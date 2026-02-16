2026 Ramazan kaç saat oruç tutulacak uzayacak mı kısalacak mı? En uzun oruç tutacak illerin listesi

2026 yılı Ramazan ayına sayılı günler kaldı. Mübarek üç ayların sonuncusu ve en kıymetlisi olan Ramazan ayında, milyonlarca vatandaş oruç ibadetini yerine getirecek. Ramazan’da oruç saatleri, imsak vakti ile akşam ezanı saati arasındaki süreyi kapsıyor. Coğrafi konum ve kış yaz saatleri imsakiyesi farkına göre hazırlanan 2026 İmsakiyesi de yayımlandı. Bu kapsamda bu yıl Ramazan’da kaç saat oruç tutulacak, hangi iller en uzun orucu tutacak ve kaç gün oruçlu olunacak soruları da vatandaşın gündem başlıkları arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini günler takvimine göre, 2026 yılında Ramazan ayı 19 Şubat Perşembe günü başlayacak. Müslümanlar, 18 Şubat Çarşamba gününü 19 Şubat Perşembe gününe bağlayan gece ilk sahur için sofraya oturacak. 19 Şubat akşamı ise yılın ilk iftarı yapılacak.

İLLERE GÖRE ORUÇ SAATİ EN UZUN VE EN KISA ORUÇ TUTULACAK İLLER

19 Şubat'ta Ramazan'ın ilk gününde İstanbul imsak vakti 06:22 iftar vakti ise 18:49. Bu kapsamda İstanbul'da Ramazan'ın ilk günü toplamda 12 saat 27 dakika oruç tutulacak. Öte yandan Ramazan'ın son günü ise İstanbul’da 13 saat 43 dakika oruç tutulmuş olacak. Türkiye’de en kısa oruç tutan şehir olan Hatay'da ilk günün imsak vakti 05:53, iftar vakti ise 18:27 olurken, şehirde 12 saat 34 dakika oruç tutulacak. Ramazan'ın son günü ise Hatay’da 13 saat 38 dakika toplam oruç tutulacak. Türkiye'de en uzun orucun tutulacağı il olan Sinop'ta ise Ramazan'ın ilk günü imsak 05:57 olurken, iftar 18:23’te edilecek. Toplamda 12 saat 26 dakika oruç tutulacak olan Sinop’ta son gün ise 13 saat 46 dakika oruç tutulmuş olacak.

2026 İLK SAHUR VE İFTAR VAKİTLERİ

11 ayın sultanı Ramazan ayında ilk iftarlar orucun ilk günü olan 20 Şubat 2026 tarihinde açılacak. 20 Şubat İstanbul'da ilk iftar 18.49'da yapılacak. Ankara'da ilk iftar 18.35'te, İzmir'de 19.00'da ve Bursa'da ise ilk iftar 18.50'de açılacak. Ramazan ayı kış nedeniyle günlerin daha kısa olduğu için yaz aylarına tekabül eden Ramazan aylarına oranla çok daha kısa sürelerde oruçlu olacağız. Ayrıca bu yıl günde ortalama 12 ile 13 saat oruçlu geçecek. Ramazan ayı bu yıl 29 gün sürecek. 19 Şubat tarihinde başlayan Ramazan'ın son günü de 19 Mart 2026 Perşembe günü idrak edilecek.

RAMAZAN BAYRAMI 2026 TARİHİ NE ZAMAN?

Öte yandan Ramazan’ın sona ermesiyle birlikte de Ramazan Bayramını karşılayacağız. Bu kapsamda bayram takvimi ise şöyle olacak: Arefe Günü 29 Mart 2024 Cumartesi, Ramazan Bayramı 1. Günü: 30 Mart 2025 Pazar (1 Şevval 1446) Ramazan Bayramı 2. Günü: 31 Mart 2025 Pazartesi, Ramazan Bayramı 3. Günü: 1 Nisan 2025 Salı (3 Şevval 1446)