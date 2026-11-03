Emekli ve memur zammı için dördüncü veri geldi: İşte Ekim ayı enflasyonu sonrası meslek meslek yeni rakamlar

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İstanbul
Milyonlarca memur ve emeklinin gözü kulağı TÜİK'ten gelecek 4'üncü ay enflasyon verisindeydi. TÜİK'in açıkladığı resmi verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Ekim ayında aylık bazda yüzde 2,58 artış gösterdi. Yıllık enflasyon ise yüzde 29,77 olarak gerçekleşti.
Temmuz ayında Yüzde 1,78, Ağustos ayında Yüzde 1,84 ve Eylül ayında Yüzse 1,84 olarak açıklanan enflasyon rakamlarının ardından, Ekim verisinin de eklenmesiyle birlikte 4 aylık birikimli (kümülatif) enflasyon yüzde 8,30 seviyesine ulaştı.
Ekim ayı verisiyle birlikte en düşük maaşlarda 4 aylık enflasyon gerçekleşmelerine göre oluşan yeni taban tablosu:
Temmuz 2026 katsayılarıyla uygulanan mevcut net maaşlar ve Ekim enflasyonu sonrası 4 aylık kesinleşen yüzde 8,30 hak edişe göre güncel tablo:
Şube Müdürü (1/4):
Şef (4/1):
İmam Hatip:
EDİTÖR NOTU: Yukarıdaki hesaplamalarda yalnızca ilk 4 aylık kesinleşen TÜİK enflasyon verileri baz alınmıştır. Kasım ve Aralık ayları enflasyon verileri eklendiğinde zam oranları nihai halini alacaktır. Ayrıca kulislerde konuşulan refah payı ve seyyanen zam olasılıkları bu hesaplamalara dahil edilmemiş olup, Meclis takvimi dahilinde yıl sonuna doğru netlik kazanacaktır.