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Avatar
Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 16:51
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 17:07

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, yasa dışı bahis operasyonlarının 9 aylık bilançosunu açıkladı

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, sosyal medya hesabından 9 ayda 81 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonlarının bilançosunu açıkladı.

Avatar
Editor
 Murat Makas
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Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, yasa dışı bahis operasyonlarının 9 aylık bilançosunu açıkladı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 16:51
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 17:07

Sayın , Türkiye'nin 81 ilinde gerçekleştirilen bahis operasyonlarına ilişkin sosyal medyadan açıklama yaptı.

HABERİN ÖZETİ

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, yasa dışı bahis operasyonlarının 9 aylık bilançosunu açıkladı

Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, 9 ayda 81 ilde gerçekleştirilen 901 operasyonla yasa dışı bahisle mücadele kapsamında önemli adımlar atıldığını ve büyük miktarda işlem hacminin tespit edildiğini açıkladı.
Şubat-Kasım 2026 döneminde 81 ilde 901 operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonlar sonucunda 15.710 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Bu şüphelilerden 5.949'u tutuklandı, 3.570'i hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.
Yasa dışı bahis yapılanmalarına yönelik mali incelemelerde 2,63 trilyon TL, 9,08 milyar dolar ve 3,49 milyon avro tutarında işlem hacmi tespit edildi.
Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.

Akın Gürlek, "Yasa dışı bahisle mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. 9 ayda 81 ilimizde gerçekleştirdiğimiz 901 operasyonla suç ağlarının üzerine gidiyor, finansal kaynaklarının izini sürüyoruz!  15.710 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. 5.949 şüpheli tutuklandı. 3.570 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı" dedi.

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, yasa dışı bahis operasyonlarının 9 aylık bilançosunu açıkladı

9 AYLIK BİLANÇO

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, yasa dışı bahisle mücadelenin sonuçlarını şu şekilde açıkladı:

Yasa dışı bahisle mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. 9 ayda 81 ilimizde gerçekleştirdiğimiz 901 operasyonla suç ağlarının üzerine gidiyor, finansal kaynaklarının izini sürüyoruz!

Yasa dışı bahis, yalnızca hukuka aykırı bir faaliyet değil; toplumun huzurunu bozan, aileleri mağdur eden ve suç örgütlerinin faaliyetlerini besleyen ciddi bir tehdittir.

Bu tehdide karşı mücadelemizi yalnızca sahada değil, suç yapılanmalarının bütün bağlantılarını ve yasa dışı kazançlarını araştırarak da kararlılıkla sürdürüyoruz.

Örgütlü, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda; Cumhuriyet Başsavcılıklarımız, Emniyet ve Jandarma teşkilatlarımız, ve ilgili bütün kurumlarımızın iş birliğiyle Şubat–4 Kasım 2026 döneminde, 81 ilimizde yürütülen adli soruşturmalar kapsamında;

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, yasa dışı bahis operasyonlarının 9 aylık bilançosunu açıkladı

- 901 operasyon gerçekleştirildi.
- 15.710 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
- 5.949 şüpheli tutuklandı.
- 3.570 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

https://x.com/abakingurlek/status/2117975025038835871

KESİLEN PARA CEZALARI

Mücadelemiz, yasa dışı bahis organizasyonlarıyla sınırlı kalmadı. Bu yapılanmalara yönelik yürütülen mali incelemelerde:

- 2,63 trilyon TL
- 9,08 milyar dolar
- 3,49 milyon avro tutarında işlem hacmi tespit edildi.

Yasa dışı bahis şebekeleri şunu iyi bilsin: Hiçbir suç yapılanması, faaliyetlerini ve suçtan elde ettiği kazancın izini gizlemeyecek ve adaletten kaçamayacaktır!

Yasa dışı bahis ağlarının ortaya çıkarılması ve sorumluların adalet önüne çıkarılması için bütün kurumlarımızla koordinasyon içinde mücadelemizi sürdüreceğiz.

Bu mücadelede büyük bir özveriyle görev yapan Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza, Emniyet ve Jandarma teşkilatlarımıza, MASAK'a ve emeği geçen bütün kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum.

Milletimizin huzurunu ve güvenliğini tehdit eden, yasa dışı bahis üzerinden haksız kazanç sağlayan hiçbir suç yapılanmasına geçit vermeyecek, suçun da suçlunun da peşini bırakmayacağız!

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, yasa dışı bahis operasyonlarının 9 aylık bilançosunu açıkladı

 

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#MASAK
#Akın Gürlek
#adalet bakanı
#Emniyet Teşkilatı
#Cumhuriyet Başsavcılıkları
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