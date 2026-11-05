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Editor
 | TGRT Haber
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 19:49
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 19:49

Afyon’da seri katil kim, yakalandı mı? Afyonkarahisar’da cinayet olayı!

Afyonkarahisar seri katil cinayet olayında son durum son dakika haberleri ile takip ediliyor. Afyon seri katil yakalandı mı son dakika, cinayetlerin nedeni merak ediliyor. Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde meydana gelen silahlı saldırılar Türkiye gündemine oturdu. Ayazini ve Kıyır köyleri başta olmak üzere üç farklı noktada yaşanan olaylarda, pompalı tüfekle vurulmuş 8 kişinin cansız bedeni bulundu. Saldırılarda ağır yaralanan 1 kişinin hastanedeki tedavisi devam ederken, olayın ardından bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı. Jandarma ekipleri ve ilgili birimler, Afyonkarahisar cinayet olayı kapsamında incelemelerini sürdürürken şüphelinin kimliğinin belirlenmesi için çalışma yürütüldü. Afyonkarahisar seri katil kim, yakalandı mı? Afyonkarahisar cinayetinde son durum…

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 TGRT Haber
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Afyon’da seri katil kim, yakalandı mı? Afyonkarahisar’da cinayet olayı!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 19:49
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 19:49

’ın İhsaniye ilçesinde üç farklı noktada meydana gelen silahlı saldırılarda 8 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı. Ayazini köyü ve Kıyır köyü mevkilerinde yaşanan olayların ardından jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı. Saldırılarda pompalı tüfek kullanıldığı belirlenirken, olayın ardından kaçan şüphelinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerine ulaşıldı. Şüphelinin fotoğrafı emniyet ve jandarma birimlerine dağıtılırken, Afyonkarahisar, Eskişehir ve Kütahya çevresinde geniş çaplı operasyon başlatıldı. Peki, Afyon seri katil kim, yakalandı mı? İşte ayrıntılar…

AFYON CİNAYET OLAYI SON DURUM

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde yaşanan silahlı saldırılarla ilgili gelişmeler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarın ardından başladı. Silahla yaralama ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, Ayazini köyü mevkisinde 3 kişinin pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybettiğini belirledi. Ekiplerin çevrede yaptığı incelemelerde Kıyır köyü mevkisinde de aynı şekilde öldürülmüş 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Bölgeye yakın başka bir noktada ise 2 kişinin daha hayatını kaybettiği tespit edildi. Üç farklı noktada gerçekleştirilen incelemeler sırasında olayın kapsamı genişlerken, ekipler çevrede güvenlik önlemlerini artırdı.

Afyon’da seri katil kim, yakalandı mı? Afyonkarahisar’da cinayet olayı!

Olay yerinde ağır yaralı halde bulunan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Ancak yaralılardan 1'inin yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmesi üzerine saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 8'e yükseldi. Diğer yaralının hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi. Jandarma ekipleri, olay yerlerinde incelemelerini sürdürürken hayatını kaybeden kişilerin kimliklerinin belirlenmesi için de çalışma başlattı. Saldırıların tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla adli soruşturma Afyonkarahisar koordinasyonunda yürütülüyor.

Afyon’da seri katil kim, yakalandı mı? Afyonkarahisar’da cinayet olayı!

Saldırıların ardından kaçan şüphelinin şehir dışından Afyonkarahisar'a geldiği tespit edildi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler üzerinden yürütülen çalışmalar sonucunda şahsın kimlik bilgileri belirlendi. Şüpheliye ait fotoğrafın emniyet ve jandarma birimlerine dağıtıldığı öğrenildi. Olay sonrasında Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinden Çifteler ilçesine giden yol üzerinde bir otomobili yağmalayarak kaçtığı bilgisine ulaşıldı. Kırmızı renkli hafif ticari araçla bölgeden uzaklaştığı ve Kütahya istikametine doğru ilerlediği belirlenen şüphelinin yakalanması için çevre illerde operasyon başlatıldı.

Afyon’da seri katil kim, yakalandı mı? Afyonkarahisar’da cinayet olayı!

Afyonkarahisar Valiliği de yaşanan saldırılarla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, silahlı saldırılarda 8 vatandaşın hayatını kaybettiği, 1 vatandaşın ise ağır yaralandığı bildirildi. Olayın ilk anından itibaren devletin ilgili kurumlarının koordinasyon içerisinde çalıştığı ve sürecin tüm yönleriyle aydınlatılması için gerekli işlemlerin titizlikle sürdürüldüğü belirtildi. Valilik, adli sürecin Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütüldüğünü kaydederek hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.

Afyon’da seri katil kim, yakalandı mı? Afyonkarahisar’da cinayet olayı!

AFYONKARAHİSAR SERİ KATİL KİM, ADI NE?

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde üç ayrı noktada yaşanan ve 8 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırılarla ilgili şüphelinin kimliğinin belirlendiği öğrenildi. Güvenlik güçlerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında şehir dışından geldiği tespit edilen şahsın güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı. Şüpheliye ait fotoğrafın da emniyet ve jandarma birimlerine dağıtıldığı bildirildi. Ancak paylaşılan bilgiler arasında şüphelinin adı, soyadı ve nereli olduğu yer almadı.

Afyon’da seri katil kim, yakalandı mı? Afyonkarahisar’da cinayet olayı!

Saldırıların ardından bölgeden kaçan şahsın Eskişehir'in Seyitgazi ve Çifteler ilçeleri arasındaki güzergahta bir otomobili yağmalayarak kaçtığı belirtildi. Daha sonra kırmızı renkli hafif ticari araçla Kütahya yönüne ilerlediği tespit edilen şüpheli için güvenlik güçleri harekete geçti. Afyonkarahisar, Eskişehir ve Kütahya çevresinde sürdürülen çalışmalar kapsamında şahsın yakalanması için geniş güvenlik önlemleri alındı. Şüphelinin kimliğine ilişkin resmi açıklamada ise isim bilgisi paylaşılmadı.

AFYON SERİ KATİL YAKALANDI MI?

Afyonkarahisar'da 8 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıların ardından kaçan şüphelinin yakalanması amacıyla geniş çaplı operasyon başlatıldı. Güvenlik güçleri, saldırganın kırmızı renkli hafif ticari araçla Kütahya istikametine doğru ilerlediğini belirledi. Şüphelinin kaçış güzergahı üzerinde çalışmalar yoğunlaştırılırken Afyonkarahisar, Eskişehir ve Kütahya çevresindeki güvenlik birimleri de operasyona dahil edildi. Olayın ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri alınarak şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürüldü.

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#Afyonkarahisar
#cumhuriyet başsavcılığı
#İhsaniye
#Kıyır Köyü
#Ayazini Köyü
#Gündem
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