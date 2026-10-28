MasterChef çikolatalı patlıcan tatlısıyla şaşırttı! Patlıcan ve çikolata aynı tabakta

MasterChef çikolatalı patlıcan tatlısı, farklı malzemeleri bir araya getiren tarifler arasında merak uyandırıyor. Yemeklerde kullanılan patlıcanın çikolatayla buluşması, tatlı severler için alışılmadık bir deneyim sunuyor. Bu tarifi denemek isteyenlerin öncelikle patlıcanın acılığını gidermesi ve pişirme aşamasına dikkat etmesi gerekiyor. Çikolatanın yoğun aromasıyla patlıcanın yumuşak dokusu bir araya geldiğinde ortaya farklı bir tatlı alternatifi çıkabiliyor. Peki, çikolatalı patlıcan tatlısı hazırlarken hangi malzemeler kullanılmalı ve lezzet dengesi nasıl sağlanmalı?

MASTERCHEF ÇİKOLATALI PATLICAN TATLISI TARİFİ

Gerekli malzeme

Patlıcan için

2 orta boy patlıcan (yaklaşık 900 g)

2 yumurta

1 su bardağı galeta unu veya Panko

¼ su bardağı zeytinyağı

1 yemek kaşığı tarçın

½ su bardağı toz şeker

Çikolata ganajı için

225 g yarı tatlı çikolata

240 ml krema

1 çay kaşığı limon kabuğu rendesi

İç harcı için

½ su bardağı doğranmış, kabuksuz badem

5–6 şerit şekerlenmiş portakal kabuğu

¼ su bardağı çam fıstığı

MASTERCHEF ÇİKOLATALI PATLICAN TATLISI NASIL YAPILIR?

Kremayı kaynama noktasına kadar ısıtıp ocaktan alın. Çikolatayı ekleyerek eritin ve pürüzsüz bir ganaj hazırlayın. Limon kabuğu rendesi ekleyin.

Patlıcanları soyup yaklaşık 1,5 cm kalınlığında dilimleyin. Önce çırpılmış yumurtaya, ardından galeta ununa bulayın.

Zeytinyağında, her iki tarafı yaklaşık 5 dakika olacak şekilde kızartın. Kâğıt havlu üzerinde fazla yağını süzdürün. Tarçın ve şekeri üzerlerine serpin.

Servis kabının tabanına ganaj yayın. Üzerine patlıcan dilimleri yerleştirip ganaj, badem ve çam fıstığı ekleyin. Malzemeler bitene kadar katları tekrarlayın.

Üzerini şekerlenmiş portakal kabuklarıyla süsleyin.

Dipnot: Hemen servis edilebilir veya buzdolabında 2 güne kadar saklanabilir. Dinlendirildiğinde lezzeti daha da güzelleşir.