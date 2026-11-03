3 Kasım 2026 altın fiyatları | Altında yükselişe kısa sürdü: Fiyatlar yine düşüşe geçti

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İstanbul
Haftalardır ciddi değer kayıplar yaşayan altın, yeni haftanın ilk gününü yükselişle açmıştı. Ons altın, 3 Kasım Salı gününü 3.940 dolar seviyesinden açarken, fiyatlar düşüşe geçti. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 3 Kasım Salı 2026 altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
Gram Altın Alış: 6.341,64₺
Gram Altın Satış: 6.342,42₺
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Çeyrek Altın Alış: 10.134,56₺
Çeyrek Altın Satış: 10.366,53₺
YARIM ALTIN FİYATI
Yarım Altın Alış: 20.205,77₺
Yarım Altın Satış: 20.733,07₺
TAM ALTIN FİYATI
Tam Altın Alış: 43.206,00₺
Tam Altın Satış: 43.719,00₺
22 AYAR BİLEZİK FİYATI
22 Ayar Bilezik Alış: 5.776,70₺
22 Ayar Bilezik Satış: 5.782,43₺