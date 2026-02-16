Ramazan ayı yardım başvuru nereden nasıl yapılır şartları belli oldu! e-Devlet 1.9 milyar liralık destek

Ramazan ayı yardımları için başvuru süreci ilk oruca sayılı günler kala vatandaşın birinci gündem maddeleri arasında yer aldı. Ramazan ayı yaklaşırken, ihtiyaç sahibi hanelere yönelik nakdi ve gıda kolisi gibi yardımlar için süreç hız kazandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde il ve ilçelerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) aracılığıyla devam eden sosyal destek programları için başvurular alınmaya başlandı. Dar gelirli ailelere sağlanan bu yardımdan yararlanmak isteyen vatandaşlar için başvuru sürecinin tüm detayları da netlik kazandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ramazan ayı öncesinde ihtiyaç sahibi ailelerin gıda gereksinimlerinin karşılanabilmesi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına toplamda 1,9 milyar lira kaynak aktarıldığını dile getirdi. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ayı olduğunu belirterek, bu mübarek ayda ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yardımların hızlı ve etkin bir şekilde ulaştırılacağını ifade etti.

RAMAZAN AYI PARA VE GIDA KOLİSİ YARDIMI NEREDEN ALINIR?

Ramazan ayında maddi desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlar, yardım başvurularını iki farklı yöntemle yapabiliyor; bu kapsamda e-Devlet üzerinden online başvuru için T.C. kimlik numarası ve şifre ile e-Devlet kapısına giriş yapıldıktan sonra, "Sosyal Yardım Başvurusu" başlığı seçilerek ilgili form eksiksiz şekilde doldurulur ve işlem bu şekilde tamamlanır. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına şahsen başvurularda ise vatandaşlar, ikamet ettikleri ilçedeki kaymakamlıklara bağlı olan SYDV’lere kimlik belgeleriyle birlikte doğrudan müracaat edecekler. Başvuru esnasında ev halkının geliri, mevcut sosyal durumları ve ihtiyaç kriterleri dikkate alınıyor.

KİMLER RAMAZAN YARDIMI ALABİLİR ŞARTLARI NELER?

Ramazan yardımları kapsamında sağlanan destekler için, hane gelirinin belirlenen muhtaçlık sınırının altında olması, vatandaşın düzenli bir gelirinin bulunmaması, sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç vatandaş olunması şartları öncelikli kriterler arasında yer alıyor. Yardım başvurularının ardından vakıfların ekipleri tarafından kapsamlı bir başvuru inceleme süreci yürütülüyor. Yapılan değerlendirmeler sonucunda ise uygun görülen vatandaşlara nakit desteği ya da gıda yardımı Ramazan kolisi sağlanıyor. Yardım sürecinin hangi aşamada olduğunu incelemek isteyen vatandaşlar, sonuçlarını e-Devlet kapısı üzerinden sorgulayabilecek. Bunun için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı – Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama başlığı üzerinden başvurunun güncel durumu görüntülenecek.