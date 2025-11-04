Menü Kapat
Dünyanın en eski yemek tarifi bulundu! Tam 4 bin yıllık

Kasım 04, 2025 10:17
1
Dünyanın en eski yemek tarifleri

Irak, İran ve Türkiye’nin bazı bölgelerine pişen yemeklerin kökeni tam 4 bin yıl öncesine uzanıyor. Bilinen en eski yemek tarifleri, antik Babil tabletlerinden tekrar ortaya çıkarıldı.

2

Birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve Türkiye’nin bazı bölgelerini kapsayan antik Mezopatamya’da yemek kültürüne dair ilginç detaylar ortaya çıkıyor. Yaklaşık 4.000 yıl önce Babilliler, yedikleri yemekleri çivi yazısıyla kil tabletlere kazıdı. Bu tabletler 1900’lü yılların başında Yale Üniversitesi’ne ulaştı ve üzerinde yıllarca çeviri çalışması yapıldı. Çeviriler sonucu dünyanın bilinen en eski yemek tarifleri ortaya çıktı.

3

KUŞ YEMEĞİ

M.Ö. 1730 yılına tarihlenen tabletlerde etli yemekler, sebze çorbaları ve hatta börek benzeri bir kuş yemeği yer alıyor.

4

Tarifler, bugünkü ölçülerden uzak: “Et kullanılır. Su hazırlanır. Tuz, arpa ekmeği, soğan, İran arpacığı, süt eklenir. Pırasa ve sarımsak ezilir.” Yani ne miktar ne süre belirtilmiş. Bu nedenle araştırmacılar, eksikleri bilimsel yöntemlerle tamamladı.

5

TARİFLERİN YENİDEN DOĞUŞU

Harvard Üniversitesi’nden Asurolog Gojko Barjamovic liderliğindeki uluslararası ekip, tarifleri yeniden pişirerek antik lezzetleri gün yüzüne çıkardı.

6

“Tuh’u” adlı pancarlı kuzu yahnisi, günümüz Irak yemekleriyle benzer tatlar taşıyor. Et, koyun yağıyla kavruluyor, üzerine pancar, kişniş, pırasa, sarımsak ekleniyor. Sonunda yoğun, baharatlı bir yahni elde ediliyor.

7

YABANCI LEZZETLER

Tabletlerde yalnızca “bizim yemeklerimiz” değil, “yabancı yemekler” de var. Örneğin “Elam çorbası”, İran kökenli bir tarif. Bu da Mezopotamya’nın ticaretle beslenen kültürel çeşitliliğini yansıtıyor. Aynı şekilde kimyon, kişniş, soğan ve sarımsak gibi baharatların o dönemden bugüne değişmeden geldiği görülüyor.

8

ANTİK GÖSTERİ MUTFAĞI

Bazı tariflerde, içi kuş etiyle doldurulmuş hamur kaplı yemekler yer alıyor. Bu sunum biçimi, antik çağın “haute cuisine” anlayışını hatırlatıyor. Orta Çağ Arap mutfaklarında ve bugünün Irak dolmalarında bile bu geleneğin izleri sürüyor.

9

4.000 YILLIK SÜREKLİLİK

BBC, Live Science’da yer alan detaylarda araştırmacı Nawal Nasrallah’a göre, “Irak’ta bugün her sofrada yer alan yahni ve pilav, aslında Babil mutfağının mirası.” Antik çağdan bugüne aynı baharatlar, aynı pişirme teknikleri, hatta benzer tatlar korunmuş durumda. İnsanlığın ilk tarifleri, yemekle kurduğu bağı yazıya dökmüş; sofralar o günden bugüne aynı sıcaklıkla kurulmaya devam ediyor.

