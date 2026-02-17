Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

İlk sahur ne zaman? 2026 İstanbul, Ankara, İzmir imsak vakti saatleri belli oldu

Sahura ne zaman kalkacağız diye merak edenler için 2026 Ramazan imsak vakitleri belli oldu. Böylelikle ilk sahur ne zaman olduğu da netleşti. Ramazan ayına sayılı günler kala vatandaşlar 2026 yılına ilişkin dini takvim detaylarını araştırmaya başladı. İlk oruç öncesi sahur hazırlıkları ve büyükşehirlerdeki imsak ile iftar saatleri gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Takvime göre Ramazan ayının başlangıç tarihi netleşirken, 29 gün sürecek ibadet dönemine ilişkin imsak ve iftar vakitleri de belli oldu. İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa başta olmak üzere birçok ilde ilk günün saatleri açıklandı. İlk sahur saat kaçta? İşte ilk sahura ne zaman kalkılacak ve imsak saatleri…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İlk sahur ne zaman? 2026 İstanbul, Ankara, İzmir imsak vakti saatleri belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.02.2026
saat ikonu 00:37
|
GÜNCELLEME:
17.02.2026
saat ikonu 00:39

ayı için geri sayım sürerken, ilk oruç öncesi sahur hazırlıkları hız kazandı. İlk sahura ne zaman kalkılacak merak ediliyordu. 2026 yılı dini günler takvimine göre Ramazan ayının başlangıç ve bitiş tarihleri ile ilk günün imsak ve iftar saatleri netlik kazandı. İşte ilk sahur gecesi ve imsak vakti…

İlk sahur ne zaman? 2026 İstanbul, Ankara, İzmir imsak vakti saatleri belli oldu

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2026 yılı dini günler takvimine göre Ramazan ayı 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlayacak. Bu tarihte Ramazan ayının ilk günü idrak edilecek ve aynı gün ilk oruç tutulacak. Ramazan ayının başlamasıyla birlikte imsakiyeler üzerinden sahur ve iftar vakitleri günlük olarak takip edilecek.

İlk sahur ne zaman? 2026 İstanbul, Ankara, İzmir imsak vakti saatleri belli oldu

Ramazan ayı 2026 yılında toplam 29 gün sürecek. 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlayan Ramazan, 19 Mart 2026 Perşembe günü arefe ile sona erecek. Arefe günü son oruç tutulacak ve ertesi gün Ramazan Bayramı başlayacak.

İlk sahur ne zaman? 2026 İstanbul, Ankara, İzmir imsak vakti saatleri belli oldu

İLK SAHURA NE ZAMAN KALKILACAK?

Ramazan ayına kısa bir süre kalmasıyla birlikte ilk sahur tarihi de takvimlerdeki yerini aldı. İlk oruç öncesi sahur, 18 Şubat Çarşamba gününü 19 Şubat Perşembe gününe bağlayan gece yapılacak. Vatandaşlar bu gece sahura kalkarak 19 Şubat Perşembe günü ilk oruçlarını tutacak.

Ramazan ayı boyunca sahur vakitleri illere göre farklılık gösterecek. İmsak saatleri her gün birkaç dakika değişeceği için vatandaşlar bulundukları ilin imsakiyesini dikkate alarak sahur hazırlıklarını planlayacak.

İlk sahur ne zaman? 2026 İstanbul, Ankara, İzmir imsak vakti saatleri belli oldu

İLK SAHUR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

19 Şubat 2026 Perşembe günü Ramazan’ın ilk günü olarak idrak edilecek. Bazı büyükşehirlerde imsak saatleri şöyledir:

İstanbul: 06.22

Ankara: 06.06

İzmir: 06.29

Bursa: 06.21

Aynı gün iftar saatleri de belli oldu. İstanbul’da ilk iftar 18.49’da, Ankara’da 18.35’te, İzmir’de 19.00’da yapılacak. Ramazan ayı boyunca imsak ve iftar vakitleri gün gün değişiklik gösterecek ve vatandaşlar 2026 Ramazan imsakiyesi üzerinden bulundukları ile göre saatleri takip edecek.

ETİKETLER
#Yaşam
#ramazan
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.