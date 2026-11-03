Zeytinburnu’nda 3 katlı binanın balkonu çöktü: 18 aile tahliye edildi

Saat 12.30’da Zeytinburnu Sümer Mahallesi 26/4. Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binada meydana gelen olaayda en üst katta bulunan balkon bilinmeyen bir sebeple çöktü. Balkonun çöktüğünü fark eden apartman sakinleri durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, binada yaşayan 18 aileyi tahliye ederek binayı girişe ve çıkışa yasakladı.

BİNA SAKİNİ O ANLARI ANLATTI

Bina sakini Emel Doğan balkonun çöktüğü an evde olmadığını belirterek, "Ben burada değildim oğlum evdeydi, o haber verdi, büyük bir ses geldi diye. Deprem olduğunu zannetmiş, yıkıldığını görünce dışarı çıkmışlar. Tüm binayı dışarı çıkarmışlar. 18 daire var burda. Çöken balkonun bir kat altında oturuyorum. Bize burada oturamazsınız dediler. Bizi otele yerleştirecekler" şeklinde konuştu.

Öte yandan, tahliye edilen bina havadan görüntülendi.