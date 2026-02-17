Menü Kapat
TGRT Haber
Yaşam
Avatar
Editor
 | Fuat İğci

Ramazan başlangıcı ve ilk sahur tarihi 2026! Ramazan yarın mı, ilk sahur ne zaman?

Ramazan ayının başlangıcı için geri sayım başladı. Müslümanlar oruç ibadetini yerine getirmeye hazırlanırken ilk sahur tarihleri merak ediliyor. Ramazan ayında, İslam alemi iftar sofralarında buluşacak ve camilerde teravih namazları kılınacak. Dini günler, hicri takvime göre hesaplandığından miladi takvimde her yıl farklı günlere denk geliyor. Ramazan ayı imsakiyeleri belli olurken gözler sahur tarihine çevrildi. Müslümanlar sahura kalkarak, tutacakları oruç için niyet edecek. Ramazan ayının ardından 3 günlük bayram idrak edilecek. Açıklanan takvime göre Ramazan ayı bu yıl 29 gün sürecek. Peki Ramazan yarın mı başlıyor? İlk sahur ne zaman, hangi gün? İşte, Ramazan başlangıç tarihi…

Ramazan başlangıcı ve ilk sahur tarihi 2026! Ramazan yarın mı, ilk sahur ne zaman?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.02.2026
saat ikonu 13:50
|
GÜNCELLEME:
17.02.2026
saat ikonu 13:51

ayında kulluk görevlerini yerine getirecek müslümanlar, oruçlarını tutacak, zekatlarını verecek ve günah işlemekten uzak duracak. İslamın beş şartından birisi olan ibadetinin yerine getirildiği Ramazan ayı sabır ayı olarak bilinmektedir. Bir kimse ramazan ayında oruç tutmayı farz bilir ve orucun sevabını Allahü tealadan beklerse, geçmiş günahları affolur buyurulmuştur. Dini günler, hicri takvime göre hesaplandığından miladi takvimde her yıl farklı günlere denk gelmektedir. Ramazan ayında milyonlarca müslüman sahura uyanacak ve ilk oruçları için niyet edecekler. Hastalığı bulunanların doktor kontrolünde oruç ibadetini yerine getirmesi tavsiye edilmektedir. Akıl sağlığı yerinde, ergenlik çağına ulaşmış ve oruç tutmasına engel bulunmayanların oruç tutması farzdır. Peki İlk ne zaman? İşte, İlk oruç ve sahura kalkılacak tarih…

HABERİN ÖZETİ

Ramazan başlangıcı ve ilk sahur tarihi 2026! Ramazan yarın mı, ilk sahur ne zaman?

Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
2026 Ramazan ayı 19 Şubat Perşembe günü başlayıp 19 Mart'ta sona erecek; ilk sahura 18 Şubat'ı 19 Şubat'a bağlayan gece uyanılacak, ilk oruç 19 Şubat'ta tutulacak ve Ramazan Bayramı 20 Mart'ta başlayacak.
2026 Ramazan ayı 19 Şubat Perşembe günü başlayacak ve 19 Mart tarihinde sona erecek.
İlk sahura 18 Şubat'ı 19 Şubat Perşembe gününe bağlayan gece uyanılacak ve ilk oruç 19 Şubat Perşembe günü tutulacak.
Ramazan Bayramı'nın arefe günü 19 Mart, ilk günü ise 20 Mart Cuma'ya denk gelecek.
Ramazan Bayramı tatili arefe günüyle birlikte toplam 3.5 gün sürecek; 9 günlük tatil için resmi bir açıklama bulunmuyor.
Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.

RAMAZAN YARIN MI BAŞLIYOR, NE ZAMAN?

İslam alemi için oruç ve sabır ayı olarak da bilinen Ramazan ayı, her yıl farklı tarihlere denk geliyor. Dini günler, hicri takvime göre hesaplandığından miladi takvimde her yıl farklı tarihlerde idrak edilmektedir. 2026 yılında Ramazan ayı 19 Şubat Perşembe günü başlayacak ve 19 Mart tarihinde sona erecek.

Ramazan başlangıcı ve ilk sahur tarihi 2026! Ramazan yarın mı, ilk sahur ne zaman?

İLK SAHURA HANGİ GÜN UYANILACAK?

Dini günler takvimine göre oruç ibadetini yerine getirecekler niyet edecek. Ramazanda oruca niyet ederken, akşamdan imsak vaktine kadar (yarın oruç tutmaya), imsak vaktinden sonra ise (Bugün oruç tutmaya) denir. İlk sahura 18 Şubat’ı, 19 Şubat Perşembe gününe başlayan gece uyanılacak.

Ramazan başlangıcı ve ilk sahur tarihi 2026! Ramazan yarın mı, ilk sahur ne zaman?

İLK ORUÇ HANGİ GÜN TUTULACAK?

Ramazan ayında ilk sahura 18 Şubat’ı, 19 Şubat Perşembe gününe bağlayan gece uyanılacak. Müslümanlar ilk oruçlarını Perşembe gününü tutarken ilk iftarlarını da bugün yapacaklar.

Ramazan başlangıcı ve ilk sahur tarihi 2026! Ramazan yarın mı, ilk sahur ne zaman?

RAMAZAN AYI BİTİŞ TARİHİ BELLİ OLDU

Dini günler, her yıl farklı günlere denk geldiğinden Ramazan ayı takvimi de değişiklik gösterebiliyor. İslam alemi için mübarek Ramazan ayı bu yıl 29 gün sürecek. Ramazan ayının ardından 3 günlük başlayacak. Ramazan ayı, 2026 yılında 19 Mart tarihinde sona erecek. Ramazan Bayramı arefe günü 19 Mart, Ramazan Bayramı’nın ilk günü ise 20 Mart tarihine denk gelecek.

Ramazan Bayramı 1. günü 20 Mart Cuma

Ramazan Bayramı 2. günü 21 Mart Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. günü 22 Mart Pazar

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

Ramazan Bayramı resmi tatil olduğundan bayram günlerinde kamu kurumları, okullar, üniversiteler, bankalar, kargo firmaları ve diğer birçok kurum kapalı oluyor. Ramazan Bayramı tatili bu yıl arefe günüyle beraber toplam 3.5 gün sürecek. Hükümetin konuyla ilgili değerlendirmelerinin ardından bayram tatilinin uzatılması gündemde yer alıyor. Ancak Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne uzatılmasına yönelik resmi bir açıklama bulunmuyor.

Ramazan başlangıcı ve ilk sahur tarihi 2026! Ramazan yarın mı, ilk sahur ne zaman?
