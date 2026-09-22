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Avatar
Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 10:29
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 10:29

DMM'den 'Uganda Genelkurmay Başkanı Kainerugaba’nın Tehditleri Hakkında' metnine yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı amblemi ve anteti kullanılarak "Uganda Genelkurmay Başkanı Muhoozi Kainerugaba’nın Tehditleri Hakkında" başlığıyla yayımlanan metin için açıklama yaptı.

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Editor
 Murat Makas
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DMM'den 'Uganda Genelkurmay Başkanı Kainerugaba’nın Tehditleri Hakkında' metnine yalanlama
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 10:29
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 10:29

(DMM), sosyal medyada Türkiye Cumhuriyeti amblemi ve anteti kullanılarak yapılan paylaşım hakkında açıklama yaptı.

''METİN TAMAMEN SAHTE''

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) şu açıklamaları yaptı:

Sosyal medya platformlarında, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı amblemi ve anteti kullanılarak "Uganda Genelkurmay Başkanı Muhoozi Kainerugaba’nın Tehditleri Hakkında" başlığıyla yayımlanan metin tamamen sahtedir.

''KAMUOYUNU YANILTMA AMACI TAŞIYOR''

Dışişleri Bakanlığımızın veya ilgili kurumlarımızın internet sitesinde ya da resmi iletişim kanallarında böyle bir açıklama veya duyuru yer almadığı Kampala Büyükelçiliğimiz tarafından duyurulmuştur. Söz konusu asılsız belge, dijital imkanlarla sahte bir şekilde kurgulanmış olup kamuoyunu yanıltma amacı taşımaktadır.

Gerçek olmayan bilgi ve sahte belgeler üzerinden yürütülen bu tür dezenformasyon faaliyetlerine itibar edilmemesi, resmi bilgilendirmeler için yalnızca Türkiye Cumhuriyeti’nin ilgili resmi kurumlarına ait yayın mecralarının takip edilmesi önemle rica olunur.

DMM'den 'Uganda Genelkurmay Başkanı Kainerugaba’nın Tehditleri Hakkında' metnine yalanlama
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ETİKETLER
#dezenformasyonla mücadele merkezi
#dışişleri bakanlığı
#Kampala
#Muhoozi Kainerugaba
#Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
#Dünya
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