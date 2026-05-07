Berk Ali Çatal Altı Üstü İstanbul kadrosuna dahil oldu! Oyuncu Uzay rolüyle Emir'in rakibi olacak

Berk Ali Çatal, yeni projeyle ekranlara geri dönüyor. Oyuncu, Altı Üstü İstanbul dizisine dahil olarak Uzay karakterini oynayacak. Hikâyeye yeni bir soluk getirecek olan Uzay, dizide Emir karakterinin güçlü rakibi olarak konumlanacak. Yapım ekibinden edinilen bilgilere göre, yeni karakterin gelişiyle birlikte dizide dengelerin tamamen değişmesi bekleniyor. Emir ve Uzay arasındaki rekabetin hikâyeye yeni bir gerilim katacağı konuşulurken, izleyiciler bu karşılaşmanın nasıl gelişeceğini merakla bekliyor. Peki, Altı Üstü İstanbul’un Uzay’ı Berk Ali Çatal kimdir?

Özetle

BERK ALİ ÇATAL ALTI ÜSTÜ İSTANBUL DİZİSİNDE

Altı Üstü İstanbul dizisi için hazırlıklar hız kazanırken kadroya dikkat çeken bir isim daha dahil oldu. NTC Medya’nın atv için çekeceği yapımın 15 Mayıs’ta sete çıkacağı öğrenildi. Yönetmen koltuğunda Müge Uğurlar otururken, dizinin senaryosunu Yekta Torun ve Hilal Yıldız kaleme alıyor.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, kadroya son olarak genç kuşağın başarılı oyuncularından Berk Ali Çatal dahil oldu. Çatal, dizide Uzay karakteriyle izleyici karşısına çıkacak ve hikâyede Emir karakterinin güçlü rakiplerinden biri olarak yer alacak. Yeni karakterin gelişiyle birlikte dizide dengelerin değişeceği ve hikâyeye farklı bir dinamizm katılacağı konuşuluyor.

Yapım ekibi oyuncu kadrosunu güçlendirmeye devam ederken, dizinin çekim öncesi hazırlık süreci de yoğun şekilde sürüyor. Altı Üstü İstanbul’un güçlü hikâyesi ve genç kadrosuyla sezonun dikkat çeken projelerinden biri olması bekleniyor. İzleyiciler şimdiden dizinin yayın tarihi ve karakterlerin hikâyedeki rollerini merak etmeye başladı.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU

Rahimcan Kapkap (Emir), İlker Aksum(Bayram), Öykü Gürman (Fahriye), Berk Ali Çatal (Uzay) ve Kaan Çakır (Galip), Sacide Taşaner (Pamuk), Yüsra Geyik (Nihal) ve Cem Söküt (Şeker İbo) başlıca rolleri paylaşıyor.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL’UN UZAY’I BERK ALİ ÇATAL KİMDİR?

Berk Ali Çatal, 4 Mart 1995 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Oyunculuk kariyerine genç yaşlarda adım atan Çatal, eğitimini Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü’nde tamamlayarak sahne sanatları alanında akademik bir temel oluşturmuştur.

Balık burcu olan başarılı oyuncu, duygusal ve disiplinli yapısıyla dikkat çekmektedir. 1.84 metre boyunda olan Çatal, fiziksel özellikleri ve ekran enerjisiyle de yapımcıların ilgisini çeken isimler arasında yer almaktadır. Futbol tutkusuyla da bilinen oyuncu, aynı zamanda Fenerbahçe taraftarıdır. Bu yönüyle spor dünyasına olan ilgisini de sık sık dile getirmektedir.

2026 yılı itibarıyla 31 yaşında olan Berk Ali Çatal, kariyerinde farklı dizi projeleriyle adını duyurmaya devam etmektedir. Genç kuşağın dikkat çeken oyuncularından biri olarak gösterilen Çatal, hem tiyatro kökeni hem de ekran performansıyla televizyon dünyasında istikrarlı bir yükseliş sergilemektedir. Son dönemde yer aldığı projelerle adından söz ettiren oyuncunun, yeni yapımlarla ekranlarda daha sık görülmesi beklenmektedir.