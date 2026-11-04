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Magazin
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 15:43
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 15:46

Celil Nalçakan vefat eden dostu Kanbolat Görkem Arslan’ı unutmadı! Doğum günü paylaşımı yürek burktu

Ünlü oyuncu Celil Nalçakan, sosyal medya paylaşımıyla gündemdeki yerini aldı. Geçtiğimiz 11 Şubat 2026’da hayatını kaybeden oyuncu Kanbolat Görkem Arslan’ı unutmadı. Poyraz Karayel’de birlikte rol aldıkları bir andan fotoğraf paylaşarak doğum gününü kutlayan Celil Nalçakan yürekleri burktu. İşte detaylar…

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
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Celil Nalçakan vefat eden dostu Kanbolat Görkem Arslan’ı unutmadı! Doğum günü paylaşımı yürek burktu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 15:43
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 15:46

Oynadığı yapımlarla dikkatleri üzerine çeken , şimdilerde ’deki rolüyle sevilerek takip edilirken özel hayatıyla da gündeme gelmeye devam ediyor. Magazin gündeminin de yakından takip ettiği isimlerden biri olan Celil Nalçakan, geçtiğimiz saatlerde ’de birlikte rol aldığı ve 11 Şubat 2026’da hayatını kaybeden dostu ’ı unutmadı. Dostu olan Arslan’ın doğum gününe özel yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çeken Nalçakan, dostuna yazdıklarıyla yürekleri burktu.

CELİL NALÇAKAN VEFAT EDEN DOSTU KANBOLAT GÖRKEM ARSLAN’I UNUTMADI!

Taşacak Bu Deniz dizisiyle gönüllerde taht kuran Celil Nalçakan, sadece karakteriyle değil özel hayatıyla da gündemdeki yerini alıyor. Öyle ki geçtiğimiz saatler de sosyal medyasından yapmış olduğu bir paylaşımla dikkatleri üzerine çeken Celil Nalçakan, 11 Şubat 2026’da vefat eden dostu Kanbolat Görkem Aslan’ı unutmadı.

Celil Nalçakan vefat eden dostu Kanbolat Görkem Arslan’ı unutmadı! Doğum günü paylaşımı yürek burktu

Ünlü isim Nalçakan, Kanbolat Görkem Arslan’ın 46. yaş gününde yaptığı paylaşımla adeta vefa örneği gösterdi. Poyraz Karayel dizisinde birlikte rol alan ikilinin o dönemlerden beri çok yakın iki arkadaş olduğu bilinirken, Celil Nalçakan’dan arkadaşını unutmadığını belirten paylaşım kısa süre de binlerce kişi tarafından beğenilerek yorum aldı.

Celil Nalçakan vefat eden dostu Kanbolat Görkem Arslan’ı unutmadı! Doğum günü paylaşımı yürek burktu

DOĞUM GÜNÜ PAYLAŞIMI YÜREK BURKTU

Çemberimde Gül Oya, Ezel ve Poyraz Karayel gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Kanbolat Görkem Arslan geçtiğimiz şubat ayında ani ölümüyle sanat dünyasını derin bir hüzne boğmuştu. Hatta oyuncunun ekranlardaki son işi de Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisi olmuştu.

Celil Nalçakan vefat eden dostu Kanbolat Görkem Arslan’ı unutmadı! Doğum günü paylaşımı yürek burktu

Onedio’nun haberine göre, bugün yani 4 Kasım’da merhum oyuncu Kanbolat Görkem Arslan’ın doğum günüydü. Ünlü ismin dostu Celil Nalçakan’dan gelen sosyal medya paylaşımı ise yürekleri burktu. Öyle ki Arslan’ın doğum gününü unutmayan vefalı dost Nalçakan, birlikte çekildikleri bir fotoğrafı paylaşıp duygularını ifade etti.

Celil Nalçakan vefat eden dostu Kanbolat Görkem Arslan’ı unutmadı! Doğum günü paylaşımı yürek burktu

Celil Nalçakan, “İçinde adın geçmeyen anım yok kadar az, İçimde hasretin tarifsiz. İyi ki doğdun canım kardeşim. Seni çok özlüyorum.” sözlerini paylaşması ikiliyi sevenler hayranları tarafından yoğun duyguyla karşılandı.

Celil Nalçakan vefat eden dostu Kanbolat Görkem Arslan’ı unutmadı! Doğum günü paylaşımı yürek burktu

KANBOLAT GÖRKEM ARSLAN’IN ANİ ÖLÜMÜ 

Beyoğlu’nda bulunan evinde 11 Şubat 2026 gecesi rahatsızlanarak Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Kanbolat Görkem Arslan, tüm müdahalelere rağmen kurtulamamıştı. Yapılan ilk açıklamalara göre Arslan’ın kalp krizi geçirdiği ifade edilmişti.

Celil Nalçakan vefat eden dostu Kanbolat Görkem Arslan’ı unutmadı! Doğum günü paylaşımı yürek burktu

Acı haberin ardından sanat dünyasındaki birçok ünlü isimden paylaşım gelirken aradan aylar geçmesine rağmen Arslan, dostları tarafından unutulmayan kişilerden oluyor. Öyle ki Celil Nalçakan’ın dostunun doğum gününde yapmış olduğu paylaşım göstermiş oldu.

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ETİKETLER
#Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
#Celil Nalçakan
#Poyraz Karayel
#taşacak bu deniz
#kanbolat görkem arslan
#Magazin
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