini değerlendiriyor.

ALTINDA UZUN VADELİ DESTEK SÜRÜYOR, KISA VADEDE RİSK VAR

Altın piyasasında ise iki farklı görünüm öne çıkıyor. UBS, merkez bankalarının güçlü talebinin ve rezervlerini çeşitlendirme eğiliminin değerli metali desteklemeye devam edeceğini belirtti. Buna karşılık bankanın kısa vadeli altın beklentisi daha temkinli. UBS, altının uzun vadeli görünümünü destekleyen unsurların varlığını korumasına rağmen yakın dönemde fiyat hareketlerinin daha zorlu olabileceğini düşünüyor.

UBS emtia piyasasında rotayı çizdi: Gümüşte 80 dolar hedefi!

GÜMÜŞTE HEDEF BÜYÜDÜ: 80 DOLAR İÇİN TARİH VERİLDİ

UBS'nin emtia değerlendirmesinde en dikkat çekici fiyat tahmini için geldi. Banka, beyaz metalin altını destekleyen gelişmelerden yararlanmayı sürdüreceğini ve iki değerli metalin fiyat hareketleri arasındaki güçlü ilişkinin devam edeceğini öngördü.
UBS Stratejisti Dominic Schnider, mali risklere ilişkin endişelerin ve doların uzun vadeli görünümüne yönelik tehditlerin altın fiyatlarını destekleyen başlıca unsurlar arasında bulunduğunu belirtti.

Schnider'e göre gümüş de bu gelişmelerden doğrudan etkileniyor. Altın ile gümüş arasındaki korelasyonun son birkaç yılın en yüksek seviyelerine yakın seyrettiğine dikkat çeken stratejist, gümüşün sanayideki kullanım alanlarının da yatırımcı ilgisini canlı tuttuğunu ifade etti.
Son dönemdeki fiyat hareketlerini değerlendiren Schnider, gümüşün "altının yüksek beta versiyonu" gibi işlem gördüğünü söyledi. Yani gümüş, altının fiyat hareketlerini takip ederken daha sert dalgalanmalar yaşayabiliyor. 

UBS'nin gümüş için açıkladığı fiyat hedefleri şöyle:
Aralık 2026: Ons başına 70 dolar
Mart 2027: Ons başına 75 dolar
Haziran 2027: Ons başına 75 dolar
Eylül 2027: Ons başına 80 dolar

DönemGümüş Fiyat Hedefi (Ons Başına)
Aralık 202670 dolar
Mart 202775 dolar
Haziran 202775 dolar
Eylül 202780 dolar

UBS'DEN YATIRIMCILARA PORTFÖY UYARISI

UBS, emtiaların geçmiş dönemlerde hisse senetleri ve tahvillerle düşük korelasyon gösterdiğini hatırlatarak bu özelliğin yatırım portföylerinde çeşitlendirme avantajı sağlayabileceğini belirtti. Bankaya göre farklı emtialardan oluşan ve belirli aralıklarla yeniden dengelenen bir portföy, bu varlık sınıfının sunduğu fırsatlardan yararlanmanın en kolay yollarından biri. Kurum, yatırımcıların belirli bir emtiaya yönelik beklentilerinin güçlü olduğu dönemlerde ise seçici ağırlıklandırmalarla ek getiri fırsatlarını değerlendirebileceğine işaret etti.

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#altın
#bakır
#gümüş
#El Nino
#Ubs
#Ekonomi
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