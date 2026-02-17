Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Sağlık
Avatar
Editor
 | Sude Naz Tekbaş

Ramazan için önemli uyarı! İftardan sonra her yarım saatte bir bunu mutlaka yapmalısınız

Diyetisyen Emine Ayvaz, Ramazan ayının sağlıklı geçirebilmek için önemli uyarılarda bulundu. İftarda sakin ve sindirerek yemek yenilmesini, meyve ve yağlı tohumlar ile bağırsakların hızlandırılmasını ve günde 2-2,5 litre su içilmesinin gerektiğini anlattı. İşte Ramazan boyunca dikkat edilmesi gerekenler...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ramazan için önemli uyarı! İftardan sonra her yarım saatte bir bunu mutlaka yapmalısınız
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.02.2026
saat ikonu 15:19
|
GÜNCELLEME:
17.02.2026
saat ikonu 15:23

Pamukkale Sağlıklı Hayat Merkezinde görevli Diyetisyen Emine Ayvaz, Ramazan ayının sağlıklı geçmesi adına uyarılarda bulundu. Pamukkale Sağlıklı Hayat Merkezinde görevli Diyetisyen Emine Ayvaz, sahurda hamur işleri ve yağlı yemeklerden uzak durulması gerektiğini, iftarda sakin ve sindirerek yemek yenilmesini, meyve ve yağlı tohumlar ile bağırsakların hızlandırılmasını ve günde 2-2,5 litre su içilmesinin gerektiğini anlattı.

HABERİN ÖZETİ

Ramazan için önemli uyarı! İftardan sonra her yarım saatte bir bunu mutlaka yapmalısınız

Bilgi Okunma süresi 35 saniyeye düşürüldü.
Diyetisyen Emine Ayvaz, Ramazan ayının sağlıklı geçmesi için sahur ve iftar öğünlerinde beslenme alışkanlıklarına dikkat edilmesi, yeterli su tüketimi ve sindirimi destekleyici önerilerde bulundu.
Sahur, hafif bir kahvaltı veya protein içeriği yüksek çorba/salata kombinasyonuyla ana öğün olarak yapılmalı, ağır ve yağlı yemeklerden kaçınılmalıdır.
İftarda yemeğe çorbayla başlayıp 10 dakika sonra az yağlı ana yemeklere geçilmeli, çok hızlı yemek yemekten ve ağır tatlıları hemen tüketmekten kaçınılmalıdır.
Günde en az 2-2,5 litre su içilmeli, iftardan sonra her yarım saatte bir birer bardak su tüketilerek tuzlu yiyeceklerden uzak durulmalıdır.
Bağırsak sağlığı için iftar sonrası yarım saatlik yürüyüşler yapılmalı, lifli yiyecekler, taze meyve ve çiğ kuruyemişler tercih edilmelidir.
Kronik rahatsızlığı olan hastalar oruç tutmadan önce mutlaka hekimine danışmalı ve bir diyetisyen takibinde olmalıdır.
Bilgi Okunma süresi 35 saniyeye düşürüldü.
Ramazan için önemli uyarı! İftardan sonra her yarım saatte bir bunu mutlaka yapmalısınız

SAHUR ANA ÖĞÜNDÜR, SAHURA KALKILMAMASI ZARARLIDIR

Dyt. Ayvaz, Ramazan ayında beslenme alışkanlıklarının değişmesi nedeniyle, oruç tutarken öğün sayısı azalsa da yemek çeşitliliğinin hiç olmadığı kadar arttığını söyledi. Dyt. Ayvaz; "Yeterli ve dengeli beslenmenin sürdürülebilmesi için günün oruç tutulmayan bölümünde 2 ana öğünü tamamlamak gerekir. 1. Ana öğün sahurdur. Sahura kalkılmaması ya da sahurda sadece su içilmesinin zararlı olduğu göz ardı edilmemelidir. Eğer sahur öğünü, ağır yemeklerden oluşursa gece metabolizma hızı düştüğü için yemeklerin yağa dönüşme hızı ve kilo alma riski artmaktadır. Bu nedenle sahurda hafif bir kahvaltı yahut protein içeriği yüksek bir çorba ve salata kombinasyonu uygun olacaktır" dedi.

Ramazan için önemli uyarı! İftardan sonra her yarım saatte bir bunu mutlaka yapmalısınız

İFTARDA SAKİN VE SİNDİREREK YEMEK YENİLMELİ

Ramazan ayında yapılan en büyük hatalarından birisinin de iftar sofraları için hazırlanan yiyecekler ve bunların tüketim miktarı olduğunu belirten Dyt. Ayvaz; " İftarda kan şekeri çok düşük olduğundan kısa sürede çok miktarda besin tüketme isteği doğmaktadır. Tokluk hormonu yemekten 15-20 dk sonra salgılanmaya başlar. Eğer yemeğimizi çok hızlı tüketirsek tokluk hissine ulaşana kadar ihtiyacımızın çok daha fazlası besin tüketmiş oluruz. Ayrıca midede rahatsızlık oluşturmaması adına yemeğe 1 kepçe çorba ile başladıktan 10 dakika sonra az yağlı ızgara, haşlama, fırında ya da buğulama olarak hazırlanmış yemekler ile devam edilmelidir. Tatlı seçiminizi iftardan hemen sonra yapmak yerine, birkaç saat sonra ara öğünde tercih etmeniz önerilir. Ağır, şerbetli tatlılar yerine ekşimsi meyveler ve bol tarçınlı az şekerli sütlü tatlılar daha uygun olur" diye konuştu.

Ramazan için önemli uyarı! İftardan sonra her yarım saatte bir bunu mutlaka yapmalısınız

İFTARDAN SONRA HER YARIM SAATTE BİR BİRER BARDAK SU İÇMEYE ÖZEN GÖSTERİLMELİ

Ramazanda bağırsak hareketlerinin yavaşlaması neticesinde kabızlık görülebileceğini bunun için de iftardan bir saat sonra yarım saatlik yürüyüşler, yemeklerde lif oranı yüksek yiyecekler ve ara öğünlerde taze meyve, ceviz, fındık, badem gibi çiğ kuru yemişler tercih edilmesinin sindirime yardımcı olacağını belirten Diyetisyen Emine Ayvaz, "Günde ortalama en az 2-2,5 litre su içmeye ve susama hissi duymasanız bile iftardan sonra her yarım saatte bir birer bardak su içmeye özen gösteriniz. Suya ek olarak kafein içeren içecekler yerine de ayran, sade soda, rezene ve kekik gibi sindirime yardımcı bitki çayları tercih edebilirsiniz. Yemekle fazla tuz tüketmek susuzluğun daha fazla hissedilmesine neden olur. Bu nedenle özellikle sahurda olmak üzere oruç boyunca tuzlu yiyeceklerden uzak durarak tuz tüketimine dikkat etmenizde fayda vardır. Ek olarak; kronik rahatsızlığı olup düzenli ilaç kullanması gereken hastalar oruç tutmak için mutlaka hekimine danışmalı ve bir diyetisyen takibinde oruç tutmalıdır" şeklinde konuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sahurda haşlanmış yumurta mı, tavada yumurta mı? En uzun süreli tok tutan yumurta
Ramazan başlangıcı ve ilk sahur tarihi 2026! Ramazan yarın mı, ilk sahur ne zaman?
Sahurda yoğurt, çörekotu, zeytinyağı ve sumak karışımı! Ramazanda kilo verdiren tarif
İlk sahur ne zaman? 2026 İstanbul, Ankara, İzmir imsak vakti saatleri belli oldu
Ramazanda bu hataları yapmayın! Oruç tutarken büyük enerji kaybettiriyor
ETİKETLER
#Ramazan Beslenmesi
#Sahur Önerileri
#Diyetisyen Tavsiyeleri
#Sağlıklı Oruç
#İftar Düzeni
#Sağlık
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.