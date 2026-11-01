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Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.11.2026
saat ikonu 11:28
|
GÜNCELLEME:
01.11.2026
saat ikonu 11:39

İstanbul'da panik dolu gece: Yan yattı, çevresindeki 5 bina tahliye edildi

İstanbul Bağcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında yürütülen yıkım çalışması sırasında bitişikteki bina 10 santimetre yana yattı. Olası risklere karşı çevredeki toplam 5 bina tedbir amaçlı tahliye edildi.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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İstanbul'da panik dolu gece: Yan yattı, çevresindeki 5 bina tahliye edildi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.11.2026
saat ikonu 11:28
|
GÜNCELLEME:
01.11.2026
saat ikonu 11:39

'da kentsel dönüşüme giren bir binanın arsasında yapılan çalışma nedeniyle yürekler ağza geldi.

HABERİN ÖZETİ

İstanbul'da panik dolu gece: Yan yattı, çevresindeki 5 bina tahliye edildi

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
İstanbul Bağcılar'da kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında bir binanın yaklaşık 10 santimetre eğilmesi üzerine çevredeki 5 bina tahliye edildi.
Kentsel dönüşüme giren bir binanın arsasında yapılan çalışma nedeniyle bir bina yaklaşık 10 santimetre eğildi.
Olayın ardından diğer binaların da hasar görmüş olabileceği ihtimali üzerine çevredeki 5 bina tahliye edildi.
Riskli binanın sakinleri otele yerleştirildi, diğer tahliye edilen binaların sakinleri ise akrabalarına gitti.
Kazım Karabekir Mahalle Muhtarı Ali Yurdunkulu, 10-15 santimetre kayma olduğunu belirtti.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.

Olayda arsaya cephe bina yaklaşık 10 santimetre eğildi. Diğer binaların da hasar görmüş olabileceği ihtimali üzerine çevrede 5 bina da tahliye edildi.

Polis ve zabıta ekipleri sokakta geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, günün ağarmasıyla yan yatan bina görüntülendi.

İstanbul'da panik dolu gece: Yan yattı, çevresindeki 5 bina tahliye edildi

"RİSKLİ BİNANIN VATANDAŞLARI OTELE YERLEŞTİRİLDİ"

Olay hakkında konuşan Kazım Karabekir Mahalle Muhtarı Ali Yurdunkulu, "Yandaki binanın projesi kapsamında yıkımı yapılırken 58 numaralı binada kayma oldu. Devletimiz, kaymakamımız ilgili kurumlar gerekli önlemleri aldı. 5 bina tedbiren tahliye edildi. Riskli binanın vatandaşları otele yerleştirildi, diğer binanın sakinleri ise akrabalarına gitti. 10-15 santimetre kayma belli oluyor" dedi.

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ETİKETLER
#İstanbul
#Bağcılar
#kentsel dönüşüm
#Ali Yurdunkulu
#Kazım Karabekir Mahalle
#Gündem
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