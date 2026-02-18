Menü Kapat
 | Canan Okur

Ramazanda zayıflamak isteyenler için! 2026 iftara özel karabuğday salatası tarifi

Ramazan ayında zayıflamak isteyenler hafif ama doyurucu tariflere yöneliyor. Tam bu noktada karabuğday salatası kilo vermek isteyenlerin imdadına yetişiyor. Peki karabuğday salatası nasıl hazırlanır? Karabuğday salatası içine neler konur? İşte 2026 iftarına özel karabuğday salatası tarifi...

Ramazan ayında uzun süren açlığın ardından kurulan sofralarda çoğu kişi hem tok tutan hem de kilo aldırmayan besinler arıyor. Özellikle 'iftarda ne yesem de kilo almasam?' sorusu, 2026 Ramazan’ında da en çok araştırılan konular arasında geliyor. Hem besleyici hem de hafif olmasıyla karabuğday salatası, Ramazan ayında kilo almak istemeyenlere çare oluyor. Peki karabuğday salatası nasıl yapılır, içine hangi malzemeler gerekiyor? İşte Ramazan ayına özel en pratik ve lezzetli karabuğday salatası tarifi...

RAMAZANDA ZAYIFLAMAK İSTEYENLER İÇİN! 2026 İFTARA ÖZEL KARABUĞDAY SALATASI

Oruç tutarken yavaşlayan metabolizmayı yormadan doyurmak isteyenler karabuğday salatasına yönelmiş durumda. Karabuğday salatası glutensiz olması, lif oranının yüksekliği ve uzun süre tokluk hissi sağlaması sebebiyle özellikle iftar sofralarında oldukça tercih ediliyor.

Ramazanda zayıflamak isteyenler için! 2026 iftara özel karabuğday salatası tarifi

Karabuğday, kompleks karbonhidrat içerdiğinden dolayı kan şekerinde denge sağlar. Bununla birlikte ani açlık krizlerini de önler. Lifli yapıda olması bağırsak hareketlerini destekler ve bitkisel protein sayesinde kas kaybının da önüne geçer.

Ramazanda zayıflamak isteyenler için! 2026 iftara özel karabuğday salatası tarifi


Ramazan ayında zayıflamak isteyenler genellikle kızartmalardan ve ağır hamur işlerinden uzak durmak ister. Ancak sıradan bir salata çoğu zaman uzun süre tok tutmayabiliyor. İşte burada karabuğday salatası devreye giriyor. Peki 2026 Ramazan’ında midenizi hafifletecek bu karabuğday salatası nasıl hazırlanır? İşte gereken malzemeler...

Ramazanda zayıflamak isteyenler için! 2026 iftara özel karabuğday salatası tarifi

Malzeme Listesi:

1 su bardağı karabuğday

2 su bardağı sıcak su

1 adet küçük doğranmış salatalık

8 ila 10 adet cherry domates

Yarım demet maydanoz

2 dal taze soğan

Ramazanda zayıflamak isteyenler için! 2026 iftara özel karabuğday salatası tarifi

Yarım limon suyu

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

İsteğe bağlı olarak nar taneleri, haşlanmış nohut veya avokado dilimleri ekleyebilirsiniz.

Ramazanda zayıflamak isteyenler için! 2026 iftara özel karabuğday salatası tarifi

KARABUĞDAY SALATASI NASIL YAPILIR?

Öncelikle karabuğdayı bol suyla yıkayın. Daha sonra tencereye alıp üzerine sıcak suyu ekleyin ve kısık ateşte suyunu çekene kadar haşlayın. Haşlandıktan sonra ocaktan alıp kapağı kapalı şekilde 10 dakika kadar dinlendirin.

Ramazanda zayıflamak isteyenler için! 2026 iftara özel karabuğday salatası tarifi

Soğuyan karabuğdayı geniş bir kaseye alın. Üzerine doğranmış salatalık, domates, maydanoz ve taze soğanı ekleyin. Ayrı bir kapta limon suyu, zeytinyağı ve tuzu karıştırıp salatanın üzerine gezdirin. Tüm malzemeleri güzelce harmanladıktan sonra isteğe göre nar, nohut ya da avokado ekleyebilirsiniz. Ayrıca servis öncesi buzdolabında 20 dakika bekletirseniz, lezzeti katlanacaktır.

Ramazanda zayıflamak isteyenler için! 2026 iftara özel karabuğday salatası tarifi

EN SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

Karabuğday salatasına ne eklenirse daha lezzetli olur?

Nar eklemek salatanıza hafif tatlı bir aroma katacaktır. Ceviz veya badem gibi kuruyemişler çıtırlık sağlar. Protein artırmak isteyenler haşlanmış yeşil mercimek ya da ızgara tavuk parçaları ekleyebilir.

Karabuğday kilo verdirir mi?

Karabuğday lifli yapısı sayesinde daha uzun süre tok tutar ve kalori kontrolü sağlar.

Ramazanda zayıflamak isteyenler için! 2026 iftara özel karabuğday salatası tarifi

İftarda sadece salata yemek doğru mu?

Tek başına düşük kalorili bir salata yeterli olmaz. Karabuğday gibi kompleks karbonhidrat içeren salatalar daha fayda sağlar.

Sahurda karabuğday salatası tüketilebilir mi?

Evet. Özellikle yoğurtla birlikte tüketirseniz uzun süre tokluk sağlayabilir.

Karabuğday salatası şişkinlik yapar mı?

İlk kez tüketenlerde hafif gaz yapabilir. Karabuğdayı iyi yıkamak ve yeterince haşlamak bu durumu azaltır.

