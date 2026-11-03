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Avatar
Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 10:07
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 10:07

Bağırsakları çalıştıran cennet hurması tatlısı! Lif depolu tarif

Siz de tam mevsiminde cennet hurmasından maksimum verim almak istiyorsanız, bağırsakları çalıştıran lif deposu bu tarifi kesinlikle denemelisiniz. Benim de bağırsaklarımı çalıştırmak istediğim bu süreçte gönül rahatlığıyla hazırladığım, lif depolu cennet hurması tarifimi sizlerle paylaşıyorum. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Selime Albayrak
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Bağırsakları çalıştıran cennet hurması tatlısı! Lif depolu tarif
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 10:07
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 10:07

Sonbahar ve kış aylarının vazgeçilmez meyveleri arasında yer alan cennet hurmasını nasıl lezzetli ve faydalı bir tarife dönüştürebileceğinizi sizlere adım adım anlatıyorum. Sadece lezzetiyle değil, aynı zamanda içeriğindeki yüksek sayesinde bağırsakları desteklemeye yardımcı olan muhteşem cennet hurması tatlısının tarifini sizlerle paylaşıyorum. Siz de benim gibi bağırsaklarınızın çalışmasını istiyor ve lif deposu bir tarife ihtiyaç duyuyorsanız, sizin için araştırdığım ve bizzat deneyimlediğim bu cennet hurması tatlısına mutlaka bir şans vermelisiniz. Peki, bağırsakları çalıştıran cennet hurması tatlısı nasıl yapılır? İşte lif depolu, bağırsakları çalıştıran cennet hurması tatlısı tarifi...

BAĞIRSAKLARI ÇALIŞTIRAN LİF DEPOLU CENNET HURMASI TARİFİ!

Özellikle bağırsak sağlığını destekleyen besinler arasında cennet hurması yer alıyor. İçeriğindeki yüksek lif sayesinde bağırsakları çalıştırmaya fayda sağlayan cennet hurması, farklı tariflerle günlük beslenmeye kolayca ekleniyor. Benim de son zamanlarda bağırsaklarımı çalıştırmak istediğim bugünlerde en sık kullandığım besinler arasında cennet hurması bulunuyor.

Bağırsakları çalıştıran cennet hurması tatlısı! Lif depolu tarif

Sonbahar ve kış aylarının vazgeçilmez meyveleri arasında yer alan cennet hurması, doğal meyve şekeriyle tatlı ihtiyacını karşılamaya yardımcı oluyor. Cennet hurmasıyla hazırlanan pratik tatlılar ise hem hafif hem de besleyici özelliğiyle dikkat çekiyor. Özellikle diyette olanlar, kabızlık problemi yaşayanlar ve bağırsaklarını çalıştırmak isteyenler için cennet hurmasıyla hazırlanan alternatif tatlı tarifleri yer alıyor.

Bağırsakları çalıştıran cennet hurması tatlısı! Lif depolu tarif

Rafine şeker kullanmadan hazırlayabileceğiniz cennet hurması tatlısı, birkaç malzemeyle kolayca elde ediliyor. Meyvenin doğal tatlılığından yararlanmak ve lif deposu bir tarif oluşturmak isteyenlerin kesinlikle tercih etmesi gereken tatlılar arasında; bağırsakları çalıştıran lif depolu cennet hurması tarifi bulunuyor. Peki, bağırsakları çalıştıran cennet hurması tatlısı nasıl yapılır?

Bağırsakları çalıştıran cennet hurması tatlısı! Lif depolu tarif

Sadece lezzetiyle değil, aynı zamanda içeriğindeki yüksek lif sayesinde bağırsakları desteklemeye yardımcı olan muhteşem cennet hurması tatlısının tarifini sizlerle paylaşıyorum. İşte lif depolu, bağırsakları çalıştıran cennet hurması tatlısı tarifi...

Bağırsakları çalıştıran cennet hurması tatlısı! Lif depolu tarif

CENNET HURMALI YULAF LAPASI TARİFİ!

A, C vitaminleri, lif ve manganez açısından oldukça zengin bir besin olan cennet hurmasıyla elde edilebilecek birçok tarif bulunuyor. Özellikle bağırsaklarını çalıştırmak isteyenlerin kesinlikle bir şans vermesi gereken o tarifi sizlerle paylaşıyorum. 

Bağırsakları çalıştıran cennet hurması tatlısı! Lif depolu tarif

Hem sindirim sisteminizi çalıştıracak hem de tok tutacak cennet hurmalı yulaf lapası tarifinin detaylarını adım adım anlatıyorum. Siz de bağırsaklarınızın çalışmasını istiyorsanız, bu tarifi dilerseniz sabahları dilerseniz ara öğünler de dilerseniz de akşam üstü açlığında gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz.

Malzemeler;

  • 1 adet cennet hurması
  • 5 yemek kaşığı yulaf ezmesi
  • 1 su bardağı süt
  • 1 tatlı kaşığı tahin
  • 2-3 adet ceviz

Hazırlanışı;

  • Öncelikle yulaf lapası için yulafınızı ve sütünüzü bir tencerede güzelce kıvam alana kadar pişirin.
  • Daha sonra kabuklarından ayırdığınız cennet hurmalarınızı çatal yardımıyla ezin.
  • Sonrasında bir kaseye önce hazırladığınız yulaf lapasını ardından cennet hurmasını ekleyin.
  • Son olarak cennet hurmalı yulaf lapanızın üzerini tahin ve cevizle süsleyin.
  • Afiyet, şifa olsun.
Bağırsakları çalıştıran cennet hurması tatlısı! Lif depolu tarif

CENNET HURMASI BAĞIRSAKLARI ÇALIŞTIRIR MI?

İçeriğindeki çözünür çözünmez lifler sayesinde bağırsak hareketlerinin düzenlenmesine katkıda bulunan cennet hurması, sonbahar ve kış aylarının vazgeçilmez meyvelerindendir. Lifli besinler dışkı hacmini artırarak bağırsakların daha düzenli çalışmasını destekler. Bu açıdan lif oranı yüksek olan cennet hurması bağırsakları çalıştırmaya yardımcı olur.

Bağırsakları çalıştıran cennet hurması tatlısı! Lif depolu tarif

Cennet hurması, doğru ve dengeli tariflerle hazırlandığında aynı zamanda yeterli su tüketimiyle birlikte sindirim sistemini desteklemeye yardımcı olur. Fakat cennet hurmasının aşırı tüketimi bazı kişilerde şişkinlik ve sindirim rahatsızlıklarını beraberinde getirebilir. Bu yüzden cennet hurması tüketiminde porsiyon kontrolüne dikkat edilmelidir.

 

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ETİKETLER
#ceviz
#cennet hurması
#tahin
#Lif
#Diyet
#Yulaf Lapası
#Mavi Kadin
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