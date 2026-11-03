TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 09:37
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 09:37

İsrailli eski asker manipülasyonları anlattı: Masum Filistinlilere 'terörist' etiketi yapıştırdık

İsrail ordusunda görev yapan eski kadın asker Ayelet Kroizer, Gazze ve Batı Şeria'da yaşananların nasıl manipüle edilerek aktarıldığını itiraf etti. Eski asker, masum Filistinlilere 'terörist' etiketi yapıştırıldığını, sivil ölümlerin ise umursanmadığını söyledi.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 09:37
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 09:37

İsrailli sivil toplum kuruluşu Sessizliği Bozmak (Breaking the Silence) eski askeri Ayelet Kroizer'in itiraflarına yer verdi. Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudi toplumunda büyüdüğünü anlatan Kroizer, üç yıl önce askerlik muafiyetini iptal ettirerek savaş sırasında orduya katıldığını söyledi.

Orduya katılmasındaki amacın ülkesini savunmak olduğunu söyleyen Kroizer, "O dönemde devleti savunduğuma inanarak orduya katılmıştım. Askerlik hizmetimin sonunda 'Sessizliği Bozmak' örgütünde çalışacağımı hiç tahmin etmezdim." dedi. 

İsrailli eski asker manipülasyonları anlattı: Masum Filistinlilere 'terörist' etiketi yapıştırdık

KAMUOYUNUN ALGISINI YÖNLENDİRME

İsrail Ordu Sözcülüğü biriminde görev yaptığını aktaran Kroizer, ve 'daki askeri operasyonların kamuoyuna sunuluş biçimine tanıklık ettiğini, ordunun gerçekleri aktarmak yerine kamuoyunun algısını yönlendirmeye odaklandığını belirtti. 

Kroizer, "Ordu sözcüsünün kamuoyundaki gerçeklik algısını ne derece kontrol ettiğini ve gerçekleri sorunlu bir şekilde nasıl manipüle ettiğini gördüm. Kamuoyuna karşı sorumlu bir kurum gibi değil, adeta bir halkla ilişkiler şirketi gibi hareket ediyorlar." dedi.

İsrailli eski asker manipülasyonları anlattı: Masum Filistinlilere 'terörist' etiketi yapıştırdık

GERÇEKLER GÖZ ARDI EDİLİYORDU

Kamuoyunun doğru bile alma hakkının ikinci planda tutulduğunu söyleyen Kroizer, İsrail ordusunun temel amacının halkın orduya duyduğu güveni artırmak olduğunu ifade etti. Uluslararası kamuoyuna yönelik açıklamaların askeri operasyonlara meşruiyet kazandırmak amacıyla hazırlandığını öne süren Kroizer, bu süreçte gerçeklerin göz ardı edildiğini söyledi.

İsrailli eski asker manipülasyonları anlattı: Masum Filistinlilere 'terörist' etiketi yapıştırdık

MASUM FİLİSTİNLİLERE 'TERÖRİST' ETİKETİ YAPIŞTIRILIYORDU

Medyaya servis edilen açıklamaları kendisinin hazırladığını belirten Kroizer, masum Filistinlilere 'terörist' dendiğini açıkladı. Açıklamaların hedef kitleye ve verilmek istenen mesaja göre değiştirildiğini söyleyen eski asker şunları söyledi:

"Hizmetim sırasında medyada yayınlanan ayrıntıları manipüle ettim. 'Terörist' kelimesinin masum Filistinlilere de nasıl yapıştırıldığını, açıklamaların hedef kitleye ve belirlenen amaca göre nasıl şekillendirildiğini gördüm. Haksızlık karşısında hiçbir zaman sessiz kalmayı beceremedim ama burada kendimi haksızlığın halkla ilişkilerini yapmak zorunda buldum."

İsrailli eski asker manipülasyonları anlattı: Masum Filistinlilere 'terörist' etiketi yapıştırdık

SİVİL ÖLÜMLERİ UMURLARINDA DEĞİLDİ

Görevlerinden birinin Gazze'deki saldırılarda hayatını kaybeden sivillere yönelik duyurular olduğunu dile getiren Kroizer, tek saldırıda onlarca kişinin hayatını kaybettiği olaylara dair açıklamalar sırasında sivillerin zarar görmesinden üzüntü duyulduğunu belirten standart ifadelerin eklendiğini açıkladı. 

Kroizer, "Tek bir saldırıda onlarca kişinin ölüm haberini tasarlamayı, ardından da otomatik olarak 'olaya karışmayan sivillerin zarar görmesinden üzüntü duyuyoruz' cümlesini eklemeyi öğrendim. Bu benim günlük rutinimin bir parçasıydı." ifadelerini kullandı.

İsrailli eski asker manipülasyonları anlattı: Masum Filistinlilere 'terörist' etiketi yapıştırdık

''İŞGAL ALTINDAKİ GERÇEKLERİ HAYKIRMA ZAMANI''

İsrail ordusundaki deneyimlerinin ardından Breaking the Silence kuruluşuna katılan Kroizer, savaş sırasında görev yapan diğer askerlere de yaşadıklarını anlatmaları çağrısında bulundu. Açıklamasını "Bu yüzden susmayacağım. Eğer siz de savaş sırasında görev yaptıysanız, siz de susmayın." sözleriyle tamamladı.

Breaking the Silence derneği de Kroizer'ın paylaşımını alıntılayarak eski askere destek verdi. Dernekten yapılan açıklamada, "Ayelet, bize katıldığın için bundan daha gururlu ve mutlu olamazdık. İşgal hakkındaki gerçekleri haykırma zamanı geldi." ifadelerine yer verildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ukrayna, İsrail taktiğiyle saldırı denedi, başarısız oldu! Rus askerlerine bombalı dron gözlüğü
İsrail savaşa hazır! Gözler Trump'ın 'İran' kararına çevrildi
ETİKETLER
#gazze
#israil
#batı şeria
#Sessizliği Bozmak
#Ayelet Kroizer
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.