Kabızlık kilo aldırır mı? Tuvalete çıkmak yağ yakar mı?

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İstanbul
Kabızlık sorunu yaşayanların en çok merak ettikleri arasında kilo aldırır mı sorusu yer alıyor. Uzun süren kabızlık sorunu sonrasında tartıda rakamlar değişebilmekte.
Uzun süre kabızlık yaşayanlar bir süre sonra tartıda artan kilo görebilir. Bağırsak hareketlerinin dengesizleşmesi sonucunda biriken gaz ve dışkı nedeniyle kilo artışı görülebilir.
Bağırsak hareketlerinin yavaşlaması sonucunda karında şişlik ve kilo artışı yaşanması muhtemeldir. Fakat kabızlık sorununun gitmesi durumunda kiloda düşüş yaşanır.
Tuvalete çıkmak bağırsaklardaki dışkıyı vücuttan atarken, bir miktar da suyu atar. Bu da kiloda ufak oynamalar yaşanmasına yardımcı olur. Tuvalete çıktıktan sonra tartıda görülen düşük ağırlık yağ yakıldığı anlamına gelmemekte. Vücuttaki fazlalıkların gitmesinden kaynaklı yaşanan kilo düşüşüdür.
Kabızlık tartıda kilo artışını değiştirmiyor. Kabızlık sorunu yaşayanlar tartıda fazla kilo görebilir fakat bunun nedeni sadece yağ olarak değil. Vücutta biriken dışkı ve sıvı değişimlerinden dolayı kiloda farklılık görülebiliyor.
Kabızlık sorunu yaşayalar gün içerisinde bolca su tüketmelidir. Su tüketiminin yanında lif tüketimini de artırmak gerekiyor. Tam tahıllı yiyecekler ve sebze tüketimini artırmak kabızlığı engeller. Düzenli yürüyüş de bağırsak hareketlerinin dengelenmesine yardım eder.