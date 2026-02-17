Menü Kapat
Editor
 | Baran Aksoy

Ramazanda balık mı, kırmızı et mi? En sağlıklı seçeneği açıkladı

Ramazan ayına günler kala mutfaklarda hazırlıklar hız kazandı. Peki iftar sofrasında balık mı, yoksa kırmızı et mi tüketmek daha sağlıklı? İşte detaylar...

Ramazanda balık mı, kırmızı et mi? En sağlıklı seçeneği açıkladı
ayına sayılı günler vatandaşlar, sofraları için menü arayışına başladı. Ancak vatandaşlar, tüketimi konusunda 'şifa' ve '' ikilemi yaşıyor.

Ramazanda balık mı, kırmızı et mi? En sağlıklı seçeneği açıkladı

"BALIK MİDEYİ YORMAZ"

İzmir Kemeraltı Havra Sokağı balıkçılarından Batuhan Ergün, balığın Ramazan sofraları için en ideal seçeneklerden biri olduğunu söyledi.

Ramazanda balık mı, kırmızı et mi? En sağlıklı seçeneği açıkladı

"KIRMIZI ETİN SİNDİRİMİ ZORDUR"

Kırmızı etin sindiriminin zor olduğuna dikkat çeken Ergün, "Balık mideyi yormaz. Özellikle çalışan vatandaşlar için fırında hazırlanan çipura veya levrek, 20 dakikada iftara hazır hale geliyor. Sahurda değil ama iftarda en sağlıklı seçenek balıktır" değerlendirmesinde bulundu.
Vatandaşlar ise balık tüketimi konusunda farklı görüşlere sahip. Bazı vatandaşlar lezzetinden vazgeçemedikleri balığın oruç tutarken susattığını belirterek, "Balığı çok seviyoruz ancak iftarda yediğimizde gece boyu su içme ihtiyacı hissediyoruz. Ertesi gün oruçta zorlanmamak için genelde hafta sonlarını tercih ediyoruz" ifadelerini kullanıyor.

