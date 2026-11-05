CANLI MAÇ ANLATIMI | Trabzonspor ile Freiburg Konferans Ligi'nde karşılaşıyor

UEFA Konferans Ligi'nde 2026-2027 sezonu heyecanı sürüyor. Futbolseverlerin keyifle takip ettiği Konferans Ligi'nde lig aşamasında 3. hafta maçları oynanıyor.

UEFA Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Trabzonspor, dev organizasyondaki 3. hafta maçında Trabzon'da Almanya temsilcisi Freiburg'u ağırlıyor. Papara Park'ta oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak müsabakayı Estonya Futbol Federasyonundan Kristo Tohver yönetecek.

AVRUPA'DA 160. KARŞILAŞMA

UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında Freiburg ile mücadele edecek Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 160. karşılaşmasına çıkacak. Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 159 müsabakanın 59'undan galibiyetle ayrıldı. 62 karşılaşmada mağlup olan Karadeniz ekibi, 39 kez de rakipleriyle berabere kaldı. Bordo-mavililer, bu müsabakalarda 200 gol atarken kalesinde 216 gol gördü.

TRABZONSPOR'UN SON DURUMU

Thomas Reis yönetimindeki Trabzonspor, Konferans Ligi'nde ilk hafta maçında deplasmanda karşılaştığı KuPS Kuopio'yu 4-2 mağlup etmişti. Bordo-mavililer, 2. hafta maçında ise sahasında ağırladığı Hearts'ı 2-0'lık skorla geçmişti. Trabzonspor, Konferans Ligi'nde 6 puanla 4. sırada yer alıyor

Trabzonspor, Süper Lig'de oynadığı 10 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Bordo-mavililer bu maçlarda 24 gol atarken kalesinde ise 8 gol gördü. Topladığı 22 puanla ligde 3. sırada bulunan Trabzonspor, son maçında sahasında ağırladığı Gaziantep FK'yi 2-0 yenmişti.

FREIBURG'UN SON DURUMU

Julian Schuster yönetimindeki Freiburg, Konferans Ligi'nde ilk hafta maçında sahasında karşılaştığı Jablonec'i 3-2 mağlup etmişti. Alman ekibi 2. hafta maçında ise deplasmanda karşılaştığı Monaco'ya 3-0 mağlup olmuştu. Freiburg, Konferans Ligi'nde 3 puanla 18. sırada bulunuyor.

Freiburg, Bundesliga'da oynadığı 8 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Freiburg, bu maçlarda 18 gol atarken kalesinde ise 10 gol gördü. Topladığı 16 puanla ligde 3. sırada bulunan Freiburg, son maçında deplasmanda karşılaştığı Augsburg'u 2-1 yenmişti.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa Eskihellaç, Melih Kabasakal, Fabinho, Muçi, Salah, Saviolo, Onuachu

Freiburg: Backhaus, Kübler, Ginter, Lienhart, Makengo, Engelhardt, Eggestein, Suzuki, Beste, Scherhant, Matanovic

TRABZONSPOR - FREIBURG CANLI MAÇ ANLATIMI

Trabzonspor-Freiburg karşılaşmasından önemli dakikalar maçın başlamasıyla birlikte haberimizde olacak.