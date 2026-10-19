Celil Nalçakan’a mahkemeden şok karar! Uzaklaştırmanın perde arkası bambaşka çıktı

Restoran sahibi Aynil Topaloğlu, yaşanan maddi anlaşmazlığın ardından tehdit edildiğini ve hakarete uğradığını öne sürerek yargıya başvurdu. Mahkeme, üç isim hakkında Topaloğlu'nu iletişim araçlarıyla rahatsız etmeme, konutuna ve iş yerine yaklaşmama yönünde karar verirken, Ramazan Muhammed Özer'in itirazı üzerine hakkındaki koruma tedbirleri kaldırıldı. Celil Nalçakan'ın avukatları ise iddiaları kabul etmediklerini belirterek ödenmeyen konser ücretlerine dikkat çekti.

CELİL NALÇAKAN’A MAHKEMEDEN BİR AYLIK UZAKLAŞTIRMA KARARI

Bodrum Yalıkavak'ta bulunan Feraye Bodrum Restaurant'ın sahibi Aynil Topaloğlu, Celil Nalçakan ve müzisyen arkadaşları Emrah Gültekiner ile Ramazan Muhammed Özer'in kendisine tehdit ve hakarette bulunduğunu iddia etti. Topaloğlu'nun avukatları tarafından mahkemeye sunulan başvuruda, Nalçakan'ın müvekkillerine ses kaydı gönderdiği ve kayıtta "Aklını başına al, kimse dükkanına gelmeyecek" ifadelerini kullandığı öne sürüldü.

Tehdit ve hakaret içerdiği iddia edilen mesajların da delil olarak sunulmasının ardından İstanbul Aile Mahkemesi başvuruyu değerlendirdi. Mahkeme, Celil Nalçakan, Emrah Gültekiner ve Ramazan Muhammed Özer hakkında bir ay süreyle koruma tedbiri uygulanmasına hükmetti.

Karar kapsamında üç ismin Aynil Topaloğlu'na iletişim araçlarıyla ulaşarak rahatsızlık vermemesi, Topaloğlu'nun konutuna ve iş yerine yaklaşmaması istendi. Tedbir kararının ihlal edilmesi durumunda üç gün zorlama hapsi uygulanabileceği belirtildi.

RAMAZAN MUHAMMED ÖZER'İN İTİRAZI KABUL EDİLDİ

Hakkında tedbir kararı verilen Ramazan Muhammed Özer, mahkemeye yaptığı itirazda Topaloğlu ve eşine yönelik tehdit, hakaret veya ısrarlı takip eyleminde bulunmadığını savundu. Özer, taraflar arasındaki anlaşmazlığın kendilerine ödenmediğini belirttiği ücretlerden kaynaklandığını ifade etti. İtirazı inceleyen mahkeme, Özer hakkındaki koruma tedbirlerinin kaldırılmasına karar verdi. Böylece olayla ilgili hukuki süreçte yeni bir gelişme yaşandı.

CELİL NALÇAKAN'IN AVUKATLARINDAN AÇIKLAMA

Hakkındaki iddiaların basında yer almasının ardından Celil Nalçakan'ın avukatları yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, tehdit iddialarının gerçeği yansıtmadığı savunulurken, oyuncu ve orkestrasının Feraye Bodrum Restaurant'tan konser ücretlerini alamadığı ileri sürüldü.

Avukatlar, koruma tedbirinin suçun işlendiğine ilişkin kesin bir tespit anlamına gelmediğini belirterek hukuki sürecin başlatılacağını bildirdi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Kamuoyuna Açıklama

Müvekkilimiz Celil Nalçakan hakkında bugün basında yer alan “tehdit” haberleri asla gerçeği yansıtmamaktadır.

Müvekkilimiz ve orkestrası, Bodrum Yalıkavak’taki Feraye Bodrum Restaurant’tan ödenmesi gereken konser ücretlerini bugüne kadar alamamıştır. Ücretlerin ödenmesi talep edilmiş, ancak ödeme yapılmamış, bunun yerine müvekkilimiz hakkında koruma tedbiri talep edilmiştir.

Söz konusu karar, kanun gereği delil aranmaksızın verilen geçici bir tedbirdir ve herhangi bir suç tespiti içermemektedir. Nitekim aynı karara itiraz eden orkestra üyesi hakkındaki tedbir mahkemece kaldırılmıştır.

Müvekkilimize yöneltilen iddiaları kabul etmiyoruz. Ödenmeyen ücretlerin tahsili ve müvekkilimizin kişilik haklarının korunması için gerekli hukuki süreç tarafımızca başlatılmaktadır.

Saygıyla kamuoyunun bilgisine sunarız.



19.10.2026

Celil Nalçakan Vekilleri

Av. H. Ufuk SITKI

Av. Uğur SITK

GÖZLER HUKUKİ SÜREÇTE

Celil Nalçakan'ın avukatları, ödenmediği öne sürülen konser ücretlerinin tahsili ve oyuncunun kişilik haklarının korunması amacıyla gerekli hukuki girişimlerin başlatılacağını açıkladı. Tarafların karşılıklı iddialarıyla gündeme gelen olayda, uzaklaştırma kararı tek başına bir suçun sabit olduğu anlamına gelmiyor. Sürecin ilerleyen aşamalarında yaşanacak gelişmeler merakla bekleniyor.

