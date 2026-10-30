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Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 17:54
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 17:54

Nar kabızlığa iyi gelir mi? Lif içeriği sindirimi nasıl etkiler?

Nar, içerdiği lif sayesinde sindirim sisteminin düzenli çalışmasına katkıda bulunabilen meyveler arasında yer alır. Özellikle nar tanelerinin tüketilmesi, bağırsak hareketlerinin desteklenmesine ve dışkı hacminin artmasına yardımcı olabilir. Ancak narın kabızlık üzerindeki etkisi tüketim miktarına, kişinin bağırsak yapısına ve günlük sıvı alımına göre değişebilir.

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
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Nar kabızlığa iyi gelir mi? Lif içeriği sindirimi nasıl etkiler?
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 17:54
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 17:54

Sonbahar ve kış aylarında sık tüketilen nar, yalnızca antioksidan içeriğiyle değil, sindirim sistemi üzerindeki etkileriyle de merak ediliyor. Peki, nar kabızlığı gidermeye yardımcı olur mu ve için nasıl tüketilmelidir?

•    Nar taneleri, bağırsak hareketlerini destekleyen lifi içerir.
•    Narın lifinden yararlanmak için suyunu içmek yerine tanelerini yemek daha avantajlıdır.
•    Yeterli su tüketimi, lifin sindirim sistemindeki işlevini yerine getirmesine yardımcı olur.
•    Narın aşırı tüketilmesi bazı kişilerde şişkinlik ve gaz şikâyetlerine neden olabilir.
•    Kabızlık sorunu yaşayanların yalnızca nara değil, genel beslenme düzenine de dikkat etmesi gerekir.

NAR KABIZLIĞA KARŞI NASIL ETKİ GÖSTERİR?

Nar, içerdiği çözünmeyen sayesinde sindirim sisteminin düzenli çalışmasına katkı sağlayabilir. 

Çözünmeyen lifler, dışkı hacminin artmasına yardımcı olarak bağırsaklardan geçişin kolaylaşmasını destekler. 

Nar kabızlığa iyi gelir mi? Lif içeriği sindirimi nasıl etkiler?

Bu özellik, özellikle yeterli miktarda lif tüketmeyen kişilerde riskinin azaltılması açısından önemlidir.

Ancak narın tek başına kabızlığı ortadan kaldıran bir besin olarak değerlendirilmemesi gerekir. 

Bağırsak hareketlerinin düzenlenmesi için günlük beslenmede sebze, meyve, tam tahıllı ürünler ve baklagiller gibi farklı lif kaynaklarına da yer verilmelidir.

Nar kabızlığa iyi gelir mi? Lif içeriği sindirimi nasıl etkiler?

NAR SUYU MU, NAR TANESİ Mİ KABIZLIĞA DAHA İYİ GELİR?

Nar tüketirken tercih edilen yöntem, alınan lif miktarını doğrudan etkiler.

Narın taneleri, meyvenin lifli bölümlerini içerdiği için sindirim sistemi açısından daha avantajlıdır.

Nar suyu hazırlanırken meyvenin posası ayrıldığında lif miktarı önemli ölçüde azalabilir.

Nar kabızlığa iyi gelir mi? Lif içeriği sindirimi nasıl etkiler?

Bu nedenle kabızlık problemi yaşayan kişilerin nar suyundan ziyade narın kendisini tüketmesi daha doğru bir tercih olabilir.

Ayrıca meyvenin suyunu içmek, kısa sürede daha fazla miktarda nar tüketilmesine neden olabilir.

Porsiyon kontrolü sağlamak ve meyveyi bütün olarak yemek, lif alımını destekleyen daha dengeli bir yaklaşımdır.

NARIN LİF İÇERİĞİ SİNDİRİM SİSTEMİNİ NASIL ETKİLER?

Lif, sindirim sisteminde parçalanmadan ilerleyen ve bağırsak sağlığı açısından önemli görevler üstlenen besin bileşenlerinden biridir.

Narın içerdiği lif, bağırsak içeriğinin hacmini artırmaya yardımcı olurken dışkının bağırsaklardan geçişini de destekleyebilir.

Nar kabızlığa iyi gelir mi? Lif içeriği sindirimi nasıl etkiler?

Bununla birlikte lif tüketiminin artırılması sırasında yeterli su içilmesi önemlidir.

Çünkü yeterli sıvı alınmadığında lifin kabızlığı hafifletici etkisi sınırlı kalabilir.

Düzenli lif tüketimi aynı zamanda bağırsak mikrobiyotasının desteklenmesine de katkıda bulunabilir.

Ancak bağırsak sağlığı üzerinde olumlu etki elde etmek için tek bir meyveye odaklanmak yerine çeşitli lif kaynaklarından yararlanmak gerekir.

Nar kabızlığa iyi gelir mi? Lif içeriği sindirimi nasıl etkiler?

KABIZLIK YAŞAYANLAR NAR TÜKETİRKEN NELERE DİKKAT ETMELİ?

Nar, dengeli beslenmenin bir parçası olarak tüketildiğinde sindirim sistemine katkı sağlayabilir.

Ancak hassas bağırsak yapısına sahip kişilerde fazla miktarda nar tüketimi şişkinlik, gaz veya karın rahatsızlığı oluşturabilir.

Bu nedenle nar tüketimine ölçülü miktarlarda başlamak ve kişinin kendi sindirim tepkisini gözlemlemesi önemlidir.

Nar kabızlığa iyi gelir mi? Lif içeriği sindirimi nasıl etkiler?

Kabızlık şikâyetini azaltmak için gün boyunca yeterli su içmek, sebze ve meyve tüketimini artırmak ve fiziksel olarak hareketli kalmak da gerekir.

Özellikle uzun süre oturmak bağırsak hareketlerinin yavaşlamasına katkıda bulunabileceğinden düzenli yürüyüş yapmak faydalı olabilir.

Nar kabızlığa iyi gelir mi? Lif içeriği sindirimi nasıl etkiler?

UZMANLAR LİF TÜKETİMİNİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİYOR

Beslenme ve sindirim sağlığı konusunda uzmanların genel önerisi, kabızlıkla mücadelede lif tüketimini kademeli olarak artırmak ve yeterli sıvı alımını sağlamaktır.

Lif miktarının birdenbire artırılması bazı kişilerde gaz ve şişkinlik şikâyetlerini artırabileceği için beslenme düzeninde aşamalı değişiklik yapılması önerilir.

King's College London'dan Dr. Eirini Dimidi'nin öncülük ettiği ve British Dietetic Association tarafından yayımlanan 2025 tarihli bilimsel kılavuz, kronik kabızlığın beslenmeyle yönetilmesine ilişkin önemli değerlendirmeler içeriyor.

Journal of Human Nutrition and Dietetics dergisinde yayımlanan çalışmada, özellikle psyllium adı verilen lif takviyesinin dışkılama sıklığını artırabildiği ve dışkı kıvamını yumuşatabildiği belirtiliyor.

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#kabızlık
#bağırsak sağlığı
#Lif
#Nar
#Diyet
#King's College London
#Mavi Kadin
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