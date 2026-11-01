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Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.11.2026
saat ikonu 15:06
|
GÜNCELLEME:
01.11.2026
saat ikonu 15:06

Fırın duvarlarındaki çatlaklar korkuttu: 25 kişinin kaldığı 4 katlı bina tahliye edildi

Afyonkarahisar kent merkezinde 4 katlı bir binanın giriş katındaki ekmek fırınında çatlaklar meydana geldi. AFAD ve belediye ekiplerince mühürlenerek boşaltılan binada yaşayan yaklaşık 25 kişi tedbir amacıyla çevredeki otellere yerleştirildi.

Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.11.2026
saat ikonu 15:06
|
GÜNCELLEME:
01.11.2026
saat ikonu 15:06

Kent merkezi Marulcu Mahallesi'nde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre, dün gece 4 katlı binanın giriş katında faaliyet gösteren ekmek fırınının duvarlarındaki fayanslarda çatlaklar oluştu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye ve ekipleri sevk edildi. Tedbir amacıyla bina boşaltılırken, güvenlik önlemleri kapsamında çevredeki cadde ve sokaklar araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Fırın duvarlarındaki çatlaklar korkuttu: 25 kişinin kaldığı 4 katlı bina tahliye edildi

BİNA AFAD TARAFINDAN MÜHÜRLENDİ, 25 KİŞİ OTELLERE YERLEŞTİRİLDİ

AFAD ekipleri tarafından mühürlenen binaya giriş ve çıkışlar yasaklanırken, binada ikamet eden yaklaşık 25 kişi geçici süreliğine çevredeki otellere yerleştirildi.

Fırın duvarlarındaki çatlaklar korkuttu: 25 kişinin kaldığı 4 katlı bina tahliye edildi

BİNADAN KAROT ÖRNEKLERİ ALINACAK

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Afyonkarahisar Belediyesi ekiplerinin binadan karot örnekler alarak inceleme yapacakları ve çıkan sonuca göre binanın güvenli olup olmadığı ve yeniden kullanıma açılıp açılmayacağına karar verilecek.

Fırın duvarlarındaki çatlaklar korkuttu: 25 kişinin kaldığı 4 katlı bina tahliye edildi
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ETİKETLER
#belediye
#afad
#Afyonkarahisar Belediyesi
#Marulcu Mahallesi
#Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü
#Gündem
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