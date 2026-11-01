Altın fiyatları neden düşüyor? Yatırımcılar şaşkın: Nedenler peş peşe sıralandı

Küresel piyasalarda altın fiyatlarındaki düşüş eylül ve ekim aylarında da devam etti. Ons altın, eylül ayında yüzde 6,45, ekimde ise yüzde 6,87 değer kaybederek iki aylık süreçte 4 bin 448 dolardan 3 bin 875 dolara geriledi. Gram altın da aynı dönemde yüzde 9,85 düşüş yaşadı.

Ons altın, eylül ve ekim aylarındaki kayıplarla birlikte psikolojik sınır olarak kabul edilen 4 bin doların altına indi. Haziran ve temmuz aylarında teknik destek seviyesi olarak öne çıkan 3 bin 940 doları da aşağı yönlü kıran ons altın, cuma günkü kapanış itibarıyla 6 Ekim 2025'ten bu yana en düşük seviyesine geriledi.

ALTIN HAFTAYI KAÇTAN KAPATTI?

Gram altın ise ağustos ayını 6 bin 899 TL seviyesinden tamamlamasının ardından ekim ayını 6 bin 220 TL'den kapattı. Böylece gram altında son iki aylık kayıp yüzde 9,85'e ulaştı.

SERT DÜŞÜŞÜŞ NEDENİ NE?

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; altın fiyatlarındaki sert gerilemede küresel piyasalarda etkili olan farklı gelişmeler öne çıktı;