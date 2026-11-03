İsrailli eski asker manipülasyonları anlattı: Masum Filistinlilere 'terörist' etiketi yapıştırdık

İsrailli sivil toplum kuruluşu Sessizliği Bozmak (Breaking the Silence) eski İsrail askeri Ayelet Kroizer'in itiraflarına yer verdi. Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudi toplumunda büyüdüğünü anlatan Kroizer, üç yıl önce askerlik muafiyetini iptal ettirerek savaş sırasında orduya katıldığını söyledi.

Orduya katılmasındaki amacın ülkesini savunmak olduğunu söyleyen Kroizer, "O dönemde devleti savunduğuma inanarak orduya katılmıştım. Askerlik hizmetimin sonunda 'Sessizliği Bozmak' örgütünde çalışacağımı hiç tahmin etmezdim." dedi.

KAMUOYUNUN ALGISINI YÖNLENDİRME

İsrail Ordu Sözcülüğü biriminde görev yaptığını aktaran Kroizer, Gazze ve Batı Şeria'daki askeri operasyonların kamuoyuna sunuluş biçimine tanıklık ettiğini, ordunun gerçekleri aktarmak yerine kamuoyunun algısını yönlendirmeye odaklandığını belirtti.

Kroizer, "Ordu sözcüsünün kamuoyundaki gerçeklik algısını ne derece kontrol ettiğini ve gerçekleri sorunlu bir şekilde nasıl manipüle ettiğini gördüm. Kamuoyuna karşı sorumlu bir kurum gibi değil, adeta bir halkla ilişkiler şirketi gibi hareket ediyorlar." dedi.

GERÇEKLER GÖZ ARDI EDİLİYORDU

Kamuoyunun doğru bile alma hakkının ikinci planda tutulduğunu söyleyen Kroizer, İsrail ordusunun temel amacının halkın orduya duyduğu güveni artırmak olduğunu ifade etti. Uluslararası kamuoyuna yönelik açıklamaların askeri operasyonlara meşruiyet kazandırmak amacıyla hazırlandığını öne süren Kroizer, bu süreçte gerçeklerin göz ardı edildiğini söyledi.

MASUM FİLİSTİNLİLERE 'TERÖRİST' ETİKETİ YAPIŞTIRILIYORDU

Medyaya servis edilen açıklamaları kendisinin hazırladığını belirten Kroizer, masum Filistinlilere 'terörist' dendiğini açıkladı. Açıklamaların hedef kitleye ve verilmek istenen mesaja göre değiştirildiğini söyleyen eski asker şunları söyledi:

"Hizmetim sırasında medyada yayınlanan ayrıntıları manipüle ettim. 'Terörist' kelimesinin masum Filistinlilere de nasıl yapıştırıldığını, açıklamaların hedef kitleye ve belirlenen amaca göre nasıl şekillendirildiğini gördüm. Haksızlık karşısında hiçbir zaman sessiz kalmayı beceremedim ama burada kendimi haksızlığın halkla ilişkilerini yapmak zorunda buldum."

SİVİL ÖLÜMLERİ UMURLARINDA DEĞİLDİ

Görevlerinden birinin Gazze'deki saldırılarda hayatını kaybeden sivillere yönelik duyurular olduğunu dile getiren Kroizer, tek saldırıda onlarca kişinin hayatını kaybettiği olaylara dair açıklamalar sırasında sivillerin zarar görmesinden üzüntü duyulduğunu belirten standart ifadelerin eklendiğini açıkladı.

Kroizer, "Tek bir saldırıda onlarca kişinin ölüm haberini tasarlamayı, ardından da otomatik olarak 'olaya karışmayan sivillerin zarar görmesinden üzüntü duyuyoruz' cümlesini eklemeyi öğrendim. Bu benim günlük rutinimin bir parçasıydı." ifadelerini kullandı.

''İŞGAL ALTINDAKİ GERÇEKLERİ HAYKIRMA ZAMANI''

İsrail ordusundaki deneyimlerinin ardından Breaking the Silence kuruluşuna katılan Kroizer, savaş sırasında görev yapan diğer askerlere de yaşadıklarını anlatmaları çağrısında bulundu. Açıklamasını "Bu yüzden susmayacağım. Eğer siz de savaş sırasında görev yaptıysanız, siz de susmayın." sözleriyle tamamladı.

Breaking the Silence derneği de Kroizer'ın paylaşımını alıntılayarak eski askere destek verdi. Dernekten yapılan açıklamada, "Ayelet, bize katıldığın için bundan daha gururlu ve mutlu olamazdık. İşgal hakkındaki gerçekleri haykırma zamanı geldi." ifadelerine yer verildi.