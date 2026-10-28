MasterChef çikolatalı patlıcan tatlısıyla şaşırttı! Patlıcan ve çikolata aynı tabakta

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İstanbul
MasterChef çikolatalı patlıcan tatlısı, farklı malzemeleri bir araya getiren tarifler arasında merak uyandırıyor. Yemeklerde kullanılan patlıcanın çikolatayla buluşması, tatlı severler için alışılmadık bir deneyim sunuyor. Bu tarifi denemek isteyenlerin öncelikle patlıcanın acılığını gidermesi ve pişirme aşamasına dikkat etmesi gerekiyor. Çikolatanın yoğun aromasıyla patlıcanın yumuşak dokusu bir araya geldiğinde ortaya farklı bir tatlı alternatifi çıkabiliyor. Peki, çikolatalı patlıcan tatlısı hazırlarken hangi malzemeler kullanılmalı ve lezzet dengesi nasıl sağlanmalı?
Gerekli malzeme
Patlıcan için
Çikolata ganajı için
İç harcı için
Dipnot: Hemen servis edilebilir veya buzdolabında 2 güne kadar saklanabilir. Dinlendirildiğinde lezzeti daha da güzelleşir.