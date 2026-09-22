UBS emtia piyasasında rotayı çizdi: Gümüşte 80 dolar hedefi!

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İstanbul
İsviçre'nin en büyük bankası UBS, emtia piyasalarına ilişkin yeni değerlendirmesinde yatırımcıların yalnızca enerjiye odaklanmaması gerektiğini vurguladı. Bankaya göre bakır, tarım ürünleri, altın ve gümüşte farklı dinamikler öne çıkarken, geniş bir emtia sepeti hem getiri fırsatı hem de enflasyona karşı korunma imkânı sunuyor. Ancak her emtianın aynı dönemde yükselmesi beklenmiyor. UBS, jeopolitik gelişmeler, stok seviyeleri ve talepteki değişimlerin piyasalardaki dengeleri değiştirebileceğine işaret ederek yatırımcıların emtia tercihlerinde aktif bir yaklaşım benimsemesi gerektiğini belirtti.
UBS analistlerine göre yapay zeka yatırımları, sanayi metallerine yönelik talebin önemli destekleyicilerinden biri olmaya devam edecek.
Özellikle yapay zeka altyapısına yapılan harcamalar ve dünya genelinde hız kazanan elektrifikasyon süreci, bakırın uzun vadeli görünümünü destekliyor.
Banka, bu iki alandaki yatırımların sanayi metallerine yönelik talebi canlı tutacağını ve bakırın emtia piyasalarında öne çıkan ürünlerden biri olmayı sürdüreceğini öngörüyor.
UBS'nin dikkat çektiği bir diğer alan ise tarım emtiaları oldu. Banka, hava koşullarındaki değişimin tarım ürünlerinin fiyatları üzerinde belirleyici olabileceğine işaret etti. Kurumun tahminlerine göre bu yıl etkili olan El Nino koşullarının yıl sonuna kadar "çok güçlü" veya "süper" seviyeye ulaşma ihtimali yaklaşık yüzde 80. Söz konusu hava koşullarının 2027'ye kadar devam etme olasılığı ise yüzde 97 olarak hesaplanıyor. UBS, bu gelişmelerin tarım emtialarında yükseliş potansiyelini artırabileceğini değerlendiriyor.
Altın piyasasında ise iki farklı görünüm öne çıkıyor. UBS, merkez bankalarının güçlü talebinin ve rezervlerini çeşitlendirme eğiliminin değerli metali desteklemeye devam edeceğini belirtti. Buna karşılık bankanın kısa vadeli altın beklentisi daha temkinli. UBS, altının uzun vadeli görünümünü destekleyen unsurların varlığını korumasına rağmen yakın dönemde fiyat hareketlerinin daha zorlu olabileceğini düşünüyor.
UBS'nin emtia değerlendirmesinde en dikkat çekici fiyat tahmini gümüş için geldi. Banka, beyaz metalin altını destekleyen gelişmelerden yararlanmayı sürdüreceğini ve iki değerli metalin fiyat hareketleri arasındaki güçlü ilişkinin devam edeceğini öngördü.
UBS Stratejisti Dominic Schnider, mali risklere ilişkin endişelerin ve doların uzun vadeli görünümüne yönelik tehditlerin altın fiyatlarını destekleyen başlıca unsurlar arasında bulunduğunu belirtti.
Schnider'e göre gümüş de bu gelişmelerden doğrudan etkileniyor. Altın ile gümüş arasındaki korelasyonun son birkaç yılın en yüksek seviyelerine yakın seyrettiğine dikkat çeken stratejist, gümüşün sanayideki kullanım alanlarının da yatırımcı ilgisini canlı tuttuğunu ifade etti.
Son dönemdeki fiyat hareketlerini değerlendiren Schnider, gümüşün "altının yüksek beta versiyonu" gibi işlem gördüğünü söyledi. Yani gümüş, altının fiyat hareketlerini takip ederken daha sert dalgalanmalar yaşayabiliyor.
UBS'nin gümüş için açıkladığı fiyat hedefleri şöyle:
Aralık 2026: Ons başına 70 dolar
Mart 2027: Ons başına 75 dolar
Haziran 2027: Ons başına 75 dolar
Eylül 2027: Ons başına 80 dolar
|Dönem
|Gümüş Fiyat Hedefi (Ons Başına)
|Aralık 2026
|70 dolar
|Mart 2027
|75 dolar
|Haziran 2027
|75 dolar
|Eylül 2027
|80 dolar
UBS, emtiaların geçmiş dönemlerde hisse senetleri ve tahvillerle düşük korelasyon gösterdiğini hatırlatarak bu özelliğin yatırım portföylerinde çeşitlendirme avantajı sağlayabileceğini belirtti. Bankaya göre farklı emtialardan oluşan ve belirli aralıklarla yeniden dengelenen bir portföy, bu varlık sınıfının sunduğu fırsatlardan yararlanmanın en kolay yollarından biri. Kurum, yatırımcıların belirli bir emtiaya yönelik beklentilerinin güçlü olduğu dönemlerde ise seçici ağırlıklandırmalarla ek getiri fırsatlarını değerlendirebileceğine işaret etti.