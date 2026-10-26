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Mavi Kadin Yemek Tarifleri
Avatar
Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 20:41
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 20:41

Masterchef testi kebabı tarifi! Testi kebabı nasıl yapılır, kırılır? İşte orijinal tarif

Masterchef'te bu akşam yarışmacılar testi kebabı yapıyor. Gelenekler tatlardan biri olan testi kebabı içerisinde neler var, nasıl yapılır sizler için derledik. Evde kolaylıkla yapabileceğiniz testi kebabı tarifi...

Avatar
Editor
 Gonca Işık
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Masterchef testi kebabı tarifi! Testi kebabı nasıl yapılır, kırılır? İşte orijinal tarif
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 20:41
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 20:41

Türkiye'nin meşhur yemekleri arasında yer alan testi kebabı bu akşam yarışmacıları tarafından yapıldı. Ekran başındakiler ise testi kebabı nerenin araştırmasına başladı.

MASTERCHEF TESTİ KEBABI TARİFİ!

Testi kebabının en önemli püf noktası etinin yumuşacık olması. Kendine özgü pişirme yöntemi sayesinde enfes bir lezzet ortaya çıkıyor. Ağır ağır pişiyor, tadı efsane.

Masterchef testi kebabı tarifi! Testi kebabı nasıl yapılır, kırılır? İşte orijinal tarif

TESTİ KEBABI NERENİN YEMEĞİ?

Çok sevilen testi kebabı Türkiye'nin özellikle ve bölgesiyle özdeşleşiyor. Ülkemizin birçok yerinde sevilerek tüketilen testi kebabı daha çok Ürgüp, Göreme gibi bölgelerde sık sık tüketilmekte. Yumuşacık eti ve uzun süreli pişirme yöntemi ile yapılan geleneksel lezzettir.

Masterchef testi kebabı tarifi! Testi kebabı nasıl yapılır, kırılır? İşte orijinal tarif

TESTİ KEBABI İÇİNDE NE VAR?

Testi kebabının içerisinde bulunan malzemeler:

500 gram kuşbaşı dana veya kuzu eti

2 adet domates

2 adet yeşil biber

1 adet kuru soğan

3 diş sarımsak

Masterchef testi kebabı tarifi! Testi kebabı nasıl yapılır, kırılır? İşte orijinal tarif

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı domates salçası

Tuz, karabiber, pul biber ve kekik

Testinin ağzını kapatmak için hamur

Masterchef testi kebabı tarifi! Testi kebabı nasıl yapılır, kırılır? İşte orijinal tarif

TESTİ KEBABI NASIL YAPILIR?

İlk olarak etleri kuşbaşı doğrayın. Soğanı, domatesleri ve biberleri küçük küçük doğrayın. Sarımsakları ve doğrayın. Etleri büyük bir kapta sebzelerle pişirin ve ardından salça, tereyağı, sıvı yağ ve baharatları ekleyiniz.

Masterchef testi kebabı tarifi! Testi kebabı nasıl yapılır, kırılır? İşte orijinal tarif

Hazırlanan karışım fırına dayanıklı, testi kebabına uygun bir toprak testiye koyulur. Testinin ağzı hamur ile kapatılır ve önceden ısıtılmış fırına yerleştirişir. Yaklaşık 2-3 saat pişen testi kebabında önemli olan etlerin yumuşamasıdır.

Masterchef testi kebabı tarifi! Testi kebabı nasıl yapılır, kırılır? İşte orijinal tarif

TESTİ KEBABI NASIL KIRILIR?

Testi kebabı piştikten sonra testi kırılarak servis ediliyor. Sunumlarda testinin ağzındaki hamur önce çıkartılır ve testi kırılır. Yemeklerin zarar görmeden kırılması için dikkatli kırmak gerekiyor.

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ETİKETLER
#masterchef
#Kapadokya
#nevşehir
#Ürgüp
#Yemek Tarifleri
#Testi Kebabı
#Mavi Kadin
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