Kabızlık kilo aldırır mı? Tuvalete çıkmak yağ yakar mı?

Kabızlık sorunu yaşayanların en çok merak ettikleri arasında kilo aldırır mı sorusu yer alıyor. Uzun süren kabızlık sorunu sonrasında tartıda rakamlar değişebilmekte.

Kabızlık yaşandığında tartıda kilo artışı görülmesi muhtemeldir. Bağırsaklardaki faz tartıdaki değeri yükseltebiliyor.

Kabızlığın uzun süre sürmesi durumunda şişkinlik artar ve göbek büyük gözükür.

Kabızlık geçtiğinde bağırsak hareketleri normale döndüğü için şişkinlik gider.

KABIZLIK KİLO ALDIRIR MI?

Uzun süre kabızlık yaşayanlar bir süre sonra tartıda artan kilo görebilir. Bağırsak hareketlerinin dengesizleşmesi sonucunda biriken gaz ve dışkı nedeniyle kilo artışı görülebilir.

Bağırsak hareketlerinin yavaşlaması sonucunda karında şişlik ve kilo artışı yaşanması muhtemeldir. Fakat kabızlık sorununun gitmesi durumunda kiloda düşüş yaşanır.

TUVALETE ÇIKMAK YAĞ YAKAR MI?

Tuvalete çıkmak bağırsaklardaki dışkıyı vücuttan atarken, bir miktar da suyu atar. Bu da kiloda ufak oynamalar yaşanmasına yardımcı olur. Tuvalete çıktıktan sonra tartıda görülen düşük ağırlık yağ yakıldığı anlamına gelmemekte. Vücuttaki fazlalıkların gitmesinden kaynaklı yaşanan kilo düşüşüdür.

KABIZLIK KİLO VERMEYİ ENGELLER Mİ?

Kabızlık tartıda kilo artışını değiştirmiyor. Kabızlık sorunu yaşayanlar tartıda fazla kilo görebilir fakat bunun nedeni sadece yağ olarak değil. Vücutta biriken dışkı ve sıvı değişimlerinden dolayı kiloda farklılık görülebiliyor.

KABIZLIK NASIL GİDER?

Kabızlık sorunu yaşayalar gün içerisinde bolca su tüketmelidir. Su tüketiminin yanında lif tüketimini de artırmak gerekiyor. Tam tahıllı yiyecekler ve sebze tüketimini artırmak kabızlığı engeller. Düzenli yürüyüş de bağırsak hareketlerinin dengelenmesine yardım eder.