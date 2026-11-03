Türkiye'de milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren yeniden değerleme oranı netleşti. Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından 2027 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 olarak hesaplandı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Yeniden değerleme oranı belli oldu: İşte yeni kimlik, pasaport ve ehliyet harçları Türkiye'de 2027 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 olarak belirlendi ve bu oran birçok vergi, harç ve ücret kalemini etkileyecek. 2027 yılında yemek kartı ücretleri günlük KDV hariç 385,02 TL, KDV dahil 421,8 TL olacak. İşverenlerce sağlanmayan servis imkanlarında günlük ulaşım bedelinin 202,11 TL'ye kadar olan kısmı gelir vergisinden istisna olacak. Kira geliri beyan eden mükellefler için 2027 yılında istisna tutarı 74 bin 141 TL olacak. Tevkifata tabi menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarının beyanında kullanılan sınır 2027 yılı için 511 bin 320 TL olarak belirlendi. 5 yıl elde tutulduktan sonra satılan gayrimenkullerden elde edilen kazançlarda, 5 yıllık süre dolmadan satılanlar için istisna tutar 191 bin 745 TL olacak. IMEI kayıt ücreti 69 bin 358 TL, yurt dışı çıkış harcı ise 1598 TL olarak uygulanacak.

2027 YILINDA NELER DEĞİŞECEK?

Yeniden Değerleme Oranı'nın açıklanmasıyla birlikte vergi, harç, ceza, çalışanların yemek ücretleri, ulaşım giderleri gibi birçok kalemde değişiklik yaşanacak. Yeni tutarların 1 Ocak 2027 itibarıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor.

YEMEK KARTI ÜCRETLERİ

2027 yılında günlük yemek kartı ücretinin KDV hariç 385,02 lira, KDV dahil ise 421,80 lira olarak uygulanması öngörülüyor.

ÇALIŞANLARIN ULAŞIM GİDERLERİ

Çalışanlarına servis hizmeti sunmayan işverenlerin sağladığı günlük ulaşım desteğinin 202,11 liraya kadar olan bölümü, çalışılan günler için gelir vergisinden muaf tutulacak.

KİRA GELİRİ VERGİSİ İSTİSNASI

Kira geliri elde eden mükelleflere yönelik vergi istisnası tutarının 2027 yılında 74 bin 141 liraya yükselmesi öngörülüyor.

BEYAN SINIRI

Temettü gelirleri, iş yeri kira gelirleri veya birden fazla işverenden elde edilen ücret gelirleri gibi, tevkifata (vergi kesintisi) tabi menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarının beyanında kullanılan sınır tutarı 2027 yılı için 511 bin 320 lira olarak belirlendi.

Herhangi bir tevkifat veya istisna uygulamasına tabi olmayan gayrimenkul ve menkul sermaye iratlarında (yurtdışı banka faiz geliri gibi) istisna 28 bin 122 olarak belirlendi.

GAYRİMENKUL SATIŞI

Ticari faaliyet dışında gerçekleştirilen gayrimenkul satışlarında, taşınmazın en az 5 yıl elde tutulması durumunda satıştan elde edilen kazanç gelir vergisinden muaf tutuluyor. Ancak 5 yıllık süre dolmadan yapılan satışlarda elde edilen kazançlar için uygulanan vergi istisnası tutarı, 2027 yılı için 191 bin 745 lira olarak belirlendi.

FATURA VE AMORTİSMAN SINIRI

2027 yılı için fatura düzenleme sınırı ile işletmelerin doğrudan gider olarak kaydedebileceği demirbaşlara ilişkin üst limit 15 bin 339 lira olarak belirlendi.

BİNEK OTOMOBİL GİDERLERİ

Kiralanan binek otomobillerinin her birine ait aylık kira bedeli 2027 yılında 58 bin 801 lira oldu.

IMEI KAYIT ÜCRETİ

IMEI kayıt ücreti 69 bin 358 lira olarak uygulanacak.

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI ARTACAK

Yurt dışı çıkış harcı bin 598 lira olarak uygulanacak.

SİLAH RUHSATLARI DA ARTACAK

Silah taşıma ve bulundurma ruhsatları 5 yıl boyunca geçerli oluyor. Bu harçlar da yeniden değerleme oranıyla artacak.

2027 YILINDA GEÇERLİ OLACAK BAZI VERGİ VE HARÇLAR

Hizmet / Harç Türü 2026 Yılı Ücreti (TL) 2027 Yılı Ücreti (TL) A, A1, A2 ehliyet harcı 2.239,9 TL 2.863,3 TL B ehliyet harcı 6.754,7 TL 8.634,5 TL Ehliyet yenileme 17,8 TL 22,8 TL Yeni ehliyetleri yenileme 404,4 TL 517 TL Ehliyet değerli kâğıt bedeli 1.689,1 TL 2.159,2 TL 6 aylık pasaport harcı 2.806,5 TL 3.587,6 TL 1 yıllık pasaport harcı 4.103,1 TL 5.244,9 TL 2 yıllık pasaport harcı 6.698,6 TL 8.562,8 TL 3 yıllık pasaport harcı 9.516 TL 12.164,3 TL 3 yıldan uzun süreli pasaport harcı 13.410,4 TL 17.142,5 TL Pasaport defter bedeli 1.350,1 TL 1.725,8 TL Yurt dışı çıkış harcı 1.250 TL 1.597,9 TL Değiştirme nedeniyle kimlik kartı 220 TL 281,2 TL Kimlik kartı kayıp bedeli 440 TL 562,5 TL IMEI kayıt ücreti 54.257,9 TL 69.357,8 TL

2027 TRAFİK CEZALARI NE KADAR OLACAK?

Yeniden değerleme oranıyla birlikte trafik ihlallerine uygulanan para cezalarında da artış öngörülüyor. Paylaşılan hesaplamalara göre bazı trafik cezalarının yeni tutarları şöyle: