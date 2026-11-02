Datça açıklarındaki 5.1'lik deprem sonrası Prof. Dr. Osman Bektaş'tan kritik uyarı: Girit-Rodos kuşağı Batı Anadolu'yu tetikliyor

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında gerçekleşen 5,1 büyüklüğündeki sarsıntı, Ege ve Batı Anadolu'daki sismik hareketliliği yeniden gündemin ilk sırasına taşıdı.

Depremin ardından sosyal medya hesabı üzerinden bir değerlendirmede bulunan Yer Bilimci Prof. Dr. Osman Bektaş, sarsıntının sadece yerel bir hareketlilik olarak görülmemesi gerektiğini vurguladı. Bektaş, Girit-Rodos hattındaki dalma-batma hareketlerinin Batı Anadolu'daki genişlemeli fay sistemlerini doğrudan etkilediğini ifade etti.

GİRİT-RODOS HATTINDAN BATI ANADOLU'YA UZANAN TEKTONİK ZİNCİR

Girit-Rodos kuşağında biriken ve salınan gerilmenin Batı Anadolu'ya doğru aktarıldığına işaret eden Prof. Dr. Osman Bektaş, şunları söyledi:

"M5,1 MUĞLA DEPREMİ: GİRİT–RODOS’TAN UŞAK’A UZANAN TEKTONİK ZİNCİR!

M5,1 depremi, Ege’deki dalma-batma yayının Batı Anadolu’daki genişlemeli tektoniği nasıl beslediğini gösteren güncel bir motor uyarıdır! Nitekim Uşak ve çevresindeki fay kümesi 1970–2025 yılları arasında tam 6 adet M6–M7 büyüklüğünde yıkıcı deprem üreterek bu gerilme aktarımının ne kadar diri ve tehlikeli olduğunu kanıtlamıştır (1970 Gediz M7,1 bu zincirin en çarpıcı örneğidir). Geçmiş olsun Muğla."

https://x.com/profobektas/status/2117312492422480243