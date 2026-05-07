Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Medya
Avatar
Editor
 | Funda Aydın

Berk Ali Çatal Altı Üstü İstanbul kadrosuna dahil oldu! Oyuncu Uzay rolüyle Emir'in rakibi olacak

Başarılı oyuncu Berk Ali Çatal, Altı Üstü İstanbul dizisinin kadrosuna dahil oldu. Yeni sezonda Uzay karakteriyle izleyici karşısına çıkacak olan Çatal, dizide Emir karakterinin en güçlü rakiplerinden biri olacak. Yapım ekibinden gelen bilgiye göre yeni karakter, hikâyeye farklı bir dinamizm katacak ve dengeleri değiştirecek. Dizinin hayranları şimdiden Uzay karakterinin hikâyedeki etkisini merak etmeye başladı. Peki, Altı Üstü İstanbul’un Uzay’ı Berk Ali Çatal kimdir?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Berk Ali Çatal Altı Üstü İstanbul kadrosuna dahil oldu! Oyuncu Uzay rolüyle Emir'in rakibi olacak
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
07.05.2026
saat ikonu 22:29
|
GÜNCELLEME:
07.05.2026
saat ikonu 22:32

, yeni projeyle ekranlara geri dönüyor. Oyuncu, dizisine dahil olarak Uzay karakterini oynayacak. Hikâyeye yeni bir soluk getirecek olan Uzay, dizide Emir karakterinin güçlü rakibi olarak konumlanacak. Yapım ekibinden edinilen bilgilere göre, yeni karakterin gelişiyle birlikte dizide dengelerin tamamen değişmesi bekleniyor. Emir ve Uzay arasındaki rekabetin hikâyeye yeni bir gerilim katacağı konuşulurken, izleyiciler bu karşılaşmanın nasıl gelişeceğini merakla bekliyor. Peki, Altı Üstü İstanbul’un Uzay’ı Berk Ali Çatal kimdir?

HABERİN ÖZETİ

Berk Ali Çatal Altı Üstü İstanbul kadrosuna dahil oldu! Oyuncu Uzay rolüyle Emir'in rakibi olacak

Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
Berk Ali Çatal, Altı Üstü İstanbul dizisinde Uzay karakteriyle ekranlara dönüyor.
Berk Ali Çatal, Altı Üstü İstanbul dizisinde Emir karakterinin rakibi olacak Uzay karakterini canlandıracak.
Dizinin yapımcılığını NTC Medya üstleniyor ve 15 Mayıs'ta sete çıkacağı öğrenildi.
Yönetmen koltuğunda Müge Uğurlar, senaryosunda ise Yekta Torun ve Hilal Yıldız bulunuyor.
Dizinin oyuncu kadrosunda Rahimcan Kapkap, İlker Aksum, Öykü Gürman, Berk Ali Çatal, Kaan Çakır, Sacide Taşaner, Yüsra Geyik ve Cem Söküt yer alıyor.
Berk Ali Çatal, 4 Mart 1995 İstanbul doğumlu, Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunudur.
Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.

BERK ALİ ÇATAL ALTI ÜSTÜ İSTANBUL DİZİSİNDE

Altı Üstü İstanbul dizisi için hazırlıklar hız kazanırken kadroya dikkat çeken bir isim daha dahil oldu. NTC Medya’nın atv için çekeceği yapımın 15 Mayıs’ta sete çıkacağı öğrenildi. Yönetmen koltuğunda Müge Uğurlar otururken, dizinin senaryosunu Yekta Torun ve Hilal Yıldız kaleme alıyor.

Berk Ali Çatal Altı Üstü İstanbul kadrosuna dahil oldu! Oyuncu Uzay rolüyle Emir'in rakibi olacak

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, kadroya son olarak genç kuşağın başarılı oyuncularından Berk Ali Çatal dahil oldu. Çatal, dizide Uzay karakteriyle izleyici karşısına çıkacak ve hikâyede Emir karakterinin güçlü rakiplerinden biri olarak yer alacak. Yeni karakterin gelişiyle birlikte dizide dengelerin değişeceği ve hikâyeye farklı bir dinamizm katılacağı konuşuluyor.

Berk Ali Çatal Altı Üstü İstanbul kadrosuna dahil oldu! Oyuncu Uzay rolüyle Emir'in rakibi olacak

Yapım ekibi oyuncu kadrosunu güçlendirmeye devam ederken, dizinin çekim öncesi hazırlık süreci de yoğun şekilde sürüyor. Altı Üstü İstanbul’un güçlü hikâyesi ve genç kadrosuyla sezonun dikkat çeken projelerinden biri olması bekleniyor. İzleyiciler şimdiden dizinin yayın tarihi ve karakterlerin hikâyedeki rollerini merak etmeye başladı.

Berk Ali Çatal Altı Üstü İstanbul kadrosuna dahil oldu! Oyuncu Uzay rolüyle Emir'in rakibi olacak

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU

Rahimcan Kapkap (Emir), İlker Aksum(Bayram), Öykü Gürman (Fahriye), Berk Ali Çatal (Uzay) ve Kaan Çakır (Galip), Sacide Taşaner (Pamuk), Yüsra Geyik (Nihal) ve Cem Söküt (Şeker İbo) başlıca rolleri paylaşıyor.

Berk Ali Çatal Altı Üstü İstanbul kadrosuna dahil oldu! Oyuncu Uzay rolüyle Emir'in rakibi olacak

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL’UN UZAY’I BERK ALİ ÇATAL KİMDİR?

Berk Ali Çatal, 4 Mart 1995 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Oyunculuk kariyerine genç yaşlarda adım atan Çatal, eğitimini Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü’nde tamamlayarak sahne sanatları alanında akademik bir temel oluşturmuştur.

Berk Ali Çatal Altı Üstü İstanbul kadrosuna dahil oldu! Oyuncu Uzay rolüyle Emir'in rakibi olacak

Balık burcu olan başarılı oyuncu, duygusal ve disiplinli yapısıyla dikkat çekmektedir. 1.84 metre boyunda olan Çatal, fiziksel özellikleri ve ekran enerjisiyle de yapımcıların ilgisini çeken isimler arasında yer almaktadır. Futbol tutkusuyla da bilinen oyuncu, aynı zamanda Fenerbahçe taraftarıdır. Bu yönüyle spor dünyasına olan ilgisini de sık sık dile getirmektedir.

Berk Ali Çatal Altı Üstü İstanbul kadrosuna dahil oldu! Oyuncu Uzay rolüyle Emir'in rakibi olacak

2026 yılı itibarıyla 31 yaşında olan Berk Ali Çatal, kariyerinde farklı dizi projeleriyle adını duyurmaya devam etmektedir. Genç kuşağın dikkat çeken oyuncularından biri olarak gösterilen Çatal, hem tiyatro kökeni hem de ekran performansıyla televizyon dünyasında istikrarlı bir yükseliş sergilemektedir. Son dönemde yer aldığı projelerle adından söz ettiren oyuncunun, yeni yapımlarla ekranlarda daha sık görülmesi beklenmektedir.

ETİKETLER
#berk ali çatal
#Dizi oyuncuları
#Yeni Proje
#Altı Üstü İstanbul
#Uzay Karakteri
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.