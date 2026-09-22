DMM'den 'Uganda Genelkurmay Başkanı Kainerugaba’nın Tehditleri Hakkında' metnine yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı amblemi ve anteti kullanılarak yapılan paylaşım hakkında açıklama yaptı.

''METİN TAMAMEN SAHTE''

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) şu açıklamaları yaptı:

Sosyal medya platformlarında, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı amblemi ve anteti kullanılarak "Uganda Genelkurmay Başkanı Muhoozi Kainerugaba’nın Tehditleri Hakkında" başlığıyla yayımlanan metin tamamen sahtedir.

''KAMUOYUNU YANILTMA AMACI TAŞIYOR''

Dışişleri Bakanlığımızın veya ilgili kurumlarımızın internet sitesinde ya da resmi iletişim kanallarında böyle bir açıklama veya duyuru yer almadığı Kampala Büyükelçiliğimiz tarafından duyurulmuştur. Söz konusu asılsız belge, dijital imkanlarla sahte bir şekilde kurgulanmış olup kamuoyunu yanıltma amacı taşımaktadır.

Gerçek olmayan bilgi ve sahte belgeler üzerinden yürütülen bu tür dezenformasyon faaliyetlerine itibar edilmemesi, resmi bilgilendirmeler için yalnızca Türkiye Cumhuriyeti’nin ilgili resmi kurumlarına ait yayın mecralarının takip edilmesi önemle rica olunur.