Hurma sahurda mı yenir, iftarda mı? 2026 Ramazan ayında hangi hurma en sağlıklısı?

Her Ramazan iftar ve sahur sofralarının baş tacı hurma oluyor. Peki hurma sahurda mı yenir yoksa iftarda mı? 2026 yılının en sağlıklı hurması hangisidir? İşte Ramazan ayının gelişiyle birlikte merak edilen detaylar...

Hurma sahurda mı yenir, iftarda mı? 2026 Ramazan ayında hangi hurma en sağlıklısı?
2026 yılında sağlığına dikkat edenler, ayının gelmesiyle bu defa çeşitlerini araştırmaya başladı. Lif oranı, şeker dengesi, içeriğindeki mineraller derken, hurma tüketmek sadece damak tadı değil, sağlıkla da oldukça ilişkili bir hal aldı. Ramazan ayının vazgeçilmez besini hurmanın sahurda mı yoksa iftarda mı yenmesi gerektiği de aynı zamanda oldukça araştırılan konuların başında geliyor. Peki hurma ne zaman yenmeli? Sahurda mı yoksa sofrasında mı? İşte 2026 Ramazan ayının vazgeçilmezi hurma hakkında bilmeniz gereken detaylar...

HURMA SAHURDA MI YENİR, İFTARDA MI?

Ramazan ayının baş tacı olan hurma, genel olarak iftarda oruç açarken tüketiliyor. Bunun nedeni ise hurmanın doğal şekeri olmasından kaynaklı kan şekerini hızlı ve kontrollü olarak yükseltmesidir.

Hurma sahurda mı yenir, iftarda mı? 2026 Ramazan ayında hangi hurma en sağlıklısı?

Ramazan ayında gün boyu düşen kan şekeri seviyesi hurma ile dengelenirken, vücuda da eberji vermiş oluyor. Potasyum ve magnezyum açısından zengin olan hurma, halsizlik hissini azaltmaya yardımcı bir besindir.

Hurma sahurda mı yenir, iftarda mı? 2026 Ramazan ayında hangi hurma en sağlıklısı?

Fakat bu özellikleri olması hurmayı sadece iftara özgü kılmıyor. Beslenme uzmanları lif oranı yüksek hurmaların sahurda da tüketilebileceğini söylüyor. Sindirimi yavaşlatan hurma, sahurda tüketilirse, gün boyu da tokluk sağlar. Ancak sahurda tüketilen hurmanın ölçüsü öenmlidir. Çok fazla tüketilirse, susuzluk hissi oluşturabiliyor. Bu nedenle uzmanlar genellikle 1 ya da 2 hurmanın sahurda yeterli olacağını söylüyor.

Hurma sahurda mı yenir, iftarda mı? 2026 Ramazan ayında hangi hurma en sağlıklısı?

2026 RAMAZAN AYINDA HANGİ HURMA EN SAĞLIKLISI?

Ramazan ayı geldiğinde tezgahlar çeşit çeşit hurmalarla dolup taşar. Ancak sadece lezzete önem vermeyenler 'Hangi hurma daha sağlıklı?' sorusunu da merak ediyor. Özellikle Medjool hurması, yüksek lif içerdiği için ve yoğun mineral özelliğiyle dikkat çekmektedir. Yumuşak dokusu ve doğal tatlılığıyla öne çıkan Medjool yani Kudüs hurması, büyük ve etli yapısıyla en çok tercih edilen hurmalar arasında yerini alıyor.

Hurma sahurda mı yenir, iftarda mı? 2026 Ramazan ayında hangi hurma en sağlıklısı?

Ayrıca Ajwa hurması da küçük boyutlu ve antioksidan içeriği özelliğiyle yine Ramazan ayında en sağlıklı hurmalar arasında bulunuyor. Daha az şekerli olması sebebiyle, kan şekerini de dengede tutuyor. Sağlıklı hurmalar arasında Tunus hurması olarak da bilinen Deglet Noor hurması da yer alıyor.

Hurma sahurda mı yenir, iftarda mı? 2026 Ramazan ayında hangi hurma en sağlıklısı?

Genellikle açık kehribar tonlarında olan b u hurmaların kalorisi de diğer hurmalara göre daha düşüktür. Sindirim sistemine fayda sağlayan Tunus hurmaları, özellikle Ramazan ayında kabızlık yaşayanlar için tercih ediliyor.

Hurma sahurda mı yenir, iftarda mı? 2026 Ramazan ayında hangi hurma en sağlıklısı?

Doğal şeker içeriği sayesinde, gün boyu enerjik kalmayı sağlayan Tunus hurmaları Ramazan ayı hurmalarının vazgeçilmez seçeneklerinden biri.

Hurma sahurda mı yenir, iftarda mı? 2026 Ramazan ayında hangi hurma en sağlıklısı?

EN SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

Hurma kaç adet yenmeli?

Genel olarak 1 ya da 3 adet yenilmesi tercih ediliyor. Tabii bu durum kişinin durumuna göre de farklılık gösterebilir.

Diyabet hastaları hurma yiyebilir mi?

Doktor kontrolünde ve sınırlı sayıda tüketebilirler.

Sahurda hurma susatır mı?

Eğer ölçüsü fazla olursa, doğal şeker içerdiği için gün içinde susuzluk hissi oluşturabilir.

Hurma aç karnına yenir mi?

Evet yenilebilir. Özellikle iftarda aç kanına hurma tüketilmesi hem mideye iyi gelir hem de sofraların geleneğidir.

