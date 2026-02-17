Menü Kapat
TGRT Haber
Ramazan kategori
Avatar
Editor
 Ezgi Sezer

Sahurda haşlanmış yumurta mı, tavada yumurta mı? En uzun süreli tok tutan yumurta

Oruç tutmaya hazırlanan kişiler ‘Sahurda Haşlanmış Yumurta mı, Tavada Yumurta mı? Hangisi Daha Tok Tutuyor?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Ramazan ayında oruç tutarken açlık hissini en aza indirmek isteyen vatandaşlar yumurtanın sağladığı faydaları inceliyor.

Sahurda haşlanmış yumurta mı, tavada yumurta mı? En uzun süreli tok tutan yumurta
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.02.2026
saat ikonu 15:10
|
GÜNCELLEME:
17.02.2026
saat ikonu 15:16

Ramazan ayında sahurda ne yiyeceği konusu, oruç tutacaklar için önemli bir soru haline geliyor. Özellikle yumurta, hem pratik hem de protein açısından zengin bir seçenek olarak öne çıkıyor. Peki haşlanmış yumurta mı, tavada yumurta mı? daha çok tok tutuyor. İşte detaylar.

SAHURDA HAŞLANMIŞ YUMURTA MI, TAVADA YUMURTA MI?

1. Kalori ve Yağ İçeriği

womanandhome.com’da yer alan habere göre; haşlanmış yumurta yağ eklenmediği için kalorisi düşüktür (yaklaşık 70 kcal/sade yumurta).
Tavada yumurta genellikle yağ ile pişirildiği için kalorisi ve doymuş yağ miktarı yüksektir (yaklaşık 90–120 kcal/yağ miktarına göre).

Sahurda haşlanmış yumurta mı, tavada yumurta mı? En uzun süreli tok tutan yumurta


Daha düşük kalori isteyenler için haşlanmış yumurta avantaj sağlar. Ancak tavada yumurta daha uzun süre tok tutabilir çünkü yağ sindirimi yavaşlatır.

2. Tokluk Süresi

Haşlanmış yumurta protein açısından zengindir, tok kalmayı destekler. Ancak yağ içeriği az olduğu için tavada yumurtaya göre daha çabuk acıkabilirsiniz.

Tavada tumurta yağ sayesinde mide boşalmasını yavaşlatır, bu da daha uzun süre tok hissetmenizi sağlar.

Sonuç olarak bakıldığında uzun süreli tok kalmak isteyenler için tavada yumurta öndedir.

Sahurda haşlanmış yumurta mı, tavada yumurta mı? En uzun süreli tok tutan yumurta

3. Sindirim ve Hafiflik

Haşlanmış yumurta hafiftir ve sindirimi kolaydır, mideyi fazla yormaz. Sahurda midede ağır his oluşturmaz.

Tavada yumurta yağlı pişirme yöntemi bazı kişilerde midede ağırlık yapabilir, özellikle sahurda mide hassasiyeti olanlar için.

Sonuç olarak hafif ve sindirimi kolay bir sahur isteyenler haşlanmış yumurtayı tercih edebilir.

4. Pratiklik ve Hazırlama Süresi

Haşlanmış yumurta önceden haşlanabilir, hızlı tüketilebilir. Özellikle sahurda zaman kazanmak isteyenler için uygundur.

Tavada yumurta pişirme süresi biraz daha uzun olabilir, ayrıca yağ kullanımı gerektirir.

Sonuç olarak zaman ve pratiklik açısından haşlanmış yumurta avantajlıdır.

Sahurda haşlanmış yumurta mı, tavada yumurta mı? En uzun süreli tok tutan yumurta

EN UZUN SÜRE TOK TUTAN YUMURTA ÇEŞİTLERİ

Haşlanmış yumurta en sağlıklı ve en uzun süre tok tutan seçeneklerin başında gelir.

İlave yağ yoktur.

Yüksek protein oranı sayesinde kan şekerini dengede tutmaya yardımcı olur.

Mideyi yormadan sindirilmesine yardım eder.

Özellikle tam katı şekilde haşlandığında tokluk süresini uzatacaktır.

Sahurda haşlanmış yumurta mı, tavada yumurta mı? En uzun süreli tok tutan yumurta

Az yağlı omleti peynir, sebze veya yeşillik ekleyerek yapabilirsiniz.

İçeriğinde protein ve lif oranı yüksektir. Doyuruculuğu da bu şekilde yükselir.

Fazla yağ kullanımı kalori miktarını artırır.

Aşırı yağ, gün içinde susuzluk hissini tetikler.

Sahurda haşlanmış yumurta mı, tavada yumurta mı? En uzun süreli tok tutan yumurta

Sahanda yumurta ve menemenin yağ oranı oldukça fazladır.

Kısa vadede menemen doyurucu olabilir.

Menemen fazla yağ sindirimi zorlaştırabilir.

Gün içinde mide rahatsızlığı ve susuzluk hissine neden olabilir.

Sahurda haşlanmış yumurta mı, tavada yumurta mı? En uzun süreli tok tutan yumurta

Uzman önerileri:

Yumurtanın yanında tam tahıllı ekmek tercih etmeniz tavsiye edilir.

Yumurta yanında bol yeşillik tüketilmeli.

Yeterli miktarda su tüketmeye önem vermelisiniz.

Protein ağırlıklı ve dengeli bir sahur öğünü, kan şekerinin ani düşmesini engeller ve oruç sürecini daha rahat geçirmenize destek olur.


