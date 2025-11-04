Dünyanın en eski yemek tarifi bulundu! Tam 4 bin yıllık

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Irak, İran ve Türkiye’nin bazı bölgelerine pişen yemeklerin kökeni tam 4 bin yıl öncesine uzanıyor. Bilinen en eski yemek tarifleri, antik Babil tabletlerinden tekrar ortaya çıkarıldı.
Birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve Türkiye’nin bazı bölgelerini kapsayan antik Mezopatamya’da yemek kültürüne dair ilginç detaylar ortaya çıkıyor. Yaklaşık 4.000 yıl önce Babilliler, yedikleri yemekleri çivi yazısıyla kil tabletlere kazıdı. Bu tabletler 1900’lü yılların başında Yale Üniversitesi’ne ulaştı ve üzerinde yıllarca çeviri çalışması yapıldı. Çeviriler sonucu dünyanın bilinen en eski yemek tarifleri ortaya çıktı.
M.Ö. 1730 yılına tarihlenen tabletlerde etli yemekler, sebze çorbaları ve hatta börek benzeri bir kuş yemeği yer alıyor.
Tarifler, bugünkü ölçülerden uzak: “Et kullanılır. Su hazırlanır. Tuz, arpa ekmeği, soğan, İran arpacığı, süt eklenir. Pırasa ve sarımsak ezilir.” Yani ne miktar ne süre belirtilmiş. Bu nedenle araştırmacılar, eksikleri bilimsel yöntemlerle tamamladı.
Harvard Üniversitesi’nden Asurolog Gojko Barjamovic liderliğindeki uluslararası ekip, tarifleri yeniden pişirerek antik lezzetleri gün yüzüne çıkardı.
“Tuh’u” adlı pancarlı kuzu yahnisi, günümüz Irak yemekleriyle benzer tatlar taşıyor. Et, koyun yağıyla kavruluyor, üzerine pancar, kişniş, pırasa, sarımsak ekleniyor. Sonunda yoğun, baharatlı bir yahni elde ediliyor.
Tabletlerde yalnızca “bizim yemeklerimiz” değil, “yabancı yemekler” de var. Örneğin “Elam çorbası”, İran kökenli bir tarif. Bu da Mezopotamya’nın ticaretle beslenen kültürel çeşitliliğini yansıtıyor. Aynı şekilde kimyon, kişniş, soğan ve sarımsak gibi baharatların o dönemden bugüne değişmeden geldiği görülüyor.
Bazı tariflerde, içi kuş etiyle doldurulmuş hamur kaplı yemekler yer alıyor. Bu sunum biçimi, antik çağın “haute cuisine” anlayışını hatırlatıyor. Orta Çağ Arap mutfaklarında ve bugünün Irak dolmalarında bile bu geleneğin izleri sürüyor.
BBC, Live Science’da yer alan detaylarda araştırmacı Nawal Nasrallah’a göre, “Irak’ta bugün her sofrada yer alan yahni ve pilav, aslında Babil mutfağının mirası.” Antik çağdan bugüne aynı baharatlar, aynı pişirme teknikleri, hatta benzer tatlar korunmuş durumda. İnsanlığın ilk tarifleri, yemekle kurduğu bağı yazıya dökmüş; sofralar o günden bugüne aynı sıcaklıkla kurulmaya devam ediyor.