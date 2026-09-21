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Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 20:50
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 20:50

DMM'den yabancı basında çıkan 'Ailem Güvende' operasyonlarına ilişkin algı girişimine sert tepki: "Çocuğun üstün yararı odağımızda"

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), uluslararası basında "Ailem Güvende" operasyonlarına ilişkin yer alan "keyfi yürütülüyor" iddialarını yalanladı. Yapılan açıklamada, operasyonların yargı gözetiminde ve somut delillerle sürdürüldüğü vurgulandı.

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Editor
 Nalan Güler Güven
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DMM'den yabancı basında çıkan 'Ailem Güvende' operasyonlarına ilişkin algı girişimine sert tepki:
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 20:50
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 20:50

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı (DMM), bazı uluslararası basın yayın organlarında yer alan "Ailem Güvende" operasyonlarının "keyfi ve hedef gözeterek yürütüldüğü" yönündeki iddialara ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Söz konusu iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirten DMM, haberlerin kamuoyunu yanıltmayı amaçlayan açık bir dezenformasyon niteliği taşıdığını ifade etti.

"ÇOCUĞUN ÜSTÜN YARARI ODAĞIMIZDA"

"Bazı uluslararası basın yayın organlarında yer alan, ülkemizde yürütülen "Ailem Güvende" operasyonlarının "keyfi ve hedef gözeterek yürütüldüğü" yönündeki iddialar tamamen asılsız olup kamuoyunu yanıltmaya yönelik açık bir dezenformasyondur.

Çocukları uyuşturucu maddelerden, cinsel istismardan, fuhuş ekonomisinden ve dijital manipülasyondan korumak, devletlerin asli görevidir ve tartışmaya açık bir konu değildir. Ülkemiz bu kararlılıkla 2026-2035 yıllarını "Aile ve Nüfus On Yılı" ilan etmiş, odağına "çocuğun üstün yararını" alan kapsamlı bir koruma politikasını kararlılıkla uygulamaktadır.

"Ailem Güvende" operasyonları; uyuşturucu, fuhuş, fuhuşa aracılık ve çocuk istismarı odağında faaliyet gösteren yapılanmalarına karşı yürütülmektedir.

Soruşturmalar; yargı organlarının gözetiminde, somut deliller, ihbarlar ve adli süreçler kapsamında hukuk devleti ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kalınarak sürdürülmektedir.

, çocuklarımızın ve aile yapımızın güvenliğini hiçbir dış baskı, karalama kampanyası ya da algı operasyonuna feda etmeyecektir. Uluslararası kamuoyunu manipüle etmeyi amaçlayan bu tür maksatlı yayınlara itibar edilmemesi önemle rica olunur."

DMM'den yabancı basında çıkan 'Ailem Güvende' operasyonlarına ilişkin algı girişimine sert tepki: "Çocuğun üstün yararı odağımızda"
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ETİKETLER
#dezenformasyonla mücadele merkezi
#organize suç
#Türkiye Cumhuriyeti
#Ailem Güvende
#Çocukların Üstün Yararı
#Gündem
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