12°
Ramazan öncesi uzman isimden kritik uyarı! En büyük 3 hatayı sıraladı

Ramazan öncesi uzman isimlerden vatandaşlara uyarılar gelmeye devam ediyor. Diyetisyen Sinem Şahin Yazıcı, oruç tutacak vatandaşlar için 3 kritik noktaya dikkat çekti.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da ayı öncesi uzman isimlerden oruç tutacak vatandaşlara uyarılar gelmeye başladı. Sinem Şahin Yazıcı, ramazan ayı öncesinde sağlıklı beslenmeye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Ramazan ayında sıkça yapılan üç büyük hataya dikkat çeken Şahin, özellikle su tüketimi, öğünü ve iftardaki beslenme düzeni konusunda kritik uyarılarda bulundu.

RAMAZANDA YAPILAN EN BÜYÜK 3 HATA

Ramazan’da yapılan en büyük üç hatadan ilkinin su tüketiminin yetersiz olmasının altını çizen Yazıcı, "Uzun süreli açlık ve susuzluk nedeniyle vücutta ciddi su ve mineral kayıpları yaşanır. Bu nedenle ile sahur arasında mutlaka yaklaşık 10–12 bardak su tüketilmelidir. Su tüketimine özellikle dikkat edilmelidir. İkinci önemli hata sahur yapmamaktır. Sahur, günü daha sağlıklı ve enerjik geçirmek için büyük önem taşır. Bu öğünde sağlıklı ve dengeli besinler tercih edilmelidir. Sahur yapılmadığında 12–13 saatlik açlık süresi 20 saate kadar uzayabilir. Bu durum kan şekerinin aşırı düşmesine, günün verimsiz geçmesine ve uzun vadede metabolizmanın yavaşlayarak kilo artışına neden olabilir. Üçüncü hata ise iftarda aşırı ve hızlı besin tüketmektir. Uzun süren açlığın ardından çok hızlı yemek yemek ve ihtiyaçtan fazla porsiyon tüketmek sindirim sorunlarına yol açabilir. Ayrıca yağlı, ağır ve şekerli yiyecekleri tercih etmek de kilo artışına ve kan şekeri dengesinin bozulmasına neden olabilir" ifadelerini kullandı.

Ramazan öncesi uzman isimden kritik uyarı! En büyük 3 hatayı sıraladı

"SAHURDA YUMURTA UZUN SÜRELİ TOK TUTAR"

Günün daha kaliteli geçirilmesi için sahurun kahvaltı öğünü gibi düşünülmesi gerektiğini söyleyen Yazıcı, ramazanda protein tüketiminin kas kayıplarını önlemek ve metabolizmayı hızlandırmak açısından çok önemli olduğunu belirtti.

Protein içeriği yüksek beslenilmesi gerektiğini aktaran Yazıcı, sahurda uzun süre tok tutacak besinlerin tercih edilmesi gerektiğini vurguladı. Şahin, "Yumurtayı mutlaka tüketmeliyiz. Özellikle haşlanmış olarak tercih edilirse pişirme yöntemi açısından daha uygun olacaktır" diye konuştu.

Ramazan öncesi uzman isimden kritik uyarı! En büyük 3 hatayı sıraladı

PEYNİR İYİ BİR KALSİYUM KAYNAĞI

Peynir çeşitlerinin iyi bir kalsiyum kaynağı olduğunun altını çizen Yazıcı, tuz tüketimini azaltmak için peynirlerin akşamdan suda bekletilebileceğini kaydederek, "1–2 dilim peyniri bu şekilde daha az tuzlu hâle getirebiliriz. Tuz tüketiminin fazla olması gün içinde çok fazla susamamıza neden olabilir" dedi.

SEBZE VE MEYVE TÜKETİMİ İHMAL EDİLMEMELİ

Sahurda zeytin yerine ceviz tercih edilebileceğini aktaran Şahin, ekmek seçiminde ise beyaz ekmek ya da pide yerine tam tahıl ürünlerinden yapılan ekmeklerin tercih edilmesini önerdi. Bu sayede daha uzun süre tokluk sağlanabileceğini belirten Şahin, Ramazan’da sebze ve meyve tüketiminin ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi. Mevsimine uygun bol yeşillik tüketilmesi ve bir adet taze meyve tercih edilmesinin doğru olacağını; içecek olarak süt ve ayranın tercih edilebileceğini belirten Şahin, çayın ise çok önerilmediğini vurguladı. Şahin, "Hem besin değerinin azalmaması hem de vücuttan fazla su atımına engel olmak adına çayı çok önermiyoruz. İlla içilecekse sahurdan 15–20 dakika sonra ve açık şekilde tüketilebilir" şeklinde konuştu.

Ramazan öncesi uzman isimden kritik uyarı! En büyük 3 hatayı sıraladı

"ANA YEMEKTE AŞIRIYA KAÇILMAMALIDIR"

İftarda geleneksel olarak hurma ile başlanabileceğini ancak miktarın abartılmaması gerektiğini kaydeden Diyetisyen Sinem Şahin Yazıcı, ayrıca şu bilgileri verdi:

"Şeker oranı yüksek olduğu için bir tane hurma ve bir bardak suyla iftar açılabilir. Sonrasında çorbayla iyi bir başlangıç yapılabilir ancak çok yağlı, kremalı ve un oranı yüksek çorbalar tercih edilmemelidir. Mercimek, tarhana ve ezogelin gibi geleneksel çorbalar iyi bir başlangıç olacaktır. Başlangıç yaptıktan sonra 10–15 dakika ara verilmesi beynin tokluk sinyali alması için gereklidir. Bu arada ev içinde kısa bir yürüyüş yapılabilir ya da namaz kılınabilir, ardından ana yemeğe geçmek daha uygun olacaktır. Ana yemekte aşırıya kaçılmamalıdır. Haftada 2–3 gün etli ya da kıymalı sebze yemeği olabilir, bir gün bitkisel protein kaynağı olan kuru baklagillere yer verilebilir, diğer günlerde ise tavuk, balık ve kırmızı et tercih edilebilir. Ramazan’da balık genellikle az tercih edilir ancak çok iyi bir omega-3 kaynağı olduğu için tüketimine özen gösterilmelidir. Yemeklerin yanında bol salata olmalıdır. Ramazan pidesinden tamamen vazgeçin demiyoruz ancak tüketim 1–2 dilimle sınırlı kalmalıdır"

