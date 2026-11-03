TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Gündem
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 17:53
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 17:53

Zeytinburnu’nda 3 katlı binanın balkonu çöktü: 18 aile tahliye edildi

İstanbul Zeytinburnu'nda 3 katlı bir binanın en üst katında bulunan balkon henüz belirlenemeyen bir sebeple çöktü. Deprem paniğine neden olan olayın ardından bina polis ve zabıta ekiplerince boşaltılırken, binada ikamet eden 18 aile belediye ve kaymakamlık koordinasyonuyla misafirhanelere yönlendirildi.

Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 17:53
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 17:53

Saat 12.30’da Sümer Mahallesi 26/4. Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binada meydana gelen olaayda en üst katta bulunan balkon bilinmeyen bir sebeple çöktü. Balkonun çöktüğünü fark eden apartman sakinleri durumu ve ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, binada yaşayan 18 aileyi tahliye ederek binayı girişe ve çıkışa yasakladı.

Zeytinburnu’nda 3 katlı binanın balkonu çöktü: 18 aile tahliye edildi

BİNA SAKİNİ O ANLARI ANLATTI

Bina sakini Emel Doğan balkonun çöktüğü an evde olmadığını belirterek, "Ben burada değildim oğlum evdeydi, o haber verdi, büyük bir ses geldi diye. Deprem olduğunu zannetmiş, yıkıldığını görünce dışarı çıkmışlar. Tüm binayı dışarı çıkarmışlar. 18 daire var burda. Çöken balkonun bir kat altında oturuyorum. Bize burada oturamazsınız dediler. Bizi otele yerleştirecekler" şeklinde konuştu.
Öte yandan, tahliye edilen bina havadan görüntülendi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İzmir'de deprem oldu sandılar! Önce sesler geldi, sonra evlerinin altı boşaldı: 3 bina tahliye edildi
Fırın duvarlarındaki çatlaklar korkuttu: 25 kişinin kaldığı 4 katlı bina tahliye edildi
ETİKETLER
#polis
#itfaiye
#zeytinburnu
#Sümer Mahallesi
#Emel Doğan
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.