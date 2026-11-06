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3. Sayfa
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Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 00:10
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 00:10

Sultangazi'de okul inşaatının yanındaki sitenin bahçesi çöktü

İstanbul Sultangazi'de inşaat çalışması sırasında yaşanan toprak kayması nedeniyle bitişikte bulunan sitenin bahçesinde 4,5 metre derinliğinde çukur oluştu. Site sakinleri kentsel dönüşüm istediklerini ancak anlaşamadıklarını belirterek yetkililere yardım çağrısında bulundu.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
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Sultangazi'de okul inşaatının yanındaki sitenin bahçesi çöktü
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 00:10
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 00:10

İstanbul'un ilçesinde devam eden bir okul inşaatı alanında kazık çalışmalarının ardından yaşanan toprak kayması nedeniyle yandaki sitenin bahçesinde yaklaşık 4,5 metre derinliğinde çukur oluştu. 

HABERİN ÖZETİ

Sultangazi'de okul inşaatının yanındaki sitenin bahçesi çöktü

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
İstanbul'un Sultangazi ilçesindeki bir okul inşaatında yapılan kazık çalışmalarının ardından meydana gelen toprak kayması, yan taraftaki sitenin bahçesinde yaklaşık 4,5 metre derinliğinde çukur oluşmasına ve hasara yol açtı.
Sitedeki basketbol sahasının zemininde çatlaklar ve çökmeler oluştu, binaların çevresinde zemin ayrılmaları meydana geldi.
Site yöneticisi İsmail Gürçay, oluşan göçüğü doldurmak için şantiyenin 45 ton mıcır döktüğünü ancak alanın dolmadığını belirtti.
Site sakinleri binaların dış kapıları ile depolama alanlarının kapılarının kasmaya başladığını ve açılıp kapanmakta zorlandığını ifade etti.
Can güvenliklerinden endişe eden site sakinleri, yapı denetimi ve yetkililerden zeminin incelenmesini ve etüt edilmesini talep etti.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.

Sitedeki basketbol sahasının zemininde çatlaklar ve çökmelerin meydana geldiği olayın ardından tedirgin olan site sakinleri, binaların çevresinde de zemin ayrılmaları oluştuğunu belirterek yetkililerden yardım istedi.

Sultangazi'de okul inşaatının yanındaki sitenin bahçesi çöktü

"ŞANTİYE 45 TON MICIR DÖKTÜ ANCAK DOLMADI"

Site yöneticisi İsmail Gürçay, "Burada inşaat dolayısıyla göçükler meydana geldi. Çocukların oynadığı sahanın altı boşaldı. Endişeliyiz. Şantiye 45 ton mıcır döktü ancak daha dolmadı. Onlara da suç bulamıyorum, ilgileniyorlar ama kesik kesik geliyorlar. Sitemizde toprak kaymaları ve yarıklar oluştu. Daha kış mevsimi gelmedi, yağmurlar başladı. Çocukların oynadığı yerde toprak altında kalmalarından korkuyoruz. Yetkililerin ilgilenmesini istiyoruz" dedi.

Sultangazi'de okul inşaatının yanındaki sitenin bahçesi çöktü

"EVLERİMİZİN KAPILARI AÇILIP KAPANMIYOR"

Site sakini Banu Ergin ise, "17 yıldır burada oturuyorum. Bugüne kadar böyle bir sıkıntımız yoktu. Biz olmasını istiyoruz ancak uzlaşamadık. Evim hemen yan blokta. En büyük sarsıntıyı ve hasarı neredeyse biz görüyoruz. Evimin bahçesinde, bina ile bahçe arasındaki zeminde ayrılmalar var. Burası yaklaşık 4,5 metre derinliğindeydi. İlk başta bir odanın yarısı kadardı. Ertesi gün baktığımızda daha da büyümüş, neredeyse bir oda büyüklüğüne ulaşmıştı" diye konuştu.

Sultangazi'de okul inşaatının yanındaki sitenin bahçesi çöktü

"ÇOCUKLARIN OKUL SAATİNDE OLSAYDI ÖLÜME NEDEN OLABİLİRDİ"

Çökmenin sabah saatlerinde meydana gelmesinin bir faciayı önlediğini ifade eden Ergin, "Allah'tan sabah saatlerinde olmuş. Eğer çocukların okuldan çıktığı ve oyun oynadığı saatlerde yaşansaydı, Allah korusun bir çocuğun ölümüne neden olabilirdi. Biz buranın yıkılmasından korkuyoruz. Binalarımızda da bazı sorunlar yaşamaya başladık. Kapılarımız artık kasıyor. Dış kapılarımızı ve depolama alanlarının kapılarını açıp kapatmakta zorlanıyoruz. Bu sorunlar inşaattan sonra ortaya çıktı. İnşaatın yapıp yapmadığını bilemem. Buradaki insanlar önlem alıyorlar, istinat duvarları çektiler, fore kazık çaktılar. Ancak can güvenliğimizden endişe ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Sultangazi'de okul inşaatının yanındaki sitenin bahçesi çöktü

"YETKİLİLER ZEMİNİ İNCELESİN"

Yetkililerden inceleme yapılmasını isteyen Ergin, "Biz kentsel dönüşüm olmasını istiyoruz. En azından yapı denetiminden gelsinler, bu zemini etüt etsinler. Bize 'Sizde bir şey yok, yapınız risksiz' desinler, biz de rahat edelim. Başka hiçbir şey istemiyoruz. İnşaat işçileri ve mühendisler olmasa burayı muhtemelen kapattıramazdık, kendi imkanlarımızla yapacaktık. Güvenliğimiz yok. Ağaçlar kesildi, parke taşları ezildi. Sitenin içi berbat durumda" şeklinde konuştu.

Öte yandan, inşaat alanı ile site bahçesinde meydana gelen toprak kayması, zemindeki derin yarıklar ve basketbol sahasının altının boşaldığı bölümler kamerayla ve dronla havadan görüntülendi.

 

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ETİKETLER
#sultangazi
#kentsel dönüşüm
#Okul Inşaatı
#İsmail Gürçay
#Banu Ergin
#3. Sayfa
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