İlk sahur ne zaman? 2026 İstanbul, Ankara, İzmir imsak vakti saatleri belli oldu

Ramazan ayı için geri sayım sürerken, ilk oruç öncesi sahur hazırlıkları hız kazandı. İlk sahura ne zaman kalkılacak merak ediliyordu. 2026 yılı dini günler takvimine göre Ramazan ayının başlangıç ve bitiş tarihleri ile ilk günün imsak ve iftar saatleri netlik kazandı. İşte ilk sahur gecesi ve imsak vakti…

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2026 yılı dini günler takvimine göre Ramazan ayı 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlayacak. Bu tarihte Ramazan ayının ilk günü idrak edilecek ve aynı gün ilk oruç tutulacak. Ramazan ayının başlamasıyla birlikte imsakiyeler üzerinden sahur ve iftar vakitleri günlük olarak takip edilecek.

Ramazan ayı 2026 yılında toplam 29 gün sürecek. 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlayan Ramazan, 19 Mart 2026 Perşembe günü arefe ile sona erecek. Arefe günü son oruç tutulacak ve ertesi gün Ramazan Bayramı başlayacak.

İLK SAHURA NE ZAMAN KALKILACAK?

Ramazan ayına kısa bir süre kalmasıyla birlikte ilk sahur tarihi de takvimlerdeki yerini aldı. İlk oruç öncesi sahur, 18 Şubat Çarşamba gününü 19 Şubat Perşembe gününe bağlayan gece yapılacak. Vatandaşlar bu gece sahura kalkarak 19 Şubat Perşembe günü ilk oruçlarını tutacak.

Ramazan ayı boyunca sahur vakitleri illere göre farklılık gösterecek. İmsak saatleri her gün birkaç dakika değişeceği için vatandaşlar bulundukları ilin imsakiyesini dikkate alarak sahur hazırlıklarını planlayacak.

İLK SAHUR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

19 Şubat 2026 Perşembe günü Ramazan’ın ilk günü olarak idrak edilecek. Bazı büyükşehirlerde imsak saatleri şöyledir:

İstanbul: 06.22

Ankara: 06.06

İzmir: 06.29

Bursa: 06.21

Aynı gün iftar saatleri de belli oldu. İstanbul’da ilk iftar 18.49’da, Ankara’da 18.35’te, İzmir’de 19.00’da yapılacak. Ramazan ayı boyunca imsak ve iftar vakitleri gün gün değişiklik gösterecek ve vatandaşlar 2026 Ramazan imsakiyesi üzerinden bulundukları ile göre saatleri takip edecek.