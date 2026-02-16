Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Ramazan ayı yardım başvuru nereden nasıl yapılır şartları belli oldu! e-Devlet 1.9 milyar liralık destek

Ramazan ayıyla birlikte ile sahur ve oruca sayılı günler kala, dar gelirli vatandaşların yakından takip ettiği 2026 yılı Ramazan ayı destekleri için beklenen süreç resmen başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kapsamında, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılacak nakdi destek ve Ramazan gıda kolisi yardımları için başvurular e-Devlet kapısı ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) aracılığı ile alınmaya başlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, vakıflara toplamda 1,9 milyar liralık kaynak aktarıldığını belirttiği bu önemli destek paketinin başvuru şartları ve merak edilen tüm detayları da belli oldu. Peki; Ramazan ayı yardım başvuru nereden nasıl yapılır şartları belli oldu! İşte e-Devlet 1.9 milyar liralık Ramazan destek paketi detayları…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ramazan ayı yardım başvuru nereden nasıl yapılır şartları belli oldu! e-Devlet 1.9 milyar liralık destek
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.02.2026
saat ikonu 14:55
|
GÜNCELLEME:
16.02.2026
saat ikonu 14:55

Ramazan ayı yardımları için başvuru süreci ilk oruca sayılı günler kala vatandaşın birinci gündem maddeleri arasında yer aldı. Ramazan ayı yaklaşırken, ihtiyaç sahibi hanelere yönelik nakdi ve gıda kolisi gibi yardımlar için süreç hız kazandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde il ve ilçelerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) aracılığıyla devam eden sosyal destek programları için başvurular alınmaya başlandı. Dar gelirli ailelere sağlanan bu yardımdan yararlanmak isteyen vatandaşlar için başvuru sürecinin tüm detayları da netlik kazandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ramazan ayı öncesinde ihtiyaç sahibi ailelerin gıda gereksinimlerinin karşılanabilmesi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına toplamda 1,9 milyar lira kaynak aktarıldığını dile getirdi. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ayı olduğunu belirterek, bu mübarek ayda ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yardımların hızlı ve etkin bir şekilde ulaştırılacağını ifade etti.

Ramazan ayı yardım başvuru nereden nasıl yapılır şartları belli oldu! e-Devlet 1.9 milyar liralık destek

RAMAZAN AYI PARA VE GIDA KOLİSİ YARDIMI NEREDEN ALINIR?

Ramazan ayında maddi desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlar, yardım başvurularını iki farklı yöntemle yapabiliyor; bu kapsamda e-Devlet üzerinden online başvuru için T.C. kimlik numarası ve şifre ile e-Devlet kapısına giriş yapıldıktan sonra, " Başvurusu" başlığı seçilerek ilgili form eksiksiz şekilde doldurulur ve işlem bu şekilde tamamlanır. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına şahsen başvurularda ise vatandaşlar, ikamet ettikleri ilçedeki kaymakamlıklara bağlı olan SYDV’lere kimlik belgeleriyle birlikte doğrudan müracaat edecekler. Başvuru esnasında ev halkının geliri, mevcut sosyal durumları ve ihtiyaç kriterleri dikkate alınıyor.

Ramazan ayı yardım başvuru nereden nasıl yapılır şartları belli oldu! e-Devlet 1.9 milyar liralık destek

KİMLER RAMAZAN YARDIMI ALABİLİR ŞARTLARI NELER?

Ramazan yardımları kapsamında sağlanan destekler için, hane gelirinin belirlenen muhtaçlık sınırının altında olması, vatandaşın düzenli bir gelirinin bulunmaması, sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç vatandaş olunması şartları öncelikli kriterler arasında yer alıyor. Yardım başvurularının ardından vakıfların ekipleri tarafından kapsamlı bir başvuru inceleme süreci yürütülüyor. Yapılan değerlendirmeler sonucunda ise uygun görülen vatandaşlara nakit desteği ya da gıda yardımı Ramazan kolisi sağlanıyor. Yardım sürecinin hangi aşamada olduğunu incelemek isteyen vatandaşlar, sonuçlarını e-Devlet kapısı üzerinden sorgulayabilecek. Bunun için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı – Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama başlığı üzerinden başvurunun güncel durumu görüntülenecek.

ETİKETLER
#sosyal yardım
#Sydv
#Ramazan Yardımı
#Gıda Kolisi
#Nakdi Yardım
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.