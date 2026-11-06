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Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 03:29
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 03:29

Afyonkarahisar’da 8 kişiyi katledip Eskişehir’e kaçan katil izini böyle kaybettirmeye çalışmış

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 8 kişiyi silahla katlettikten sonra gasp ettiği araçla Eskişehir'e kaçan 28 yaşındaki şüpheli Arif Sefa Ö., jandarma ve polisin ortak operasyonuyla yakalandı. Aracında pompalı tüfek bulunan katil zanlısının, gasp sırasında kendisini fark eden çobana soğukkanlılıkla "Feneri tutma, ben bu köylüyüm" diyerek zaman kazanmaya çalıştığı ortaya çıktı.

Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 03:29
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 03:29

’daki kan donduran olayın ardından Eskişehir istikametine kaçan Arif Sefa Ö., rotasını kırsalına çevirdi. Şüphelinin gasp ettiği ilk araç, Taşlık Mahallesi yakınlarında tarlalık alanda çamura saplandı. Aracı burada terk etmek zorunda kalan şüpheli, yaya olarak izini kaybettirmeye çalıştı. Bölgede kaçışını sürdüren şüpheli, Kuyucak Mahallesi’ne geçerek Recep Özçimen’e ait 26 NZ 187 plakalı hafif ticari aracı yeniden gasp etti. Jandarma ve polis ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda şüpheli, Kuyucak Mahallesi’nden fazla uzaklaşamadan Eskişehir-Afyonkarahisar yolu üzerinde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Olay yerinde ve kaçış güzergahında yapılan incelemelerde, şüphelinin kullandığı aracın sağ ön yolcu koltuğu üzerinde pompalı tüfek net bir şekilde yer aldı.

Afyonkarahisar’da 8 kişiyi katledip Eskişehir’e kaçan katil izini böyle kaybettirmeye çalışmış

KENDİSİNİ GÖREN ÇOBANA "BEN BU KÖYLÜYÜM" DEMİŞ

Gasp olayının gece saatlerinde Kuyucak Mahallesi’nde gerçekleştiği, mahalledeki bir çobanın karanlıkta hareketlilik sezip el feneri tutmasıyla şüpheliyle yüz yüze geldiği öğrenildi. Çobanın dikkatini dağıtmak ve şüphe çekmemek için oldukça soğukkanlı bir şekilde "Feneri tutma, ben bu köylüyüm" yalanını söyleyen şüphelinin, bu sayede kısa süreliğine zaman kazanmaya çalıştığı belirtildi.

Afyonkarahisar’da 8 kişiyi katledip Eskişehir’e kaçan katil izini böyle kaybettirmeye çalışmış

"ANAHTARI MİNDERİN ALTINA BIRAKMIŞ, NASIL BULDUYSA ALIP GİTMİŞ"

Aracı gasp edilen Recep Özçimen’in kardeşi Ethem Özçimen, yaşanan şoku anlattı. Köylerinde bugüne kadar böyle bir suçla hiç karşılaşmadıklarını belirten Ethem Özçimen, şu ifadeleri kullandı:

"Adam arabayı kapının önünden, yol üstünden almış götürmüş. Kardeşim misafirliğe oturmaya gitmiş ve aracın anahtarını minderin altına bırakmış. Daha önce köyümüzde böyle olaylar hiç olmamıştı. Adamı biz görmedik ama çoban görmüş. Çoban adama fener tutunca, o da 'Feneri tutma, ben bu köylüyüm' demiş. Nasıl bulduysa anahtarı bulmuş ve alıp gitmiş. Zaten kardeşim de hep anahtarı öyle bırakır."

Afyonkarahisar’da 8 kişiyi katledip Eskişehir’e kaçan katil izini böyle kaybettirmeye çalışmış
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ETİKETLER
#Afyonkarahisar
#seyitgazi
#Arif Sefa Ö
#Recep Özçimen
#Ethem Özçimen
#Gündem
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