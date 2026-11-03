3 Kasım 2026 altın fiyatları | Altında yükselişe kısa sürdü: Fiyatlar yine düşüşe geçti

Haftalardır ciddi değer kayıplar yaşayan altın, yeni haftanın ilk gününü yükselişle açmıştı. Ons altın, 3 Kasım Salı gününü 3.940 dolar seviyesinden açarken, fiyatlar düşüşe geçti. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 3 Kasım Salı 2026 altın fiyatları...