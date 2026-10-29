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Mavi Kadin Yemek Tarifleri
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 09:58
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 09:58

Trabzon hurmalı efsane tarif! Az malzemeli bol şifalı tatlı

Kış ayının gelmesiyle birlikte sevilen meyvelerden biri olan Trabzon hurması, sadece tek başına tüketildiğinde değil, tatlı tariflerinde de kullanıldığında ortaya güzel tatlılar çıkıyor. Bunlardan biri de doğal tatlılığıyla damaklarda lezzet bırakan Trabzon hurmalı efsane tarifi sizin için araştırdık. Üstelik az malzemeyle birlikte bol şifalı tatlılar arasında yerini alıyor.

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
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Trabzon hurmalı efsane tarif! Az malzemeli bol şifalı tatlı
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 09:58
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 09:58

Trabzon’un en çok sevilen meyvelerinden biri olan hurma, sade yenildiğinde de adını duyurmayı başarıyor sade yenildiği zamanda. Özellikle de soğuk havalarda tadından yenmeyen bu güzel meyve, tarifiyle de kısa süre de dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Sizin için araştırdığımız az malzemeyle şifasının bol olduğu tatlı tarifi sayesinde hem hafif hem de lezzetli bir alternatif sunuyor.

TRABZON HURMALI EFSANE TARİF!

Trabzon’un en sık tüketilen kış meyvelerinden biri de hurmayla yapılan tatlılar oluyor. Sade yenildiğinde de tadından yenmeyen tatlılar arasında yer alırken tatlısıyla bambaşka bir tarifin ortaya çıkmasına yardımcı oluyor. Üstelik kolay bir şekilde yapılabilmesiyle de dikkatleri üzerine çeken bu tarif, farklı lezzetler arayanlar için alternatif sunuyor.

Trabzon hurmalı efsane tarif! Az malzemeli bol şifalı tatlı

Öncelikle Trabzon hurmalı tatlı için olgunlaşmış ve yumuşamış hurmalar daha iyi bir aroma katar. Meyvenin doğal şekerinden yararlanılan bu tarifte birkaç temel malzeme yer alıyor. Bu sebeple de tadında daha bir yoğunluk söz konusu oluyor. Çünkü tatlının lezzetini zenginleştiren tariflerden biri olan hurma tatlısı tadıyla sizleri kendine çekiyor.

Trabzon hurmalı efsane tarif! Az malzemeli bol şifalı tatlı

Trabzon Hurmalı Tarif

Malzemeler:

  • 2 adet olgunlaşmış büyük Trabzon hurması
  • 2 yemek kaşığı kakao
  • 1 çay bardağı süt
  • 3 yemek kaşığı ceviz ya da fındık (ince çekilmiş)
  • Yarım çay bardağından az tarçın
Trabzon hurmalı efsane tarif! Az malzemeli bol şifalı tatlı

Hazırlanışı:

Öncelikle hurmanın kabuklarını soyarak işe başlayın. Daha sonrasında meyveleri küçük küçük doğrayın. Doğranan bu hurmalar blenderdan geçerek pürüzsüz bir hale gelecek. Diğer bir yandan hurmalar yeterince yumuşaksa çatalla da aynı etkiyi alabilirsiniz.

Meydana gelen karışım sonrası içine ve sütü ilave edin. Tüm malzemelerin birbirine karışması için tekrardan bir karışım yapın. Eğer ki daha yoğun bir kıvam isterseniz de yavaş yavaş koyabilirsiniz.

ve tarçınla yapılan tatlınızı istediğiniz gibi lezzetlendirebilirsiniz. Yapılan tatlınızı kaplara alarak buzdolabında dinlendirmeye alarak servis edebilirsiniz. Üzerine ceviz parçalarını da koyarak süsleme yapabilirsiniz.

Trabzon hurmalı efsane tarif! Az malzemeli bol şifalı tatlı

AZ MALZEMELİ BOL ŞİFALI TATLI

Malzemesinin azlığı nedeniyle kolayca hazırlanabilen bu tarifte vitamin, mineral ve lif içeriğiyle ilgili dikkat çeken meyveler arasında yer alan hurma, özellikle de normal bağırsak fonksiyonlarının desteklenmesine katkı da bulunuyor. Antioksidan bileşikli olmalarıyla dikkatleri üzerine çeken bu tatlı dengeli beslenmenin bir parçası haline geliyor.

Trabzon hurmalı efsane tarif! Az malzemeli bol şifalı tatlı

Ayrıca bilindiği gibi Trabzon hurmasında bulunan A vitamini sayesinde vücuda normal işlevlerini destekleyen besinler arasında yer alır. Diğer bir yandan da hurmanın yoğun tadı sayesinde doğal bir bağırsak dostu alabilirsiniz. Doğal şekerli olması nedeniyle de tatlılık düzeyinde değişimler meydana geliyor.

Trabzon hurmalı efsane tarif! Az malzemeli bol şifalı tatlı

Adeta kendinize göre tatlılık düzeyi olgunluğa göre ayarlayabileceksiniz. Daha tatlı bir sonuç için istediğiniz kadar olgunlaşmış hurma koyabilirsiniz. Doğal şeker barındırdığından da kan şekerinde doğal bir oynamaya neden olur. Kan şekeri takibi yapan kişiler porsiyon miktarına da dikkat etmesi gerekir.  

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ETİKETLER
#tarçın
#ceviz
#trabzon hurması
#Süt
#kakao
#Yemek Tarifleri
#Mavi Kadin
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