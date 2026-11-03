TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır

Emekli ve memur zammı için dördüncü veri geldi: İşte Ekim ayı enflasyonu sonrası meslek meslek yeni rakamlar

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 10:24
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 10:53
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
1
Emekli ve memur zammı için dördüncü veri geldi: İşte Ekim ayı enflasyonu sonrası meslek meslek yeni rakamlar

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü kulağı TÜİK'ten gelecek 4'üncü ay enflasyon verisindeydi. TÜİK'in açıkladığı resmi verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Ekim ayında aylık bazda yüzde 2,58 artış gösterdi. Yıllık enflasyon ise yüzde 29,77 olarak gerçekleşti.

Temmuz ayında Yüzde 1,78, Ağustos ayında Yüzde 1,84 ve Eylül ayında  Yüzse 1,84 olarak açıklanan enflasyon rakamlarının ardından, Ekim verisinin de eklenmesiyle birlikte 4 aylık birikimli (kümülatif) enflasyon yüzde 8,30 seviyesine ulaştı.

  • 4 Aylık Birikimli Enflasyon: Yüzde 8,30
  • Memur ve Memur Emeklisi 4 Aylık Enflasyon Farkı ve Hak Edişi: %1,22 enflasyon farkı doğdu (Temmuz'daki Yüzde 7,00 toplu sözleşme tabanıyla birlikte toplam kümülatif hak ediş Yüzde 8,30 seviyesine ulaştı)
  • SSK ve Bağ-Kur Emeklisi 4 Aylık Kesinleşen Zam Oranı: Yüzde 8,30

2
Emekli ve memur zammı için dördüncü veri geldi: İşte Ekim ayı enflasyonu sonrası meslek meslek yeni rakamlar

EN DÜŞÜK MAAŞLARDA KESİNLEŞEN 4 AYLIK TABLO

Ekim ayı verisiyle birlikte en düşük maaşlarda 4 aylık enflasyon gerçekleşmelerine göre oluşan yeni taban tablosu:

  • En Düşük SSK ve Bağ-Kur Emeklisi Aylığı:
    • Mevcut Taban Maaş: 23.552,00 TL
    • Kesinleşen 4 Aylık Yeni Tutar: 25.506,82 TL (Yüzde 8,30 zamla)
  • En Düşük Memur Emeklisi Aylığı:
    • Mevcut Taban Maaş: 31.527,50 TL
    • Kesinleşen 4 Aylık Yeni Tutar: 34.144,28 TL (Yüzde 8,30 hak edişle)
  • En Düşük Memur Maaşı (9/1 Bekar):
    • Mevcut Maaş: 67.638,00 TL
    • 4 Aylık Hak Edişli Tutar: 73.251,95 TL (Yüzde 8,30 hak edişle)

 

3
Emekli ve memur zammı için dördüncü veri geldi: İşte Ekim ayı enflasyonu sonrası meslek meslek yeni rakamlar

UNVAN UNVAN GÜNCEL MEMUR MAAŞLARI (4 AYLIK YÜZDE 8,30 HAK EDİŞE GÖRE)

Temmuz 2026 katsayılarıyla uygulanan mevcut net maaşlar ve Ekim enflasyonu sonrası 4 aylık kesinleşen yüzde 8,30 hak edişe göre güncel tablo:

  • Profesör (1/4):
    • Mevcut Maaş: 153.353,00 TL
    • 4 Aylık Hak Edişli Tutar: 166.081,30 TL
  • Mühendis (4/1):
    • Mevcut Maaş: 109.219,00 TL
    • 4 Aylık Hak Edişli Tutar: 118.284,17 TL

  • Şube Müdürü (1/4):

    • Mevcut Maaş: 107.145,00 TL
    • 4 Aylık Hak Edişli Tutar: 116.038,04 TL

     

4
Emekli ve memur zammı için dördüncü veri geldi: İşte Ekim ayı enflasyonu sonrası meslek meslek yeni rakamlar

  • Araştırma Görevlisi (7/1):
    • Mevcut Maaş: 102.813,00 TL
    • 4 Aylık Hak Edişli Tutar: 111.346,48 TL
  • Mühendis (8/1):
    • Mevcut Maaş: 101.867,84 TL
    • 4 Aylık Hak Edişli Tutar: 110.322,88 TL
  • Öğretmen (9/1):
    • Mevcut Maaş: 96.175,44 TL
    • 4 Aylık Hak Edişli Tutar: 104.148,10 TL
  • Polis Memuru (8/1):
    • Mevcut Maaş: 92.652,00 TL
    • 4 Aylık Hak Edişli Tutar: 100.332,12 TL

  • Şef (4/1):

    • Mevcut Maaş: 89.894,43 TL
    • 4 Aylık Hak Edişli Tutar: 97.345,67 TL

     

5
Emekli ve memur zammı için dördüncü veri geldi: İşte Ekim ayı enflasyonu sonrası meslek meslek yeni rakamlar

  • Hemşire (5/1):
    • Mevcut Maaş: 84.879,00 TL
    • 4 Aylık Hak Edişli Tutar: 91.923,96 TL
  • Öğretmen (1/4):
    • Mevcut Maaş: 83.287,00 TL
    • 4 Aylık Hak Edişli Tutar: 90.199,82 TL
  • Tekniker (9/1):
    • Mevcut Maaş: 80.580,61 TL
    • 4 Aylık Hak Edişli Tutar: 87.268,80 TL

  • İmam Hatip:

    • Mevcut Maaş: 77.789,72 TL
    • 4 Aylık Hak Edişli Tutar: 84.246,27 TL

     

6
Emekli ve memur zammı için dördüncü veri geldi: İşte Ekim ayı enflasyonu sonrası meslek meslek yeni rakamlar

  • Öğretmen / Memur - Lisans (9/1):
    • Mevcut Maaş: 72.796,77 TL
    • 4 Aylık Hak Edişli Tutar: 78.838,90 TL
  • Zabıt Katibi:
    • Mevcut Maaş: 70.101,92 TL
    • 4 Aylık Hak Edişli Tutar: 75.920,38 TL
  • Gassal:
    • Mevcut Maaş: 70.069,11 TL
    • 4 Aylık Hak Edişli Tutar: 75.884,85 TL
  • Hizmetli (9/1):
    • Mevcut Maaş: 57.332,00 TL
    • 4 Aylık Hak Edişli Tutar: 62.090,56 TL

 

7
Emekli ve memur zammı için dördüncü veri geldi: İşte Ekim ayı enflasyonu sonrası meslek meslek yeni rakamlar

MAAŞ KADEMELERİNE GÖRE EMEKLİ ARTIŞ TABLOSU (%8,30 4 AYLIK KESİNLEŞEN ORANA GÖRE)

  • 25.000 TL Alan Emekli: 27.075,00 TL
  • 30.000 TL Alan Emekli: 32.490,00 TL
  • 35.000 TL Alan Emekli: 37.905,00 TL
  • 40.000 TL Alan Emekli: 43.320,00 TL
  • 45.000 TL Alan Emekli: 48.735,00 TL
  • 50.000 TL Alan Emekli: 54.150,00 TL

 

8
Emekli ve memur zammı için dördüncü veri geldi: İşte Ekim ayı enflasyonu sonrası meslek meslek yeni rakamlar

EDİTÖR NOTU: Yukarıdaki hesaplamalarda yalnızca ilk 4 aylık kesinleşen TÜİK enflasyon verileri baz alınmıştır. Kasım ve Aralık ayları enflasyon verileri eklendiğinde zam oranları nihai halini alacaktır. Ayrıca kulislerde konuşulan refah payı ve seyyanen zam olasılıkları bu hesaplamalara dahil edilmemiş olup, Meclis takvimi dahilinde yıl sonuna doğru netlik kazanacaktır.

YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.