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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 14:32
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 15:00

Bakan Kurum Pendik'te Kentsel Dönüşüm müjdesini verdi: İndirimi yüzde 60'a çıkarıyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Konut ve İşyeri Kura Çekim Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Pendik'te çeşitli Kentsel Dönüşüm projelerinden bahseden Murat Kurum, buradaki sözleşme gereği maliyetlerden yüzde 40 indirimin yüzde 60'a çıkarıldığının müjdesini verdi.

Avatar
Editor
 Murat Makas
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KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 14:32
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 15:00

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Pendik'te projeleriyle ilgili açıklama yaptı. Bakan Murat Kurum, depreme karşı kentsel dönüşüm vurgusu yaparak ''Evini dönüştürmek isteyenlere büyük kaynak sağlıyoruz'' dedi.

HABERİN ÖZETİ

Bakan Kurum Pendik'te Kentsel Dönüşüm müjdesini verdi: İndirimi yüzde 60'a çıkarıyoruz

Bilgi Okunma süresi 13 saniyeye düşürüldü.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, görevin deprem gelmeden önce hazır olmak olduğunu ve çözümün kentsel dönüşüm olduğunu belirtti.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıklamalarda bulunuyor.
Görevin deprem gelmeden önce hazır olmak olduğu belirtildi.
Bunun çözümü olarak kentsel dönüşüm gösterildi.
Bilgi Okunma süresi 13 saniyeye düşürüldü.
Bakan Kurum Pendik'te Kentsel Dönüşüm müjdesini verdi: İndirimi yüzde 60'a çıkarıyoruz

DEPREME KARŞI KENTSEL DÖNÜŞÜM

Bakan Murat Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar:

Bizim görevimiz deprem gelmeden önce hazır olmaktır. Bunun çözümü kentsel dönüşümdür. Bu bilinçle şu anda yaptığımız her iki kentsel dönüşüm projesinden bir tanesini aziz İstanbul'umuzda gerçekleştiriyoruz. İstanbul'da bugüne kadar 1.298.000 yuvanın dönüşümünü tamamladık. Ve yine 291 bin bağımsız bölümde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle bu noktada vatandaşımızın desteği çok önemli. Üzülerek ifade etmek gerekir ki devletin gayretini burada, milletin mutluluğunu bir türlü hazmedemeyen bir kesim var. Biz hizmet ediyoruz.

Bu projemizle evini dönüştürmek isteyenlere büyük bir kaynak sağlıyoruz. Bugün sadece yarısı bizden kampanyası kapsamında yürüttüğümüz dönüşüm konutları sayısı 545 bine ulaştı. 545 bin bağımsız bölüm şu an İstanbul'un 39 ilçesinde hemen hemen her bir mahallesinde bu projeden faydalanıyor. Yani sadece bu projeyle İstanbul'da 2 milyondan fazla vatandaşımızı gönderiyoruz. yuvalara kavuşturmuş olacağız. Tabii talep bu kadar büyük olunca bize de düşen aslında bu kampanyayı devam ettirmekti. Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettik.

Bakan Kurum Pendik'te Kentsel Dönüşüm müjdesini verdi: İndirimi yüzde 60'a çıkarıyoruz

AVRUPA ÜLKESİ BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR ALANDA KONUT İNŞASI

Normalde bu sene bitecek desteği hiçbir vatandaşımız bu büyük destekten mahrum kalmasın diyerek süresini otuz bir Aralık 2027 tarihine kadar uzatıyoruz. Ben bu vesileyle bir kez daha bütün İstanbullu kardeşlerime seslenmek istiyorum. Binanızın güvenliğinden şüphe ediyorsanız hiç beklemeyin. Komşularınızla, oradaki dostlarınızla konuşun, uzlaşın ve devletimizin sunduğu bu tarihi imkandan faydalanın. Bir an önce afetin izlerini sileceğiz ve vatandaşlarımıza hızlı bir şekilde evlerini, işyerlerini, konutlarını teslim edeceğiz dedik. 15. gün ilk temelleri attık. 45. günde orada ilk köy konutlarımızı teslim ettik. Saatte 23 günde 550 konut ürettik ve 2 yıl gibi kısa bir zamanda bir Avrupa ülkesi büyüklüğündeki alanda tam 455 bin konutu bitirdik.

Bunun yanı sıra İstanbul'da bir ikiye imza atarak kiralık konut uygulamamızı başlattık. TOKİ'mizin ev sahibi olacağı konutlarımız için başvurularımızı aldık ve inşallah önümüzdeki ay ilk bin yetmiş bir konutumuzun anahtarlarını hak sahibi kardeşlerimize 10 bin liradan başlayan kiralarla teslim edeceğiz. Ve on iki içemizde toplamda 15 bin konutu söz verdiğimiz gibi kiralayacağız.

ANTALYA'DAKİ ZİRVE

Antalya'da dünyayı ağırlayacağımız iklim zirvesinden de bahsetmek istiyorum. Tabii çok önemli bir zirve, Antalya'da dünyanın en büyük iklim zirvesi olan COP31'e ev sahipliği yapacağız. 102 devlet ve hükümet başkanı, 300'den fazla bakan Antalya'ya gelecek, Türkiye'ye gelecek ve bu kapsamda 1,5 milyon ziyaretçiyi Antalya'da ağırlayacağız.

Bakan Kurum Pendik'te Kentsel Dönüşüm müjdesini verdi: İndirimi yüzde 60'a çıkarıyoruz

İNDİRİM YÜZDE 60 OLDU

Tüm misafirperverliğimizle konutlarımıza orada eşlik edecek ülkemizin her anlamdaki tecrübesini, birikimini, işte deprem bölgesindeki hikayesini 25 yıldır 81 ilimizde 780.000 kilometre kare vatan toprağında yaptığımız eserlerimizi ve Cumhurbaşkanımızın her fırsatta barıştan yana olan diplomasisiyle bu tecrübeyi birleştirecek ve tüm dünyaya bir kez daha ilham kaynağı olacağız. Ben hepinizi aynı zamanda bir festival tadında geçecek olan bu zirveye davet ediyorum. buradaki kentsel dönüşüm projesiyle ilgili de sizlere bir müjde vermek istiyorum. Tabii 2023 yılında tüm engellemelere rağmen biz bu projeyi yapacağız dedik ve sağ olsun Pendik Belediye Başkanımızla birlikte sizlerin daha güvenli, daha huzurlu bir şehirde, konutlarda, evlerde yaşamanız için bu iradeyi ortaya koyduk ve o günden sonra da kararlılıkla projemizi yürüttük. Evet depremler olduğu bu süreçte birçok sıkıntılar yaşadık ama hamdolsun sözümüzü bugün tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ve şunu ifade etmek istiyorum. Buradaki buradaki gecikmeden kaynaklı hiçbir ilave maliyeti vatandaşımıza getirmeyeceğiz. Bunu başta söyleyeyim. Biliyorsunuz sözleşme gereği maliyetlerden yüzde 40 indirim yapacaktık ve kalanında vatandaşlarımız 180 ay vadede ödeyeceklerdi. Bu gecikmeden kaynaklı indirimi yüzde 60'a çıkarıyoruz. Şu an maliyetlerden vatandaşımızın ödemesi gereken tutar normalde 2.500.000 liraydı. Biz ortalama 1.900.000 liraya borçlanmayı düşürüyoruz.

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#murat kurum
#kentsel dönüşüm
#Çevre Şehircilik Ve Iklim Değişikliği Bakanlığı
#Ekonomi
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