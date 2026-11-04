Celil Nalçakan vefat eden dostu Kanbolat Görkem Arslan’ı unutmadı! Doğum günü paylaşımı yürek burktu

Oynadığı yapımlarla dikkatleri üzerine çeken Celil Nalçakan, şimdilerde Taşacak Bu Deniz’deki rolüyle sevilerek takip edilirken özel hayatıyla da gündeme gelmeye devam ediyor. Magazin gündeminin de yakından takip ettiği isimlerden biri olan Celil Nalçakan, geçtiğimiz saatlerde Poyraz Karayel’de birlikte rol aldığı ve 11 Şubat 2026’da hayatını kaybeden dostu Kanbolat Görkem Arslan’ı unutmadı. Dostu olan Arslan’ın doğum gününe özel yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çeken Nalçakan, dostuna yazdıklarıyla yürekleri burktu.

CELİL NALÇAKAN VEFAT EDEN DOSTU KANBOLAT GÖRKEM ARSLAN’I UNUTMADI!

Taşacak Bu Deniz dizisiyle gönüllerde taht kuran Celil Nalçakan, sadece karakteriyle değil özel hayatıyla da gündemdeki yerini alıyor. Öyle ki geçtiğimiz saatler de sosyal medyasından yapmış olduğu bir paylaşımla dikkatleri üzerine çeken Celil Nalçakan, 11 Şubat 2026’da vefat eden dostu Kanbolat Görkem Aslan’ı unutmadı.

Ünlü isim Nalçakan, Kanbolat Görkem Arslan’ın 46. yaş gününde yaptığı paylaşımla adeta vefa örneği gösterdi. Poyraz Karayel dizisinde birlikte rol alan ikilinin o dönemlerden beri çok yakın iki arkadaş olduğu bilinirken, Celil Nalçakan’dan arkadaşını unutmadığını belirten paylaşım kısa süre de binlerce kişi tarafından beğenilerek yorum aldı.

DOĞUM GÜNÜ PAYLAŞIMI YÜREK BURKTU

Çemberimde Gül Oya, Ezel ve Poyraz Karayel gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Kanbolat Görkem Arslan geçtiğimiz şubat ayında ani ölümüyle sanat dünyasını derin bir hüzne boğmuştu. Hatta oyuncunun ekranlardaki son işi de Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisi olmuştu.

Onedio’nun haberine göre, bugün yani 4 Kasım’da merhum oyuncu Kanbolat Görkem Arslan’ın doğum günüydü. Ünlü ismin dostu Celil Nalçakan’dan gelen sosyal medya paylaşımı ise yürekleri burktu. Öyle ki Arslan’ın doğum gününü unutmayan vefalı dost Nalçakan, birlikte çekildikleri bir fotoğrafı paylaşıp duygularını ifade etti.

Celil Nalçakan, “İçinde adın geçmeyen anım yok kadar az, İçimde hasretin tarifsiz. İyi ki doğdun canım kardeşim. Seni çok özlüyorum.” sözlerini paylaşması ikiliyi sevenler hayranları tarafından yoğun duyguyla karşılandı.

KANBOLAT GÖRKEM ARSLAN’IN ANİ ÖLÜMÜ

Beyoğlu’nda bulunan evinde 11 Şubat 2026 gecesi rahatsızlanarak Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Kanbolat Görkem Arslan, tüm müdahalelere rağmen kurtulamamıştı. Yapılan ilk açıklamalara göre Arslan’ın kalp krizi geçirdiği ifade edilmişti.

Acı haberin ardından sanat dünyasındaki birçok ünlü isimden paylaşım gelirken aradan aylar geçmesine rağmen Arslan, dostları tarafından unutulmayan kişilerden oluyor. Öyle ki Celil Nalçakan’ın dostunun doğum gününde yapmış olduğu paylaşım göstermiş oldu.