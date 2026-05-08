Taşacak Bu Deniz’e katılan Celil Nalçakan’dan ilk kare! Celil Nalçakan’ın Taşacak Bu Deniz dizisindeki rolü ne?

TRT 1 ekranlarının sevilerek izlenen yapımlarından biri olan Taşacak Bu Deniz hem konusu hem de oyuncularıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Her bölümüyle en çok izlenen yapımlar arasında yer alan Taşacak Bu Deniz’e konuk oyuncu olarak katılan Celil Nalçakan’ın setten ilk görüntüleri geldi. Peki, Celil Nalçakan’ın Taşacak Bu Deniz dizisindeki rolü ne? sorusunun cevabını sizin için araştırdık. İşte detaylar…

Ünlü oyuncu Celil Nalçakan, Taşacak Bu Deniz’in setine konuk oyuncu olarak dahil oldu. Başarılı isim reyting listelerinde de zirvede yer alan Taşacak Bu Deniz’e dahil olmasıyla dikkatleri üzerine çekerken, setten ilk kareleri gündem oldu.

Onedio’nun haberine göre, en son Rüya Gibi dizisiyle izleyici karşısına çıkan Celil Nalçakan, dizisinin final yapmasıyla gündemde yer alıyordu. Ancak kısa süre önce Taşacak Bu Deniz dizisine konuk oyuncu olarak dahil olmasıyla dikkatleri üzerine çekti. Setten il karesi paylaşılan ismin Taşacak Bu Deniz’deki rolü merakla araştırılıyor.

Deniz Baysal (Esme) ve Ulaş Tuna Astepe (Adil) başrollerinde oynadıkları dizi de rol alan Celil Nalçakan, başrol isimleriyle birlikte bir sahnesinin çekildiği kare merakları artırırken, oyuncunun oynayacağı karakter araştırılmaya başlandı.

Celil Nalçakan’ın Taşacak Bu Deniz’in hikayesine nasıl bir katkı katacağı merak konusu olurken, başarılı oyuncunun rolü teni bölümde netlik kazanacak. Celil Nalçakan, Taşacak Bu Deniz dizisinin ilerleyen bölümlerinde diziye dahil olacağı ifade edilirken oynayacağı karakterin adı belli oldu.

Ünlü oyuncu Celil Nalçakan, Timur Volkov olarak diziye dahil oluyor. Timur Volkov, uluslararası iş dünyasında önemli isimler arasında yer alıyor. Ayrıca sadece ticaret olarak değil, dizi de görünmeyen güçleri kontrol eden stratejik bir konum da duracak.

Şirin’in oğluna kavuşmak için Eleni’yi kaçırması, herkesin hayatında büyük sorunlara yol açar. Esme, kızını bir daha kaybetme korkusuyla yüzleşir. Adil ise Niko’dan duyduklarıyla aklını kaybetme noktasına gelir. Adil, Eleni’yi kurtarmak için elinden geleni yapmaya çalışır. Mantığı ona başka bir gerçeği verse de o kalbini dinler ve Eleni’den vazgeçmez.

Şerif’le takası kabul eden Adil, esmeden tam da 20 yıllık sırrı öğreneceği sırada Hicran’ın gizlice Şerif’e silah vermesiyle, sır tekrardan sessizliğe gömülür. Ancak Esme bu sefer kafasına koyduğunu yapacak gerçekleri Adil’e anlatacaktır.