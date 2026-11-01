İstanbul Bağcılar'da kentsel dönüşüme giren bir binanın arsasında yapılan çalışma nedeniyle yürekler ağza geldi.

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HABERİN ÖZETİ İstanbul'da panik dolu gece: Yan yattı, çevresindeki 5 bina tahliye edildi İstanbul Bağcılar'da kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında bir binanın yaklaşık 10 santimetre eğilmesi üzerine çevredeki 5 bina tahliye edildi. Kentsel dönüşüme giren bir binanın arsasında yapılan çalışma nedeniyle bir bina yaklaşık 10 santimetre eğildi. Olayın ardından diğer binaların da hasar görmüş olabileceği ihtimali üzerine çevredeki 5 bina tahliye edildi. Riskli binanın sakinleri otele yerleştirildi, diğer tahliye edilen binaların sakinleri ise akrabalarına gitti. Kazım Karabekir Mahalle Muhtarı Ali Yurdunkulu, 10-15 santimetre kayma olduğunu belirtti.

Olayda arsaya cephe bina yaklaşık 10 santimetre eğildi. Diğer binaların da hasar görmüş olabileceği ihtimali üzerine çevrede 5 bina da tahliye edildi.

Polis ve zabıta ekipleri sokakta geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, günün ağarmasıyla yan yatan bina görüntülendi.

"RİSKLİ BİNANIN VATANDAŞLARI OTELE YERLEŞTİRİLDİ"

Olay hakkında konuşan Kazım Karabekir Mahalle Muhtarı Ali Yurdunkulu, "Yandaki binanın kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkımı yapılırken 58 numaralı binada kayma oldu. Devletimiz, kaymakamımız ilgili kurumlar gerekli önlemleri aldı. 5 bina tedbiren tahliye edildi. Riskli binanın vatandaşları otele yerleştirildi, diğer binanın sakinleri ise akrabalarına gitti. 10-15 santimetre kayma belli oluyor" dedi.