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Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.11.2026
saat ikonu 11:10
|
GÜNCELLEME:
01.11.2026
saat ikonu 12:32

Sosyal medyada yeni dönemin startı verildi: Yapmayanın hesabı kapatılacak

Sosyal medyada çocukların güvenliğini artırmaya yönelik yeni yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni düzenlemeyle 15 yaş altına sosyal medya yasağı getirilirken, çocuk hesapları için yaş doğrulama ve kullanım kısıtlamaları uygulanacak. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Sosyal medyada yeni dönemin startı verildi: Yapmayanın hesabı kapatılacak
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.11.2026
saat ikonu 11:10
|
GÜNCELLEME:
01.11.2026
saat ikonu 12:32

kullanımına ilişkin yeni düzenleme, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle birlikte sosyal medya platformlarına ve çocukların dijital ortamda korunmasına yönelik yeni sorumluluklar getirildi.

HABERİN ÖZETİ

Sosyal medyada yeni dönemin startı verildi: Yapmayanın hesabı kapatılacak

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Sosyal medya kullanımına ilişkin yeni düzenleme ile 15 yaş altı çocukların platformları kullanması yasaklandı ve yaş doğrulama zorunluluğu getirildi.
Sosyal medya platformları 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet veremeyecek.
Kullanıcıların yaşları e-Devlet üzerinden oluşturulacak belge ile doğrulanacak.
15 yaşını doldurmuş çocukların hesapları varsayılan olarak gizli olacak, canlı yayın yapamayacak ve kişiselleştirilmiş reklam alamayacak.
İçeriklerin sonsuz kaydırma yöntemiyle sunulması yasaklanacak.
Çocuklar sadece takip ettikleri hesaplardan mesaj alabilecek ve takipçi/takip listelerine erişim engellenecek.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.

15 YAŞINI DOLDURMAK ŞART

Yeni yönetmeliğe göre, sosyal medya platformları 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet veremeyecek. 

Kullanıcıların yaşları, üzerinden oluşturulacak belge aracılığıyla doğrulanacak. Yapılacak kontrolün ardından 15 yaşından küçük çocukların hesap açma talepleri kabul edilmeyecek.

Sosyal medyada yeni dönemin startı verildi: Yapmayanın hesabı kapatılacak

HESAPLARINA KISITLAMA GETİRİLECEK

Düzenleme kapsamında 15 yaşını doldurmuş çocukların sosyal medya hesapları varsayılan olarak gizli olacak. Bu hesaplardan canlı yayın yapılmasına ve kullanıcılara kişiselleştirilmiş reklam gösterilmesine izin verilmeyecek.

Sosyal medyada yeni dönemin startı verildi: Yapmayanın hesabı kapatılacak

SONSUZ KAYDIRMA

Çocukların sosyal medya kullanımını sınırlandırmaya yönelik bir diğer düzenleme ise içeriklerin sunumuna ilişkin oldu. Buna göre platformlarda içeriklerin sonsuz kaydırma yöntemiyle kullanıcıların karşısına çıkarılması yasaklanacak.

Sosyal medyada yeni dönemin startı verildi: Yapmayanın hesabı kapatılacak

TAKİPÇİ VE TAKİP LİSTESİNE ERİŞİM ENGELLENECEK

Ayrıca çocuklar, sosyal medya üzerinden yalnızca takip ettikleri hesaplardan mesaj alabilecek. Diğer kullanıcıların ise çocuk hesaplarının takipçi ve takip edilen listelerine erişimi engellenecek.

“YALNIZCA E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK, MESAJLARA İTİBAR ETMEYİN”

Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı da konuya ilişkin yaptığı açıklamada vatandaşlara uyarılarda bulundu. Açıklamada, yaş doğrulama işlemleri için yalnızca ⁠turkiye.gov.tr⁠ adresi veya resmi e-Devlet mobil uygulamasının kullanılması gerektiği belirtilirken, “Vatandaşlarımızın yaş doğrulama sürecine ilişkin yalnızca ilgili sosyal ağ platformlarının resmi uygulamaları üzerinden yapılan bildirimleri ve yetkili kurumların duyurularını esas almaları; farklı kullanıcılar, üçüncü taraf uygulamalar veya kişiler aracılığıyla iletilen mesaj ve yönlendirmelere itibar etmemeleri, bu içeriklerde yer alan bağlantılara kesinlikle tıklamamaları, kişisel bilgilerinin güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır.” denildi.

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ETİKETLER
#sosyal medya
#E-Devlet
#Yaş Doğrulama
#Resmî Gazete
#Çocukların Dijital Ortamda Korunması
#Gündem
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