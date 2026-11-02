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Gündem
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Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 22:31
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 22:31

Datça açıklarındaki 5.1'lik deprem sonrası Prof. Dr. Osman Bektaş'tan kritik uyarı: Girit-Rodos kuşağı Batı Anadolu'yu tetikliyor

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından Yer Bilimci Prof. Dr. Osman Bektaş'tan ezber bozan bir değerlendirme geldi. Girit-Rodos deprem kuşağı ile Batı Anadolu arasındaki tektonik bağa dikkat çeken Bektaş, 1970 Gediz depremini hatırlatarak Uşak Fay Bloğu'ndaki gerilme aktarımı uyarısında bulundu.

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Editor
 Nalan Güler Güven
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Datça açıklarındaki 5.1'lik deprem sonrası Prof. Dr. Osman Bektaş'tan kritik uyarı: Girit-Rodos kuşağı Batı Anadolu'yu tetikliyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 22:31
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 22:31

'nın ilçesi açıklarında gerçekleşen 5,1 büyüklüğündeki sarsıntı, Ege ve Batı Anadolu'daki sismik hareketliliği yeniden gündemin ilk sırasına taşıdı.

Datça açıklarındaki 5.1'lik deprem sonrası Prof. Dr. Osman Bektaş'tan kritik uyarı: Girit-Rodos kuşağı Batı Anadolu'yu tetikliyor

Depremin ardından sosyal medya hesabı üzerinden bir değerlendirmede bulunan Yer Bilimci Prof. Dr. , sarsıntının sadece yerel bir hareketlilik olarak görülmemesi gerektiğini vurguladı. Bektaş, Girit-Rodos hattındaki dalma-batma hareketlerinin Batı Anadolu'daki genişlemeli fay sistemlerini doğrudan etkilediğini ifade etti.

Datça açıklarındaki 5.1'lik deprem sonrası Prof. Dr. Osman Bektaş'tan kritik uyarı: Girit-Rodos kuşağı Batı Anadolu'yu tetikliyor

GİRİT-RODOS HATTINDAN BATI ANADOLU'YA UZANAN TEKTONİK ZİNCİR

Girit-Rodos kuşağında biriken ve salınan gerilmenin Batı Anadolu'ya doğru aktarıldığına işaret eden Prof. Dr. Osman Bektaş, şunları söyledi:

"M5,1 MUĞLA DEPREMİ: GİRİT–RODOS’TAN UŞAK’A UZANAN TEKTONİK ZİNCİR!

M5,1 depremi, Ege’deki dalma-batma yayının Batı Anadolu’daki genişlemeli tektoniği nasıl beslediğini gösteren güncel bir motor uyarıdır! Nitekim Uşak ve çevresindeki fay kümesi 1970–2025 yılları arasında tam 6 adet M6–M7 büyüklüğünde yıkıcı deprem üreterek bu gerilme aktarımının ne kadar diri ve tehlikeli olduğunu kanıtlamıştır (1970 Gediz M7,1 bu zincirin en çarpıcı örneğidir). Geçmiş olsun Muğla."

https://x.com/profobektas/status/2117312492422480243

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ETİKETLER
#muğla
#datça
#Osman Bektaş
#Batı Anadolu
#Girit Rodos Hattı
#Gündem
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