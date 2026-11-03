Yeniden değerleme oranı belli oldu: İşte yeni kimlik, pasaport ve ehliyet harçları

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İstanbul
Türkiye'de milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren yeniden değerleme oranı netleşti. Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından 2027 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 olarak hesaplandı.
Yeniden Değerleme Oranı'nın açıklanmasıyla birlikte vergi, harç, ceza, çalışanların yemek ücretleri, ulaşım giderleri gibi birçok kalemde değişiklik yaşanacak. Yeni tutarların 1 Ocak 2027 itibarıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor.
2027 yılında günlük yemek kartı ücretinin KDV hariç 385,02 lira, KDV dahil ise 421,80 lira olarak uygulanması öngörülüyor.
Çalışanlarına servis hizmeti sunmayan işverenlerin sağladığı günlük ulaşım desteğinin 202,11 liraya kadar olan bölümü, çalışılan günler için gelir vergisinden muaf tutulacak.
Kira geliri elde eden mükelleflere yönelik vergi istisnası tutarının 2027 yılında 74 bin 141 liraya yükselmesi öngörülüyor.
Temettü gelirleri, iş yeri kira gelirleri veya birden fazla işverenden elde edilen ücret gelirleri gibi, tevkifata (vergi kesintisi) tabi menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarının beyanında kullanılan sınır tutarı 2027 yılı için 511 bin 320 lira olarak belirlendi.
Herhangi bir tevkifat veya istisna uygulamasına tabi olmayan gayrimenkul ve menkul sermaye iratlarında (yurtdışı banka faiz geliri gibi) istisna 28 bin 122 olarak belirlendi.
Ticari faaliyet dışında gerçekleştirilen gayrimenkul satışlarında, taşınmazın en az 5 yıl elde tutulması durumunda satıştan elde edilen kazanç gelir vergisinden muaf tutuluyor. Ancak 5 yıllık süre dolmadan yapılan satışlarda elde edilen kazançlar için uygulanan vergi istisnası tutarı, 2027 yılı için 191 bin 745 lira olarak belirlendi.
2027 yılı için fatura düzenleme sınırı ile işletmelerin doğrudan gider olarak kaydedebileceği demirbaşlara ilişkin üst limit 15 bin 339 lira olarak belirlendi.
Kiralanan binek otomobillerinin her birine ait aylık kira bedeli 2027 yılında 58 bin 801 lira oldu.
IMEI kayıt ücreti 69 bin 358 lira olarak uygulanacak.
Yurt dışı çıkış harcı bin 598 lira olarak uygulanacak.
Silah taşıma ve bulundurma ruhsatları 5 yıl boyunca geçerli oluyor. Bu harçlar da yeniden değerleme oranıyla artacak.
|Hizmet / Harç Türü
|2026 Yılı Ücreti (TL)
|2027 Yılı Ücreti (TL)
|A, A1, A2 ehliyet harcı
|2.239,9 TL
|2.863,3 TL
|B ehliyet harcı
|6.754,7 TL
|8.634,5 TL
|Ehliyet yenileme
|17,8 TL
|22,8 TL
|Yeni ehliyetleri yenileme
|404,4 TL
|517 TL
|Ehliyet değerli kâğıt bedeli
|1.689,1 TL
|2.159,2 TL
|6 aylık pasaport harcı
|2.806,5 TL
|3.587,6 TL
|1 yıllık pasaport harcı
|4.103,1 TL
|5.244,9 TL
|2 yıllık pasaport harcı
|6.698,6 TL
|8.562,8 TL
|3 yıllık pasaport harcı
|9.516 TL
|12.164,3 TL
|3 yıldan uzun süreli pasaport harcı
|13.410,4 TL
|17.142,5 TL
|Pasaport defter bedeli
|1.350,1 TL
|1.725,8 TL
|Yurt dışı çıkış harcı
|1.250 TL
|1.597,9 TL
|Değiştirme nedeniyle kimlik kartı
|220 TL
|281,2 TL
|Kimlik kartı kayıp bedeli
|440 TL
|562,5 TL
|IMEI kayıt ücreti
|54.257,9 TL
|69.357,8 TL
Yeniden değerleme oranıyla birlikte trafik ihlallerine uygulanan para cezalarında da artış öngörülüyor. Paylaşılan hesaplamalara göre bazı trafik cezalarının yeni tutarları şöyle:
|Trafik İhlali
|Ceza Tutarı
|Saldırı amacıyla araçtan inme
|230.094 TL
|İlk kez alkollü araç kullanma
|31.957,50 TL
|Araç kullanırken cep telefonuyla konuşma
|6.391,50 TL
|Ehliyeti iptal edildiği halde araç kullanma
|255.660 TL
|Trafikte makas atma
|115.047 TL
|Düğün konvoyuyla trafiği engelleme
|230.094 TL
|Kırmızı ışıkta geçme
|6.391,50 TL