Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek'in talimatıyla açılan eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında geçtiğimiz aylarda 'feth-i kabir' kararı verilmişti. Soruşturma kapsamında mezarı açılan Kozinoğlu'nun otopsi ve laboratuvar raporu ortaya çıktı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Kaşif Kozinoğlu’nun otopsi raporu çıktı! Saçta ve tırnakta ölümcül zehir: Dikkat çeken 'antimon' detayı Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun mezarından çıkan otopsi ve laboratuvar raporunda, toprağında bulunmayan ancak vücut dokularında yüksek oranda antimon tespit edilmesi dikkat çekti. Mezarından alınan DNA analiziyle naaşın %99,99 ihtimalle Kaşif Kozinoğlu'na ait olduğu kesinleşti. Toksikolojik taramalarda siyanür veya ilaç etken maddesine rastlanmadı. Mezar toprağında hiç bulunmayan antimon, saçta 548 ng/g, tırnakta ise 7.002 ng/g gibi yüksek oranlarda saptandı. Kurşun, nikel ve arsenik gibi metaller mezar toprağında yüksek çıkarken, antimonun toprakta sıfır çıkıp vücutta yüksek olması dışarıdan alınmış olma ihtimalini güçlendirdi. Adli Tıp Kurumu Birinci İhtisas Kurulu, ölümün arkasındaki sır perdesini aralayacak nihai kararı verecek.

TOPRAKTA YOK, VÜCUDUNDA VAR

15 yıl sonra gerçekleştirilen incelemede DNA analiziyle naaşın %99,99 ihtimalle Kozinoğlu'na ait olduğu kesinleşirken, toksikolojik taramalarda siyanür veya ilaç etken maddesine rastlanmadı. Ancak rapordaki en çarpıcı detay, mezar toprağında hiç bulunmayan fakat saçın gramında 548, tırnakta ise 7 bin 2 nanogram gibi son derece yüksek oranlarda saptanan toksik madde antimon oldu.

TOPRAKTAN SIZMAMIŞ

Antimon'un kimyasal yapısı ve zehirleyici etkisi arsenikle büyük benzerlik gösteren, yüksek dozda akut zehirlenmeler ile kalp krizine yol açabilen antimonun topraktan sızmadığının kanıtlanması kafalarda soru işaretleri yarattı. Dokulardaki bu zehirli unsurlar ve tüm çelişkili bulgular ışığında, ölümün arkasındaki sır perdesini aralayacak nihai kararı Adli Tıp Kurumu Birinci İhtisas Kurulu verecek.

DNA İLE KİMLİK DOĞRULANDI, 36 NUMUNE İNCELENDİ

Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan 19 Ekim 2026 tarihli raporda, 12 Eylül 2026'da fethi kabir işlemiyle mezardan çıkarılan naaşın ileri derecede çürüme ve iskeletleşme sürecinde olduğu kaydedildi. Biyoloji İhtisas Dairesi'nin incelemesinde, kemik numunelerinden elde edilen DNA profili ile aile bireylerinden alınan örneklerin karşılaştırılması sonucu naaşın Kaşif Kozinoğlu'na ait olduğu tescillendi.

Kimya İhtisas Dairesi Toksikoloji Şubesi'nce doku, kemik, saç, tırnak, kefen ve mezar toprağı dahil 36 ayrı numune üzerinde geniş kapsamlı tarama yapıldı. Siyanür, uyuşturucu veya böcek zehirlerine rastlanmazken; kurşun, nikel, arsenik ve kadmiyum gibi ağır metaller tespit edildi. Fizik İhtisas Dairesi'nin radyasyon taraması ise temiz çıktı.

TOPRAKTA OLMAYIP VÜCUTTA ÇIKAN ZEHİRLİ UNSUR: ANTİMON

Raporda en dikkat çeken husus, incelenen 7 farklı mezar toprağı numunesinin hiçbirinde antimon maddesine rastlanmamasına rağmen, antimonun tırnakta 7.002 ng/g, saçta 548 ng/g, sabunlaşmış dokularda 720 ng/g ve kemiklerde 175 ng/g seviyelerinde tespit edilmesi oldu.

Kurşun, nikel ve arsenik gibi metaller mezar toprağında yüksek çıktığı için post-mortem difüzyon (topraktan sızma) ihtimali bulunurken; toprakta sıfır çıkan antimonun biyolojik dokularda bu denli yüksek olması, maddenin dışarıdan vücuda alınmış olma ihtimalini ve adli şüpheleri kuvvetlendirdi.

CEZAEVİNDEKİ "SON KAHVE" DETAYI

Kozinoğlu'nun ölümünden kısa süre önce cezaevinde kahve içtiğine dair iddialar ve soruşturma dosyasına yansıyan şüpheler, raporda ortaya çıkan Antimon ve Arsenik bulgularıyla birlikte yeniden değerlendirilmeye alındı. Adli toksikoloji literatüründe kahve, acı aroması, keskin kokusu ve yoğun yapısı nedeniyle kimyasal maddelerin tat ve koku farklılıklarını gizleyebilen son derece etkili bir taşıyıcı araç olarak biliniyor.

Özellikle suda ve sıvılarda çözünebilen Antimon ve Arsenik gibi ağır metallerin, kahve gibi şekerli veya aromalı sıcak içeceklere karıştırıldığında fark edilmesi ise oldukça zor. Sıvı formda alınan zehirli kimyasalların sindirim sisteminden kan dolaşımına hızla karışarak vücutta ani etkiler gösterebildiği ifade edilebiliyor.

ANTİMON NEDİR? ANTİMON ZEHİRLİ Mİ?

Antimon, periyodik tabloda “Sb” simgesiyle gösterilen, atom numarası 51 olan ve doğada bulunan yarı metal bir kimyasal elementtir. Gümüşümsü gri renge sahip olan antimon, özellikle metal alaşımlarında, akülerde, elektronik ürünlerde ve bazı alev geciktirici malzemelerin üretiminde kullanılmaktadır.

Antimon ve bazı bileşikleri, maruz kalınan miktara ve kimyasal yapısına bağlı olarak insan sağlığı açısından toksik etkilere neden olabilmektedir. Özellikle yüksek miktarda antimon maruziyeti; mide bulantısı, kusma, karın ağrısı ve ishale yol açabilir. Bazı antimon bileşikleriyle ciddi düzeyde maruziyet ise kalp, karaciğer ve diğer organlar üzerinde zararlı etkilere neden olabilir.