CANLI MAÇ ANLATIMI | Celtic ile Beşiktaş Avrupa Ligi'nde karşılaşıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde 2026-2027 sezonu heyecanı sürüyor. Futbolseverlerin keyifle takip ettiği Avrupa Ligi'nde lig aşamasında 4. hafta maçları oynanıyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Beşiktaş, dev organizasyondaki 4. hafta maçında deplasmanda İskoçya temsilcisi Celtic'e konuk oluyor. Celtic Park'ta oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak müsabakayı Alman hakem Sascha Stegemann yönetecek.

AVRUPA'DA 268. KARŞILAŞMA

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Celtic ile mücadele edecek Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 268. karşılaşmasına çıkacak. Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 267 müsabakanın 104'ünden galip ayrıldı. Söz konusu mücadelelerin 51'inde rakipleriyle berabere kalan Beşiktaş, 112 müsabakada ise mağlup oldu. Avrupa macerasında 365 gol sevinci yaşayan siyah-beyazlılar, kalesinde 401 gol gördü.

BEŞİKTAŞ'IN SON DURUMU

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde ilk hafta maçında sahasında karşılaştığı Marsilya'yı 4-1, 2. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Hoffenheim'ı 3-2 mağlup etmişti. Beşiktaş, 3. hafta maçında ise sahasında karşılaştığı Crystal Palace ile 2-2 berabere kalmıştı. Siyah-beyazlıların Avrupa Ligi'nde 7 puanı bulunuyor.

Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı 10 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Siyah-beyazlılar bu maçlarda 20 gol atarken kalesinde ise 12 gol gördü. Topladığı 19 puanla ligde 4. sırada bulunan Beşiktaş, son maçında deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalmıştı.

CELTIC'İN SON DURUMU

Matin O'Neill yönetimindeki Celtic, Avrupa Ligi'nde ilk hafta maçında sahasında ağırladığı Ferencvaros'a 3-1, 2. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Benfica'ya 4-1, 3. hafta maçında ise sahasında konuk ettiği Celta Vigo'ya 2-1 mağlup olmuştu. İskoçya ekibinin Avrupa Ligi'nde henüz puanı bulunmuyor.

Celtic, İskoçya Ligi'nde oynadığı 12 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Celtic, bu maçlarda 27 gol atarken kalesinde ise 10 gol gördü. Topladığı 28 puanla ligde liderlik koltuğunda oturan Celtic, son maçında deplasmanda karşılaştığı Falkirk'e 2-0 mağlup olmuştu.

MUHTEMEL 11'LER

Celtic: Johnstone, Donovan, Carter-Vickers, Scales, Tierney, McGregor, Baur, Nygren, Hassan, Osmand, Duran

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Ndidi, Olaitan, Cerny, Trossard, Vlahovic

CELTIC - BEŞİKTAŞ CANLI MAÇ ANLATIMI

Celtic-Beşiktaş karşılaşmasından önemli dakikalar maçın başlamasıyla birlikte haberimizde olacak.