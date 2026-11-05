CANLI MAÇ ANLATIMI | Celtic ile Beşiktaş Avrupa Ligi'nde karşılaşıyor

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
UEFA Avrupa Ligi'nde 2026-2027 sezonu heyecanı sürüyor. Futbolseverlerin keyifle takip ettiği Avrupa Ligi'nde lig aşamasında 4. hafta maçları oynanıyor.
UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Beşiktaş, dev organizasyondaki 4. hafta maçında deplasmanda İskoçya temsilcisi Celtic'e konuk oluyor. Celtic Park'ta oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak müsabakayı Alman hakem Sascha Stegemann yönetecek.
UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Celtic ile mücadele edecek Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 268. karşılaşmasına çıkacak. Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 267 müsabakanın 104'ünden galip ayrıldı. Söz konusu mücadelelerin 51'inde rakipleriyle berabere kalan Beşiktaş, 112 müsabakada ise mağlup oldu. Avrupa macerasında 365 gol sevinci yaşayan siyah-beyazlılar, kalesinde 401 gol gördü.
Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde ilk hafta maçında sahasında karşılaştığı Marsilya'yı 4-1, 2. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Hoffenheim'ı 3-2 mağlup etmişti. Beşiktaş, 3. hafta maçında ise sahasında karşılaştığı Crystal Palace ile 2-2 berabere kalmıştı. Siyah-beyazlıların Avrupa Ligi'nde 7 puanı bulunuyor.
Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı 10 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Siyah-beyazlılar bu maçlarda 20 gol atarken kalesinde ise 12 gol gördü. Topladığı 19 puanla ligde 4. sırada bulunan Beşiktaş, son maçında deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalmıştı.
Matin O'Neill yönetimindeki Celtic, Avrupa Ligi'nde ilk hafta maçında sahasında ağırladığı Ferencvaros'a 3-1, 2. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Benfica'ya 4-1, 3. hafta maçında ise sahasında konuk ettiği Celta Vigo'ya 2-1 mağlup olmuştu. İskoçya ekibinin Avrupa Ligi'nde henüz puanı bulunmuyor.
Celtic, İskoçya Ligi'nde oynadığı 12 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Celtic, bu maçlarda 27 gol atarken kalesinde ise 10 gol gördü. Topladığı 28 puanla ligde liderlik koltuğunda oturan Celtic, son maçında deplasmanda karşılaştığı Falkirk'e 2-0 mağlup olmuştu.
Celtic: Johnstone, Donovan, Carter-Vickers, Scales, Tierney, McGregor, Baur, Nygren, Hassan, Osmand, Duran
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Ndidi, Olaitan, Cerny, Trossard, Vlahovic
Celtic-Beşiktaş karşılaşmasından önemli dakikalar maçın başlamasıyla birlikte haberimizde olacak.