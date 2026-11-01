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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
01.11.2026
saat ikonu 10:01
|
GÜNCELLEME:
01.11.2026
saat ikonu 10:04

Altın fiyatları neden düşüyor? Yatırımcılar şaşkın: Nedenler peş peşe sıralandı

Küresel piyasalarda altın fiyatları eylül ve ekim aylarında sert düşüş yaşadı. Ons altın 4 bin doların altına gerilerken gram altın da iki ayda yüzde 9,85 değer kaybetti. Peki bu düşüşün arkasında neler var? İşte detaylar...

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Editor
 Baran Aksoy
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Altın fiyatları neden düşüyor? Yatırımcılar şaşkın: Nedenler peş peşe sıralandı
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
01.11.2026
saat ikonu 10:01
|
GÜNCELLEME:
01.11.2026
saat ikonu 10:04

Küresel piyasalarda altın fiyatlarındaki düşüş eylül ve ekim aylarında da devam etti. , eylül ayında yüzde 6,45, ekimde ise yüzde 6,87 değer kaybederek iki aylık süreçte 4 bin 448 dolardan 3 bin 875 dolara geriledi. da aynı dönemde yüzde 9,85 düşüş yaşadı.

Altın fiyatları neden düşüyor? Yatırımcılar şaşkın: Nedenler peş peşe sıralandı

Ons altın, eylül ve ekim aylarındaki kayıplarla birlikte psikolojik sınır olarak kabul edilen 4 bin doların altına indi. Haziran ve temmuz aylarında teknik destek seviyesi olarak öne çıkan 3 bin 940 doları da aşağı yönlü kıran ons altın, cuma günkü kapanış itibarıyla 6 Ekim 2025'ten bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Altın fiyatları neden düşüyor? Yatırımcılar şaşkın: Nedenler peş peşe sıralandı

ALTIN HAFTAYI KAÇTAN KAPATTI?

Gram altın ise ağustos ayını 6 bin 899 TL seviyesinden tamamlamasının ardından ekim ayını 6 bin 220 TL'den kapattı. Böylece gram altında son iki aylık kayıp yüzde 9,85'e ulaştı.

Altın fiyatları neden düşüyor? Yatırımcılar şaşkın: Nedenler peş peşe sıralandı

SERT DÜŞÜŞÜŞ NEDENİ NE?

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; altın fiyatlarındaki sert gerilemede küresel piyasalarda etkili olan farklı gelişmeler öne çıktı;

  • ABD’de 3 Kasım seçimlerinin ardından Orta Doğu’da yeniden çatışma endişeleri, enerji piyasalarında risk primini artırarak petrolü yukarı taşıdı. Yüksek petrol fiyatlarının enflasyonu tetikleyebileceği endişesi, küresel ölçekte faizlerin “uzun süre yüksek kalabileceği” beklentisini de güçlendirerek altını frenledi.
  • ABD Merkez Bankasının (FED) aralık ayındaki toplantısında faiz artışı ihtimali öne çıkmaya başladı. Anketlerde bu ihtimalin yüzde 72 düzeyinde fiyatlandığı görülürken; son olarak St. Louis FED Başkanı Alberto Musalem enflasyon risklerinin yüksek olduğuna dikkat çekti ve yakın zamanda ilave sıkılaşmanın gerekebileceğini söyledi.
  • Son dönemde teknoloji şirketlerinin yapay zekâ yatırımlarına ayırdığı yüksek bütçelerin beklenen getiriyi sağlayıp sağlayamayacağına ilişkin endişeler belirginleşti. Geçen hafta bazı büyük hisselerdeki sert kayıplar, küresel yatırımcıları likit olan altını satmaya yönlendirdi.
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#altın fiyatları
#gram altın
#abd merkez bankası
#ons altın
#St. Louis Fed
#Ekonomi
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