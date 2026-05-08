Cuma günlerinin en çok izlenen yapımlarından biri olan Taşacak Bu Deniz, heyecanlı sahneleriyle izleyicinin dikkatini çekmeye devam ediyor. 20 yıllık sırrın ortaya çıkıp çıkmayacağı merak edilirken Oruç ve İso’nun abisi Fatih Furtuna, diziye dahil edildi. Fatih Furtuna diziye dahil edilince karakteri oynayacak oyuncu da merakla araştırılmaya başlandı. Hatta birçok ünlü isim sosyal medyada konuşulsa da Fatih Furtuna’nın kim olacağı henüz belli değilken ünlü oyuncu Engin Öztürk’ten herkesi şaşırtan hamle geldi. Engin Öztürk, sosyal medyasından Taşacak Bu Deniz dizisinin oyuncu kadrosunu ve yapım kadrosunu takibe aldı. Peki, Engin Öztürk Taşacak Bu Deniz’in Fatih Furtuna’sı mı oluyor? İşte detaylar…

Özetle

HABERİN ÖZETİ Engin Öztürk’ten şaşırtan hamle! Taşacak Bu Deniz’in Fatih Furtuna’sı mı oluyor? TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz'e yeni dahil olacak Fatih Furtuna karakterini kimin canlandıracağı merak edilirken, ünlü oyuncu Engin Öztürk'ün dizi ekibini takibe alması iddiaları güçlendirdi. Taşacak Bu Deniz dizisine Oruç ve İso'nun abisi Fatih Furtuna karakteri dahil edildi. Fatih Furtuna karakterini kimin oynayacağı merak konusu olurken, daha önce Erhan Vurdem, Burak Tozkoparan ve Ümit Kantarcılar'ın isimleri geçmişti. Ünlü oyuncu Engin Öztürk, sosyal medya hesabından Taşacak Bu Deniz'in oyuncu kadrosunu ve yapım ekibini takibe aldı. Engin Öztürk'ün bu hamlesi, Fatih Furtuna rolü için kendisinin düşünüldüğü yönünde spekülasyonlara yol açtı. Ancak konuyla ilgili ne yapım ekibinden ne de Engin Öztürk'ten resmi bir açıklama gelmedi.

ENGİN ÖZTÜRK’TEN ŞAŞIRTAN HAMLE!

TRT 1 ekranlarının fenomen dizisi Taşacak Bu Deniz, heyecanlı bölümleriyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. 20 yıllık sırrın ortaya çıkıp çıkmayacağı merak edilirken, konusu kadar karakterleriyle de oldukça gündem oluyor. Özellikle de sosyal medyada karakterlerle ilgili paylaşımlar kısa sürede dikkat çekiyor.

Son bölümlerde ortaya çıkan Fatih Furtuna kimin oynayacağıyla merak edilirken ünlü oyuncu Engin Öztürk’ten herkesi şaşırtan hamle geldi. Ünlü oyuncu Engin Öztürk kendi sosyal medya hesabından Taşacak Bu Deniz’in oyuncularını ve yapım ekibi takibe almasının ardından sosyal medyada gündem oldu.

Engin Öztürk’ün bu hamlesi karşısında sosyal medya kullanıcılarının bazıları Fatih Furtuna rolü için olduğunu iddia ederken kimi kullanıcı da Taşacak Bu Deniz’in oyuncularını takibe almasının çok eskilere dayandığını iddia etti.

TAŞACAK BU DENİZ’İN FATİH FURTUNA’SI MI OLUYOR?

TRT 1’in sevilen ve fenomen yapımlarından biri olan Taşacak Bu Deniz, heyecanlı bölümleriyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Özellikle de son bölümde Eleni’nin kaçırılması izleyiciyi ekran başına kilitledi.

Dizinin konusu kadar oyuncuların oynadığı karakterler de dikkat çekiyor. Özellikle de Fatih Furtuna karakterini oynayacak oyuncu oldukça çok konuşuluyor. Son bölümlerde sıklıkla adı geçmeye başlayan Fatih Furtuna için birçok ünlü isim adı geçerken izleyiciler büyük merakla kimin olacağını takip ediliyor.

Daha önceleri Ern Vurdem, Burak Tozkoparan ve Ümit Kantarcılar’ın adı sıklıkla gündeme gelirken, başarılı oyuncu Engin Öztürk’ün sosyal medyasından yaptığı hamle dikkat çekti. Engin Öztürk’ün Taşacak Bu Deniz’in oyuncularını takip etmeye başlaması, Fatih Furtuna rolü için Engin Öztürk’ün olduğu iddiasını da gündeme getirdi.

Ancak şimdilerde Engin Öztürk’ün bu hamlesi Taşacak Bu Deniz’in Fatih Furtuna’sı olacağı yönündeki söylentileri ortaya çıkartırken konu hakkında ne yapım ne de Engin Öztürk’ten açıklama gelmedi.