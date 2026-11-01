İstanbul'da panik dolu gece: Yan yattı, çevresindeki 5 bina tahliye edildi

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İstanbul
İstanbul Bağcılar'da kentsel dönüşüme giren bir binanın arsasında yapılan çalışma nedeniyle yürekler ağza geldi.
Olayda arsaya cephe bina yaklaşık 10 santimetre eğildi. Diğer binaların da hasar görmüş olabileceği ihtimali üzerine çevrede 5 bina da tahliye edildi.
Polis ve zabıta ekipleri sokakta geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, günün ağarmasıyla yan yatan bina görüntülendi.
Olay hakkında konuşan Kazım Karabekir Mahalle Muhtarı Ali Yurdunkulu, "Yandaki binanın kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkımı yapılırken 58 numaralı binada kayma oldu. Devletimiz, kaymakamımız ilgili kurumlar gerekli önlemleri aldı. 5 bina tedbiren tahliye edildi. Riskli binanın vatandaşları otele yerleştirildi, diğer binanın sakinleri ise akrabalarına gitti. 10-15 santimetre kayma belli oluyor" dedi.