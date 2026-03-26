Sağlık
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer

Tabîb ibn-i Şerif'ın yüzyıllık şifa karışımı! Bağırsakları çalıştıran hurma ceviz

Son yıllarda doğal beslenmeye ve geleneksel tıp yöntemlerine duyulan ilginin artmasıyla, geçmişten günümüze uzanan şifa reçeteleri yeniden gündeme geliyor. Bu reçetelerden biri de, Osmanlı döneminin önde gelen hekimlerinden Tabîb İbn-i Şerif'e atfedilen ve bağırsak sağlığını desteklediği öne sürülen hurma-ceviz karışımı. Özellikle sindirim sorunları yaşayanların ilgisini çeken bu tarif, sosyal medyada hızla yayılıyor.

Son yıllarda doğal beslenme ve geleneksel tıp yöntemlerine olan ilgi artarken, geçmişten günümüze uzanan şifa reçeteleri de yeniden gündeme geliyor. Bu reçetelerden biri de, Osmanlı döneminin önemli hekimlerinden biri olarak bilinen Tabîb İbn-i Şerif’e atfedilen ve bağırsak sağlığını desteklediği söylenen hurma-ceviz karışımı. Sosyal medyada hızla yayılan bu tarif, özellikle sindirim sorunları yaşayanların dikkatini çekmiş durumda.

Peki, bu karışım gerçekten ne kadar etkili? Uzmanlar ne diyor? Ve bu tarifin kökeni nereye dayanıyor?

TABÎB İBN-İ ŞERİF'IN YÜZYILLIK ŞİFA KARIŞIMI

Tabîb İbn-i Şerif’in adı, Osmanlı tıbbında bitkisel tedavi yöntemleriyle anılan önemli isimlerden biri olarak geçiyor. Kaynaklara göre, doğal gıdaların insan sağlığı üzerindeki etkilerini inceleyen hekim, özellikle sindirim sistemi üzerinde olumlu etkiler sağlayan besinlere büyük önem veriyordu.

Günümüzde yeniden popüler hale gelen hurma ve ceviz karışımı da bu anlayışın bir parçası olarak görülüyor. Rivayetlere göre bu karışım, bağırsak hareketlerini düzenlemek ve sindirimi kolaylaştırmak amacıyla kullanılıyordu.

HURMA VE CEVİZİN GÜCÜ BİRLEŞİYOR

Hurma, lif açısından zengin bir meyve olarak biliniyor. Özellikle sindirim sistemini destekleyici etkisiyle öne çıkan hurma, bağırsakların daha düzenli çalışmasına katkı sağlayabiliyor. İçeriğindeki doğal şekerler ise enerji verici özellik taşıyor.

Ceviz ise sağlıklı yağlar, omega-3 ve antioksidanlar bakımından oldukça güçlü bir besin. Beyin sağlığından kalp sağlığına kadar birçok alanda fayda sağlayan ceviz, aynı zamanda sindirim sistemine de destek olabiliyor.

Bu iki besinin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan karışım, hem besleyici hem de doğal bir destek olarak değerlendiriliyor.

İÇİN DOĞAL BİR ALTERNATİF Mİ?

Uzmanlara göre lifli gıdaların tüketimi, sindirim sisteminin düzenli çalışması açısından büyük önem taşıyor. Hurma gibi doğal lif kaynakları, bağırsak hareketlerini artırarak kabızlık gibi sorunların önüne geçilmesine yardımcı olabiliyor.

Ancak beslenme uzmanları, tek bir karışımın mucizevi sonuçlar vermesini beklemenin doğru olmadığını vurguluyor. Dengeli beslenme, yeterli su tüketimi ve düzenli fiziksel aktivite ile desteklenmeyen hiçbir yöntemin tek başına yeterli olmayacağı ifade ediliyor.

NASIL TÜKETİLMELİ?

Sosyal medyada paylaşılan tariflere göre hurma ve ceviz karışımı oldukça basit bir şekilde hazırlanıyor. Genellikle birkaç adet hurma ile 2-3 adet cevizin karıştırılması ve sabah aç karnına tüketilmesi öneriliyor.

Bazı tariflerde karışıma zeytinyağı ya da yoğurt da eklenebiliyor. Ancak uzmanlar, özellikle kronik rahatsızlığı olan bireylerin bu tür tarifleri denemeden önce mutlaka bir sağlık profesyoneline danışmaları gerektiğini belirtiyor.

UZMANLARDAN UYARI: HER DOĞAL OLAN ZARARSIZ DEĞİLDİR

Her ne kadar doğal ürünler sağlıklı olarak görülse de, bilinçsiz tüketim bazı riskleri beraberinde getirebilir. Özellikle diyabet hastaları için hurmanın yüksek şeker içeriği dikkat edilmesi gereken bir unsur olarak öne çıkıyor.

Ayrıca ceviz gibi yağlı tohumların fazla tüketimi de kalori alımını artırabilir. Bu nedenle ölçülü tüketim büyük önem taşıyor.

GELENEKSEL BİLGİYE MODERN YAKLAŞIM ŞART

Tabîb İbn-i Şerif’e atfedilen bu yüzyıllık karışım, geçmişin bilgeliğini günümüze taşıyan ilginç örneklerden biri olarak dikkat çekiyor. Hurma ve cevizin sağlığa olan faydaları bilimsel olarak da desteklenirken, bu tür tariflerin tek başına bir tedavi yöntemi olarak görülmemesi gerektiği vurgulanıyor.

Modern tıbbın sunduğu imkanlarla birlikte değerlendirildiğinde, geleneksel tarifler sağlıklı yaşamın bir parçası olabilir. Ancak en doğru yaklaşım, bu bilgileri bilinçli ve dengeli bir şekilde hayatımıza dahil etmekten geçiyor.


İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hurma elinize yapışıyorsa aman dikkat! Ucuz diye tezgaha koşmayın...
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Trabzon hurmasının diğer adı nedir?
