Masterchef testi kebabı tarifi! Testi kebabı nasıl yapılır, kırılır? İşte orijinal tarif

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İstanbul
Türkiye'nin meşhur yemekleri arasında yer alan testi kebabı bu akşam Masterchef yarışmacıları tarafından yapıldı. Ekran başındakiler ise testi kebabı nerenin araştırmasına başladı.
Testi kebabının en önemli püf noktası etinin yumuşacık olması. Kendine özgü pişirme yöntemi sayesinde enfes bir lezzet ortaya çıkıyor. Ağır ağır pişiyor, tadı efsane.
Çok sevilen testi kebabı Türkiye'nin özellikle Nevşehir ve Kapadokya bölgesiyle özdeşleşiyor. Ülkemizin birçok yerinde sevilerek tüketilen testi kebabı daha çok Ürgüp, Göreme gibi bölgelerde sık sık tüketilmekte. Yumuşacık eti ve uzun süreli pişirme yöntemi ile yapılan geleneksel lezzettir.
Testi kebabının içerisinde bulunan malzemeler:
500 gram kuşbaşı dana veya kuzu eti
2 adet domates
2 adet yeşil biber
1 adet kuru soğan
3 diş sarımsak
1 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı sıvı yağ
1 tatlı kaşığı domates salçası
Tuz, karabiber, pul biber ve kekik
Testinin ağzını kapatmak için hamur
İlk olarak etleri kuşbaşı doğrayın. Soğanı, domatesleri ve biberleri küçük küçük doğrayın. Sarımsakları ve doğrayın. Etleri büyük bir kapta sebzelerle pişirin ve ardından salça, tereyağı, sıvı yağ ve baharatları ekleyiniz.
Hazırlanan karışım fırına dayanıklı, testi kebabına uygun bir toprak testiye koyulur. Testinin ağzı hamur ile kapatılır ve önceden ısıtılmış fırına yerleştirişir. Yaklaşık 2-3 saat pişen testi kebabında önemli olan etlerin yumuşamasıdır.
Testi kebabı piştikten sonra testi kırılarak servis ediliyor. Sunumlarda testinin ağzındaki hamur önce çıkartılır ve testi kırılır. Yemeklerin zarar görmeden kırılması için dikkatli kırmak gerekiyor.