Emekli ve memur zammı için dördüncü veri geldi: İşte Ekim ayı enflasyonu sonrası meslek meslek yeni rakamlar

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü kulağı TÜİK'ten gelecek 4'üncü ay enflasyon verisindeydi. TÜİK'in açıkladığı resmi verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Ekim ayında aylık bazda yüzde 2,58 artış gösterdi. Yıllık enflasyon ise yüzde 29,77 olarak gerçekleşti.

Temmuz ayında Yüzde 1,78, Ağustos ayında Yüzde 1,84 ve Eylül ayında Yüzse 1,84 olarak açıklanan enflasyon rakamlarının ardından, Ekim verisinin de eklenmesiyle birlikte 4 aylık birikimli (kümülatif) enflasyon yüzde 8,30 seviyesine ulaştı.