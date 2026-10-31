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Avatar
Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
31.10.2026
saat ikonu 12:45
|
GÜNCELLEME:
31.10.2026
saat ikonu 12:45

İki malzemeyle bağırsaklarınızı çalıştırın! Akşam tüketin, sabah farkı hissedin

Şişkinlik ve kabızlık problemi yaşayanlar, bağırsak hareketlerini destekleyen doğal besinlere yöneliyor. Mutfakta kolayca bulunabilen iki malzemeyle hazırlanan bu pratik karışım, özellikle akşam saatlerinde tüketilmesiyle dikkat çekiyor. Peki, bağırsakları destekleyen bu iki malzeme hangileri? İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Merve Kaya
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İki malzemeyle bağırsaklarınızı çalıştırın! Akşam tüketin, sabah farkı hissedin
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
31.10.2026
saat ikonu 12:45
|
GÜNCELLEME:
31.10.2026
saat ikonu 12:45

Sabahları şişkinlik hissiyle uyanmak ve tuvalete çıkmakta zorlanmak günlük yaşamı olumsuz etkileyebiliyor. Özellikle bağırsak hareketlerinin yavaşlaması, karında rahatsızlık ve doluluk hissine neden olabiliyor. Ben de bağırsakların düzenli çalışmasını destekleyen besinleri araştırırken yalnızca iki malzemeyle hazırlanan pratik bir tarifle karşılaştım. Peki, akşamdan hazırlanan bu karışım nasıl yapılıyor ve bağırsak sağlığına nasıl katkı sağlıyor. 

HABERİN ÖZETİ

İki malzemeyle bağırsaklarınızı çalıştırın! Akşam tüketin, sabah farkı hissedin

Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
Bağırsak hareketlerini desteklemek ve kabızlığı önlemek amacıyla kuru erik ve yoğurtla hazırlanan iki malzemeli pratik bir karışım önerilmektedir.
Kuru erik lif ve sorbitol içeriğiyle dışkının yumuşamasına, yoğurt ise canlı kültürleriyle bağırsak mikrobiyotasına katkı sağlar.
Karışım, 3-4 adet küçük parçalara ayrılmış (veya ılık suda bekletilmiş) kuru eriğin bir kâse yoğurda eklenmesiyle hazırlanır.
Karışımın akşam saatlerinde ara öğün olarak tüketilmesi önerilir ve tüketim sırasında yeterli su içmek önemlidir.
Kuru eriğin yüksek miktarda tüketilmesi gaz, şişkinlik ve ishal gibi şikayetlere yol açabilir.
Bağırsakların düzenli çalışmasında lifli beslenmenin yanı sıra yeterli su tüketimi ve hareketli yaşam da büyük önem taşır.
Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.

BAĞIRSAKLARIN DÜZENLİ ÇALIŞMASI NEDEN ÖNEMLİDİR?

Bağırsakların düzenli çalışması, sindirim sisteminin sağlıklı işleyişi açısından büyük önem taşıyor. Bağırsak hareketlerinin yavaşlaması , şişkinlik ve karında doluluk hissine yol açabiliyor. Yetersiz su tüketimi, lif bakımından fakir beslenme ve hareketsiz yaşam da kabızlığı tetikleyen faktörler arasında yer alıyor. Bu nedenle günlük beslenmede lifli gıdalara yer vermek, yeterince su içmek ve hareketli bir yaşam sürdürmek bağırsak sağlığını destekliyor.

İki malzemeyle bağırsaklarınızı çalıştırın! Akşam tüketin, sabah farkı hissedin

BAĞIRSAKLARI ÇALIŞTIRMAYA YARDIMCI OLAN İKİ MALZEME HANGİLERİ?

Bağırsak hareketlerini desteklemek için lif bakımından zengin besinlerden yararlanılabiliyor. Özellikle kuru erik ve , sindirim sistemini destekleyen iki besin olarak öne çıkıyor. Kuru erik, içerdiği lif ve sorbitol sayesinde dışkının yumuşamasına ve bağırsak hareketlerinin desteklenmesine yardımcı olabilir. Yoğurt ise içerdiği canlı kültürlerle bağırsak mikrobiyotasına katkı sağlayabilir.

İki malzemeyle bağırsaklarınızı çalıştırın! Akşam tüketin, sabah farkı hissedin

Bu iki besini bir araya getirerek hazırlanan karışım, kabızlık sorunu yaşayanlar için beslenmeye eklenebilecek pratik bir alternatif olabilir. Ancak etkisi kişiden kişiye değişebilir.

İki malzemeyle bağırsaklarınızı çalıştırın! Akşam tüketin, sabah farkı hissedin

KURU ERİK VE YOĞURT KARIŞIMI NASIL HAZIRLANIR?

Bağırsak hareketlerini destekleyen bu pratik karışımı hazırlamak için 3-4 adet kuru eriği küçük parçalara ayırıp bir kâse yoğurda ekleyebilirsiniz. İsterseniz erikleri önceden ılık suda bekleterek yumuşamalarını sağlayabilirsiniz. Ardından malzemeleri karıştırarak tüketebilirsiniz.

İki malzemeyle bağırsaklarınızı çalıştırın! Akşam tüketin, sabah farkı hissedin

Karışımı akşam ara öğününde tercih edebilirsiniz. Kuru eriğin lif ve sorbitol içeriği bağırsak hareketlerine yardımcı olabilir. Tüketirken yeterli su içmek de önemlidir.

İki malzemeyle bağırsaklarınızı çalıştırın! Akşam tüketin, sabah farkı hissedin

KURU ERİK VE YOĞURT KARIŞIMI NE ZAMAN TÜKETİLMELİ?

Kuru erik ve yoğurt karışımını akşam saatlerinde ara öğün olarak tüketebilirsiniz. Ancak bağırsakların çalışması için yalnızca tüketim saati değil, gün boyunca alınan lif ve su miktarı da önem taşıyor. Kuru eriğin içerdiği lif ve sorbitol bağırsak hareketlerini destekleyebilir. Bu nedenle karışımı tüketirken gün içinde yeterli su içmeye de özen göstermelisiniz. Özellikle hassas bağırsaklara sahip olanların kuru eriği fazla miktarda tüketmemesi gerekiyor. Çünkü yüksek miktarda tüketim gaz, şişkinlik ve ishal gibi şikayetlere yol açabiliyor.

İki malzemeyle bağırsaklarınızı çalıştırın! Akşam tüketin, sabah farkı hissedin

Bağırsak sağlığını desteklemek için her zaman karmaşık tariflere ihtiyaç duyulmuyor. Kuru erik ve yoğurt gibi kolay ulaşılabilen besinleri günlük beslenmeye ölçülü şekilde eklemek, sindirim düzenine katkı sağlayabiliyor. Ancak bağırsakların düzenli çalışması için yeterli su tüketmek, lifli beslenmek ve hareket etmeyi ihmal etmemek de büyük önem taşıyor. Siz de bu iki malzemeli karışımı deneyebilir, vücudunuzun verdiği tepkiye göre beslenme alışkanlıklarınızı şekillendirebilirsiniz. Unutmayın, sağlıklı bir sindirim düzeni küçük ama istikrarlı alışkanlıklarla başlıyor.

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ETİKETLER
#yoğurt
#kabızlık
#bağırsak sağlığı
#sindirim sistemi
#Diyet
#Kuru Erik
#Mavi Kadin
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