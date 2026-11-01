Sosyal medyada yeni dönemin startı verildi: Yapmayanın hesabı kapatılacak

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UYGULAMALAR
İstanbul
Sosyal medya kullanımına ilişkin yeni düzenleme, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle birlikte sosyal medya platformlarına yaş doğrulama ve çocukların dijital ortamda korunmasına yönelik yeni sorumluluklar getirildi.
Yeni yönetmeliğe göre, sosyal medya platformları 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet veremeyecek.
Kullanıcıların yaşları, e-Devlet üzerinden oluşturulacak belge aracılığıyla doğrulanacak. Yapılacak kontrolün ardından 15 yaşından küçük çocukların hesap açma talepleri kabul edilmeyecek.
Düzenleme kapsamında 15 yaşını doldurmuş çocukların sosyal medya hesapları varsayılan olarak gizli olacak. Bu hesaplardan canlı yayın yapılmasına ve kullanıcılara kişiselleştirilmiş reklam gösterilmesine izin verilmeyecek.
Çocukların sosyal medya kullanımını sınırlandırmaya yönelik bir diğer düzenleme ise içeriklerin sunumuna ilişkin oldu. Buna göre platformlarda içeriklerin sonsuz kaydırma yöntemiyle kullanıcıların karşısına çıkarılması yasaklanacak.
Ayrıca çocuklar, sosyal medya üzerinden yalnızca takip ettikleri hesaplardan mesaj alabilecek. Diğer kullanıcıların ise çocuk hesaplarının takipçi ve takip edilen listelerine erişimi engellenecek.
Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı da konuya ilişkin yaptığı açıklamada vatandaşlara uyarılarda bulundu. Açıklamada, yaş doğrulama işlemleri için yalnızca turkiye.gov.tr adresi veya resmi e-Devlet mobil uygulamasının kullanılması gerektiği belirtilirken, “Vatandaşlarımızın yaş doğrulama sürecine ilişkin yalnızca ilgili sosyal ağ platformlarının resmi uygulamaları üzerinden yapılan bildirimleri ve yetkili kurumların duyurularını esas almaları; farklı kullanıcılar, üçüncü taraf uygulamalar veya kişiler aracılığıyla iletilen mesaj ve yönlendirmelere itibar etmemeleri, bu içeriklerde yer alan bağlantılara kesinlikle tıklamamaları, kişisel bilgilerinin güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır.” denildi.